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مجلس الوزراء يصادق على عدة عقود متعلقة باستكشاف المحروقات واستغلالها

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 آذار/مارس 2018 19:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 90 مرات
مجلس الوزراء يصادق على عدة عقود متعلقة باستكشاف المحروقات واستغلالها

الجزائر-  درس و صادق مجلس الوزراء المجتمع تحت رئاسة رئيس  الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, يوم الأربعاء على أربعة مراسيم رئاسية  تتضمن الموافقة على ملاحق عقود متعلقة باستكشاف المحروقات و استغلالها, حسبما  جاء في بيان للمجلس.

وأوضح البيان أن "اثنين من هذه الملاحق هي عقود أبرمت على التوالي سنتي 1992  و 1998 بين سوناطراك وشركاء أجانب, وذلك من أجل تمديد مدة الاستكشاف بحقول  أورهود (ورقلة) و إن أميناس (ايليزي) بخمس (05) سنوات".

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وأضاف البيان أن الملحق الثالث يحيّن العقد الذي يربط سوناطراك و"غاز دو  فرانس" نظرا لتغيير تسمية الشريك الأجنبي في حقل توات (أدرار) الذي أصبح "جي  دي أف سويز".

و حسب نفس المصدر فإن الملحق الرابع يتعلق بعقد مبرم سنة 2014 بين سوناطراك و  شركة "إينال" الايطالية و الذي بموجبه يتنازل هذا الشريك الاجنبي عن كل حصصه  بحقل "مصاري أقبلي" (ايليزي) لصالح شركة "دراغون أويل" (الامارات العربية  المتحدة) مع احتفاظ الشركة الوطنية ب51% من الحصص في هذه الشراكة.

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مجلس الوزراء يصادق على عدة عقود متعلقة باستكشاف المحروقات واستغلالها
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 آذار/مارس 2018 19:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 90 مرة   شارك

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