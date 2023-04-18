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مجلس الوزراء: المصادقة على مرسوم يتعلق بإلغاء تصنيف أراض فلاحية من أجل إنجاز 11 منطقة صناعية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 آذار/مارس 2018 19:38     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 124 مرات
مجلس الوزراء: المصادقة على مرسوم يتعلق بإلغاء تصنيف أراض فلاحية من أجل إنجاز 11 منطقة صناعية

الجزائر- صادق مجلس الوزراء المجتمع يوم الأربعاء  بالجزائر العاصمة برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مرسوم يتعلق  بإلغاء تصنيف أراض فلاحية من أجل إنجاز 11 منطقة صناعية.

و جاء في البيان الصادر في أعقاب مجلس الوزراء أن هذا الإجراء, المطابق  لقانون الخاص بالأراضي الفلاحية, سيسمح بتحرير أراض فلاحية ضعيفة الخصب تابعة  لأملاك الدولة غالبا غير مستغلة, لإنجاز إحدى عشر (11) منطقة صناعية.

و أوضح نفس المصدر أن هذه المناطق تقع على التوالي في ديدوش مراد بولاية  قسنطينة و مداوروش بولاية سوق أهراس و أولاد قاسم و عين مليلة بولاية ام  البواقي و بوقادير بولاية الشلف وتيزي غنيف و ذراع الميزان بولاية تيزي وزو و  ديرة بولاية البويرة و العريشة بولاية تلمسان والحساين بولاية مستغانم و بطيوة  بولاية وهران.

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و تندرج هذه المناطق الصناعية ضمن خمسين منطقة صناعية جديدة سيتم إنجازها من  أجل نشر الاستثمار في كل ربوع الوطن وكذا تلبية طلب المستثمرين في مجال  العقار.

و يذكر أن الحكومة تعتزم من خلال برنامج عملها الاستجابة و تلبية الطلب على  العقار الصناعي عبر كامل التراب الوطني من أجل بعث الاستثمار و ضمان اتساع  التنمية الاقتصادية لكل ربوع الوطن.

و كان الوزير الاول السيد أحمد أويحيى قد تطرق إلى إجراء من شأنه التمكين من  انجاز في غضون سنة واحدة (1) أكثر من 50 منطقة صناعية جديدة تحت المسؤولية  المباشرة للولاة على ضوء إضفاء الطابع اللامركزي على العملية.

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مجلس الوزراء: المصادقة على مرسوم يتعلق بإلغاء تصنيف أراض فلاحية من أجل إنجاز 11 منطقة صناعية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 آذار/مارس 2018 19:38     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 124 مرة   شارك

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