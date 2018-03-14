تركيب و صناعة السيارات في الجزائر: نشر أسعار السيارات عند الخروج من المصنع

الجزائر - نشرت وزارة الصناعة و المناجم يوم الأربعاء قوائم أسعار الخروج من المصنع للسيارات الخفيفة المركبة أو المصنوعة في الجزائر في اطار جهودها من أجل الحرص على أن لا تفوق أسعار الانتاج الوطني للسيارات اسعار السيارات المستوردة.

و بالنسبة للسيارات المركبة من طرف الشركة ذات الأسهم رونو انتاج الجزائر, أشارت قائمة أسعار الخروج من المصنع أن سيارات سيمبول التي تسير بالبنزين (1.2 D12) و البنزين (1.6 D16) ان سعرهما يقدر على التوالي ب 1.140.778 دج و 1.376.653 دج في حين أن سيارة سيمبول التي تسير بالدييزيل فيبلغ سعرها 1.607.614 دج.

أما قيمة سيارة داسيا سانديرو ستيبويل (Dacia Sandero stepway) ذات محرك بنزين, فيقدر سعرها ب 1.346.414 دج و ذات محرك دييزيل (1.5) فتبلغ 1.490.373 دج.

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من جهة أخرى, فان اسعار السيارات من نوع "I10 grand" المركبة من طرف الشركة ذات المسؤولية المحدودة Tahkout Manufacturing Company فان سعرها يتراوح ما بين 1.534.572 دج و 1.674.600 دج حسب الوقود المستعمل بنزين أو دييزيل و حسب قوة المحرك.

أما اسعار الفئتين I20 المقترحتين من نفس الشركة فيقدران على التوالي1.950.000 دج و 1.970.000 دج في حين بلغ سعر سيارة "أكسانت" (Accent) المركبة في ثلاث فئات مختلفة فيتراوح ما بين 1.752.349 دج و 1.902.349 دج.

و تباع فئتا ايلانترا (Elantra) لذات الشركة عند خروجهما من المصنع ب 2.520.000 دج و 2.670.000 دج في حين يبلغ سعر كريتا (Creta) 2.610.242 دج بالنسبة لفئة 1.6 (GL TCI 6MT) و 2.760.242 دج بالنسبة لفئة 1.6 (GL TCI 6AT).

من جهة أخرى, تصنع شركة Tahkout Manufacturing Company سيارة توكسان (Tucsonn) في فئتين تقدر الاولى ب 3.956.144 دج و الثانية 4.756.144 دج.

كما تقوم نفس الشركة بتركيب سيارة سانتاف ( Santafe ) بمبلغ 4.974.132 دج.

و بخصوص قائمة أسعار منتوجات الشركة بالأسهم (GLOVIZ (KIA فقد اشارت الشركة الى أن سعر بيكانتو الجديدة (Picanto) يتراوح ما بين 1.413.437 دج و 1.816.798 دج و سعر ريوو (RIO) الجديدة فيتراوح ما بين 1.889.235 دج و 2.348.511 دج و سبورتاج ( Sportage) ما بين 3.503.353 دج و 4.697.471 دج في حين بلغت سيراتو (Cerato) حسب مختلف الفئات ما بين 1.906.116 دج و 2.623.744 دج.

و يقدر سعر كل من K2700 و K2500 الجديدة من انتاج نفس الشركة على التوالي ب 2.776.798 دج و 2.782.355 دج.

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و بخصوص السيارات ذات الوزن الخفيف التي تصنعها الشركة ذات الأسهم (SOVAC Production) الجزائر فان قائمة الاسعار تشير الى فئتين من سيارة سكودا ( Skoda) نموذج أوكتافيا ( Octavia) حيث يقدر سعرهما على التوالي 2.490.000 دج و 3.500.000 دج و سيات ايبيزا (Seat Ibiza) ما بين 1.653.000 دج و 1.950.000 دج و سيارة غولف ( Golf) ما بين 2.490.000 دج و 3.600.000 دج فيما بلغ سعر كادي (Caddy) ما بين 2.110.000 دج و 3.534.000 دج.

و للتذكير أكد وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي خلال ندوة صحفية نشطها على هامش الايام العلمية الاولى حول المناولة في مجال السيارات نظمت مؤخرا بالجزائر أن الدولة تسهر على أن تفوق اسعار السيارات المركبة محليا أسعار السيارات المستوردة.

كما أكد الوزير قائلا " لقد طلبنا من مجموع الصانعين المحليين موافاتنا بالأسعار بحيث سيتم نشر هذه الاسعار علما أن الدولة تسهر على أن لا تفوق اسعار السيارات المركبة محليا أسعار السيارات المستوردة.

في هذا الخصوص, صرح السيد يوسفي أنه اذا كان تحديد اسعار السيارات المركبة محليا ليس من صلاحيات الحكومة فهي مؤهلة لمراقبة الاسعار المطبقة.

و أردف يقول أن دفاتر الشروط تنص على أن السيارات المركبة محليا لا يجب أن تفوق اسعار السيارات المستوردة.