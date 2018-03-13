طاقة: التوقيع على اتفاقية لتنازل "ا-ب-ب ايطاليا" لسوناطراك عن حصصها في شركة "ساربي"

الجزائر- وقعت يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة اتفاقية تقضي بتنازل "ا-ب-ب ايطاليا" لسوناطارك عن حصصها في الشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية "ساربي" و المقدرة ب50 بالمئة من مجموع الاسهم لتمتلك بذلك سوناطراك إجمالي أسهم هذه الشركة.

و صرح رئيس مجمع "أ-ب-ب" بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا جواكيم براون خلال حفل التوقيع بان سوناطراك و "ا-ب-ب" قد أنجزتا العديد من المشاريع "المهيكلة" منذ إنشاء شركة "ساربي" سنة 1992.

و أوضح السيد براون ان تنازل "ا-ب-ب ايطاليا" عن حصتها لسوناطراك أملاه تغيير مجمع"ا-ب-ب" السويسري لنموذج أعماله الذي كان يعتمد على الهندسة و التموين و البناء (او-بي-سي)، مضيفا أن العمل مع سوناطراك "أمر مشرف" و أن التعاون معها يبقى "جد واعد" بالرغم من هذا التغيير.

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و أوضح مدير "ا-ب-ب الجزائر" السيد طارق الغاني أن مجمع "ا-ب-ب" تخلى-ضمن إستراتيجيته الجديدة- عن نموذج ال"او-بي-سي" ليس فقط بالجزائر بل عبر جميع دول العالم، و ذلك بغرض الانفتاح على حلول كهربائية و اتوماتيكية و آلية بقطاعات مثل الصناعة و الهياكل.

و أشاد نفس المسؤول ب"ساربي" التي "تحظي بتاهيل عال و تعمل وفقا للمعايير الدولية" مشيرا إلى ان المجمع "لم يتخل أبدا عن ساربي التي تظل شريكا استراتيجيا بالنسبة له". و ساربي هي شركة أسهم أنشئت سنة 1992 بالشراكة مع سوناطراك و "ا-ب-ب ايطاليا". و تمارس الشركة نشاطاتها المتعلقة بانجاز المنشآت الصناعية في قطاع المحروقات و الطاقة و هي حاليا متواجدة بعدة مناطق من الوطن.

و تضم وحدتين عمليتين تقع الأولى بحاسي مسعود و الثانية بحاسي الرمل.

و في رده عن سؤال للصحافة حول تكرير المحروقات في ختام حفل التوقيع، قال الرئيس المدير العام لمجمع المحروقات سوناطراك، عبد المومن ولد قدور أن أول هدف من مجموع الأهداف التي حددها المجمع في إطار إستراتيجيته الجديدة لآفاق 2030 هو وضع حد لاستيراد الوقود، مضيفا انه "سيتم الاستغناء عن استيراد الوقود الذي يكلف 2 مليار دولار أمريكي سنويا في حدود ثلاث سنوات على الأكثر".

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و في انتظار تحقيق ذلك الهدف سيلجئ المجمع -حسب ذات المسؤول- إلى حلول انتقالية مثل تكرير جزء من البترول الجزائري الخام في الخارج لمدة مؤقتة، مضيفا أن العمل على انطلاق محطة تكرير للجزائر العاصمة قبل نهاية السنة الجارية، يشكل إحدى أولويات سوناطراك.

و يتعلق الهدف الثاني الذي يسعى مجمع سوناطراك إلى تحقيقه بإطلاق أشغال انجاز محطة التكرير بحاسي مسعود (ورقلة)، موضحا ان دفاتر الشروط المتعلقة بهذا المشروع هي قيد الدراسة.

و في سياق متصل، كشف رئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عن إبرام اتفاق خلال السنة الجارية من اجل انشاء وحدة لصناعة بوليبروبيلان.

سوناطراك في محادثات مع ثلاثة شركاء أجانب من أجل انجاز مشاريع بتروكيماوية

الجزائر- كشف الرئيس المدير العام لسوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور اليوم الثلاثاء لوأج أن مجمع سوناطراك يجري حاليا محادثات مع ثلاثة شركاء أجانب من أجل انجاز مشاريع بتروكيماوية في إطار شراكة.

و عقب حفل التوقيع على اتفاقية حول التنازل عن حصص أ بي بي ايطاليا (50 بالمئة) للمجمع في الشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية "ساربي"، أوضح السيد ولد قدور أن "مجمع سوناطراك يجري محادثات مع المجمع الفرنسي "توتال" و الايطالي "ايني"، إضافة إلى متعامل تركي وسنتوصل إلى نتائج في هذا الاطار قبل نهاية السنة الجارية ".

و يذكر أن مجمع سوناطراك قد ابرم في يناير 2017 بروتوكول اتفاق مع الشركة الايطالية فيرساليس (فرع تابع للمجمع الايطالي ايني) حول انجاز دراسات متعلقة بمشاريع بتروكيماوية.

و يتعلق بروتوكول الاتفاق مع فيرساليس (فرع ايني بنسبة 100 بالمئة) حول دراسات جدوى مركبات بتروكيماوية في الجزائر و تعزيز التعاون بين الشركتين في مجال البتروكمياء.

كما وقع مجمع سوناطراك مع المجمع الفرنسي توتال، في أبريل 2017، اتفاقا يسمح بتوسيع التعاون بين الطرفين في مجال البتروكمياء.

يذكر أن المسؤول الأول عن مجمع سوناطراك، كان قد أشار في يوليو الماضي خلال زيارة إلى قاسي الطويل إلى "وجود برنامج لتطوير قطاع البتروكمياء في مرحلة النضج و أنه سيبدأ في التجسيد مطلع سنة 2018".