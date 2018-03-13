"تصدير الطاقة الكهربائية في المستقبل إلى تونس و ليبيا"

و أوضح الوزير في رده على سؤوال لوأج على هامش زيارة العمل و التفقد التي قام بها إلى هذه الولاية أن تصدير الكهرباء يندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و المتضمن تصدير الفائض من هذه الطاقة و ذلك بمجرد تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.

و أضاف السيد قيطوني في هذا السياق بأن مشاورات جارية حاليا مع تونس التي ستستفيد ûكما قال- من 400 ميغاواط، فيما تجري كذلك مشاورات في نفس الإطار مع ليبيا.

اقرأ أيضا: طاقات متجددة: الجزائر مطالبة بتجاوز المرحلة التجريبية

و من المزمع أن يتم تصدير الطاقة الكهربائية إلى هذين البلدين انطلاقا من ولايتي باتنة و خنشلة هذه الأخيرة التي تم بها اليوم تدشين محطة توليد الكهرباء "لبرق" (421،5 ميغاواط) بالإضافة إلى محطة الرميلة بنفس الولاية ب1266،7 ميغاواط و القابلة للتوسيع في المستقبل إلى 1600 ميغاواط و هو المشروع الذي تقدمت به الأشغال بنسبة 60،9 بالمائة.

من جهة أخرى، و بشأن الطاقة الشمسية ذكر الوزير أن برنامج رئيس الجمهورية يتضمن أيضا إنتاج 22 ألف مياغواط من الكهرباء بالطاقة الشمسية في آفاق 2030 ، مشيرا إلى أنه تم الانطلاق في تنفيذ هذا البرنامج الذي تجسد منه حاليا-كما قال- 400 ميغاواط.

و أضاف بأنه سيتم "قبل نهاية سنة 2018" إجراء مناقصة لوضع في السوق 120 ميغاواط من أجل تجسيدها من طرف مستثمرين خواص من خلال تصنيع الألواح الشمسية.