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صناعة السيارات بتيارت: تسليم 546 سيارة متعددة المهام و رباعية الدفع

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 آذار/مارس 2018 09:35     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 60 مرات
صناعة السيارات بتيارت: تسليم 546 سيارة متعددة المهام و رباعية الدفع

الجزائر- تم يوم الثلاثاء تسليم 546 سيارة متعددة المهام ورباعية الدفع بمختلف أنواعها من صنع الشركة الجزائرية لصناعة السيارات ببوشقيف بولاية تيارت (الناحية العسكرية 2) لفائدة المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني و المديرية العامة للأمن الوطني و شركة سوناطراك و مصالح ولاية بومرداس، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني .

و تدخل عملية تسليم هذه الحصة من السيارات ذات العلامة مرسيدس بنز صنف (ج) و سبرينتر من أنواع عديدة (نقل الأفراد، النقل المدرسي و الإسعاف الطبي والصحي) في إطار "مواصلة تجسيد برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي بادر به  رئيس الجمهورية الرامي إلى بعث الصناعة الوطنية والحد من تبعية الاقتصاد الوطني للخارج"، و تنفيذا لتعليمات السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي المتعلقة بالتطوير المستمر لقدرات الصناعات العسكرية بما يلبي احتياجات القوات المسلحة يضيف ذات المصدر .

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ويأتي هذا التسليم ليؤكد حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي - يضيف البيان-  في "تطوير صناعة دفاع وطنية"، بمواصفات عالمية و منتوج ذو جودة ونوعية، وكذا خلق مناصب شغل مستدامة بتكوين عالي ومستمر للمستخدمين، من خلال تحقيق الأهداف المرجوة من الشراكة بين وزارة الدفاع الوطني والشريك التكنولوجي الألماني ديملر والشركة الإماراتية آبار للاستثمار.

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صناعة السيارات بتيارت: تسليم 546 سيارة متعددة المهام و رباعية الدفع
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 آذار/مارس 2018 09:35     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 60 مرة   شارك

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