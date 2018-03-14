مجلس الوزراء يصادق على عدة عقود متعلقة باستكشاف المحروقات واستغلالها

الجزائر- درس و صادق مجلس الوزراء المجتمع تحت رئاسة رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, يوم الأربعاء على أربعة مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على ملاحق عقود متعلقة باستكشاف المحروقات و استغلالها, حسبما جاء في بيان للمجلس.

وأوضح البيان أن "اثنين من هذه الملاحق هي عقود أبرمت على التوالي سنتي 1992 و 1998 بين سوناطراك وشركاء أجانب, وذلك من أجل تمديد مدة الاستكشاف بحقول أورهود (ورقلة) و إن أميناس (ايليزي) بخمس (05) سنوات".

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وأضاف البيان أن الملحق الثالث يحيّن العقد الذي يربط سوناطراك و"غاز دو فرانس" نظرا لتغيير تسمية الشريك الأجنبي في حقل توات (أدرار) الذي أصبح "جي دي أف سويز".

و حسب نفس المصدر فإن الملحق الرابع يتعلق بعقد مبرم سنة 2014 بين سوناطراك و شركة "إينال" الايطالية و الذي بموجبه يتنازل هذا الشريك الاجنبي عن كل حصصه بحقل "مصاري أقبلي" (ايليزي) لصالح شركة "دراغون أويل" (الامارات العربية المتحدة) مع احتفاظ الشركة الوطنية ب51% من الحصص في هذه الشراكة.