القطاع الصناعي العسكري استقطب نحو 1 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة

الجزائر- يبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مشاريع الشراكة للقطاع الصناعي العسكري نحو 1 مليار دولار حاليا، حسبما أفاد به المقدم حدوش بن يحي يوم الثلاثاء بالجزائر.

و قال السيد حدوش بمناسبة اليوم البرلماني حول الصناعة العسكرية في الجزائر تحت شعار "واقع و أفاق" نظم بمقر المجلس الشعبي الوطني بحضور إطارات الوزارة و رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة "أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مشاريع الشراكة للقطاع الصناعي العسكري بلغ حاليا 1مليار دولار، مشددا على الدور الاقتصادي المهم للصناعات العسكرية المحلية .

و في مداخلته التي حملت عنوان " الجانب الاقتصادي للصناعات العسكرية"، أوضح السيد حدوش أن قطاع الصناعات العسكرية ساهم في تجاوز الأزمات التي عرفتها بعض القطاعات الصناعية الوطنية مثل قطاع النسيج، من خلال الشراكة بين القطاعين إلى جانب المساهمة في التكوين و توظيف أبناء المناطق التي يتم فيها استحداث النشاطات الصناعية.

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و ذكر المقدم حدوش بمختلف الشركات الصناعية التي تم إنشاؤها في مختلف المجالات بالشراكة مع الشريك الأجنبي و مؤسسات وطنية باعتماد قاعدة 51/49 بالمائة، على غرار شركة صناعة العربات بعلامة مرسيدس بنز المنشاة في يوليو 2012 التي تعد من بين أهدافها تصنيع 2000 مركبة من فئة "مرسيدس كلاس جي" مع ضمان نسبة إدماج 30 بالمئة على الأقل في السنوات الخمس الأولى من الانطلاق في الإنتاج.

و تضاف إليها شركة الوزن الثقيل مرسيدس بنز التي انطلقت في فبراير 2012 و التي تهدف إلى انجاز 15 الف شاحنة سنويا و 15 الف حافلة أيضا مع ضمان نسبة إدماج 30 بالمئة على الأقل في السنوات الخمس الأولى لانطلاق النشاط .

كما ذكر ذات المسؤول المؤسسة الجزائرية لصناعة العربات الخاصة التي أنشئت في مارس 2012 و التي تهدف إلى إنتاج 120 وحدة سنويا، إضافة إلى المؤسسة الجزائرية للعربات المدرعة و المؤسسة الجزائرية لصناعة المحركات التي تهدف إلى صنع 25 الف وحدة من المحركات مع ضمان نسبة إدماج 50 بالمئة على الأقل في السنوات الخمس الأولى لبداية التصنيع .

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و أشار المقدم حدوش أيضا إلى المؤسسة الجزائرية لصناعة الأنظمة الالكترونية و شركة "كاراكال- الجزائر" لصناعة االمسدسات وتطوير الأسلحة الخفيفة بالشراكة مع شركة كاراكال الإماراتية الدولية.

كما أشار إلى الشركة الجزائرية لإنتاج المتفجرات وأخرى لصناعة الحوامات فضلا عن الشركة الجزائرية لتوزيع عربات مرسيدس بنز .

كما ذكر المؤسسة الجزائرية للأنسجة الصناعية وهي نتاج دمج سبع مجمعات لإنتاج النسيج، موضحا في هذا الإطار أن وزارة الدفاع تساهم ب 60 بالمئة من رأس المال من خلال المؤسسة الوطنية لصناعة النسيج و ألبسة النوم .

"رقم الأعمال الإجمالي لمؤسسات الصناعات العسكرية سيصل إلى 100 مليار دينار في 2019"

و من جهته، أكد العقيد قروي على أهمية قطاع الصناعات العسكرية في تلبية جميع احتياجات السوق الوطنية من الشاحنات والسيارات و الحافلات المنتجة بالجزائر، مضيفا أن رقم أعمال جميع مؤسسات الصناعات العسكرية سيصل إلى 100 مليار دينار في 2019" .

و أضاف العقيد قروي أن تطلعات القطاع بحلول سنة 2019 تتمثل في "بلوغ رقم اعمال100 مليار دينار و استحداث 30 ألف منصب شغل و بلوغ عدد الشركات الصناعية 10 شركات موزعة عبر كل التراب الوطني و 12 شركة ذات اسهم و 40 مصنعا".

و أكد ذات المتحدث في مداخلته بعنوان " اهمية صناعات الدفاع" على ان الاستثمار في الصناعة العسكرية يندرج في إطار تجسيد برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى ان "الصناعات العسكرية جزء لا يتجزأ من الصناعة الوطنية" .

و أضاف في هذا الصدد ان مجالات الصناعات العسكرية عديدة و ذكر قطاع الميكانيك والكهرباء والصناعات الكيميائية والنسيج و غيرها ، مؤكدا أن المنتجات لا توجه فقط للاستغلال العسكري بل تتعداه إلى الاستغلال شبه العسكري و المدني.

و أفاد السيد قروي قطاع الصناعات الميكانيكية العسكرية يرتقب بحلول سنة 2019 تلبية جميع احتياجات السوق الوطنية من الشاحنات محلية الصنع .