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"تصدير الطاقة الكهربائية في المستقبل إلى تونس و ليبيا"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 آذار/مارس 2018 18:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 117 مرات
&quot;تصدير الطاقة الكهربائية في المستقبل إلى تونس و ليبيا&quot;

خنشلة- صرح وزير الطاقة مصطفى قيطوني يوم الثلاثاء بخنشلة بأن الجزائر "ستصدر الطاقة الكهربائية في المستقبل نحو ليبيا مرورا بتونس".

و أوضح الوزير في رده على سؤوال لوأج على هامش زيارة العمل و التفقد التي قام بها إلى هذه الولاية أن تصدير الكهرباء يندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و المتضمن تصدير الفائض من هذه الطاقة و ذلك بمجرد تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.

و أضاف السيد قيطوني في هذا السياق بأن مشاورات جارية حاليا مع تونس التي ستستفيد ûكما قال- من 400 ميغاواط، فيما تجري كذلك مشاورات في نفس الإطار مع ليبيا.

 

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و من المزمع أن يتم تصدير الطاقة الكهربائية إلى هذين البلدين انطلاقا من  ولايتي باتنة و خنشلة هذه الأخيرة التي تم بها اليوم تدشين محطة توليد الكهرباء "لبرق" (421،5 ميغاواط) بالإضافة إلى محطة الرميلة بنفس الولاية ب1266،7 ميغاواط و القابلة للتوسيع في المستقبل إلى 1600 ميغاواط  و هو  المشروع الذي تقدمت به الأشغال بنسبة 60،9 بالمائة.

من جهة أخرى، و بشأن الطاقة الشمسية ذكر الوزير أن برنامج رئيس الجمهورية يتضمن أيضا إنتاج 22 ألف مياغواط من الكهرباء بالطاقة الشمسية  في آفاق 2030 ، مشيرا إلى أنه تم الانطلاق في تنفيذ هذا البرنامج الذي تجسد منه حاليا-كما قال- 400 ميغاواط.

و أضاف بأنه سيتم "قبل نهاية سنة 2018" إجراء مناقصة لوضع في السوق 120 ميغاواط من أجل تجسيدها من طرف مستثمرين خواص من خلال تصنيع الألواح الشمسية.

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"تصدير الطاقة الكهربائية في المستقبل إلى تونس و ليبيا"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 آذار/مارس 2018 18:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 117 مرة   شارك

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