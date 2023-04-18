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شبكة خطوط ميترو الجزائر ستتوسع إلى 54 كم بغضون سنة 2030

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 آذار/مارس 2018 16:26     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 173 مرات
شبكة خطوط ميترو الجزائر ستتوسع إلى 54 كم بغضون سنة 2030

الجزائر-ينتظر أن تتوسع شبكة الميترو في الجزائر العاصمة إلى 54 كم تمر عبر 55 محطة بغضون عام 2030، حسبما أعلنه اليوم الثلاثاء بالجزائر وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان.

وحسب الشروح التي قدمها السيد زعلان خلال جلسة استماع بلجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية للمجلس الشعبي الوطني، فإن الأشغال التي يقوم بها المجمع العمومي "كوسيدار" لحفر أنفاق الميترو على مستوى الخطوط الجديدة  الحراش-مطار هواري بومدين وعين النعجة-براقي وساحة الشهداء-باب الوادي-شوفالي، ستسمح بتوسيع شبكة النقل بالميترو في العاصمة  إلى 33 كم تمر ب32 محطة في آفاق 2023 قبل أن تتوسع إلى 54 كم و55 محطة في 2030.

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ويقدر الطول الحالي لميترو العاصمة ب13 كم من البريد المركزي إلى الحراش (13 محطة)  لكنها مع تدشين التوسعتين الجديدتين قريبا من البريد المركزي إلى ساحة الشهداء ومن حي البدر إلى عين النعجة سينتقل طول الشبكة إلى 18 كم عبر 19 محطة.

وبالموازاة مع ذلك، يجري استكمال الدراسات المفصلة لمشروع ميترو وهران، يضيف السيد زعلان.

وبخصوص النقل بالترامواي، أوضح الوزير بأن الأشغال جارية لإتمام المشاريع في كل من سطيف ومستغانم وورقلة، مشيرا إلى أنه سيتم في 19 مارس الحالي استلام القطارات المخصصة لترامواي ورقلة والتي تركب من طرف شركة سيتال بعنابة.

من جهة اخرى، يجري العمل على استكمال إنجاز المصاعد الهوائية بولاية تيزي وزو (كاف النعجة-قرية رجوانة على مسافة 6،5 كم) والجزائر العاصمة (باب الوادي-زغارة) ليصل بذلك عدد المصاعد في الجزائر إلى 12 مصعد موزع على ولايات الجزائر وعنابة و قسنطينة والبليدة وتلمسان وتيزي وزو.

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كما أكد السيد زعلان أن استلام المطارين الدوليين الجديدين للجزائر العاصمة  ووهران سيتم في نهاية العام الجاري 2018 ، لتتدعم قدرات النقل الجوي الوطنية ب10 ملايين راكب سنويا في العاصمة و 3،5 مليون راكب سنويا بالنسبة لوهران.

وحول مشاريع النقل البحري، ينتظر تدشين المحطات البحرية الجديدة للمسافرين في كل من الجزائر والعاصمة بغضون شهرين "على أقصى تقدير" حسب تصريحات الوزير الذي أشار إلى أن ذلك سيكون متبوعا باستلام محطات بحرية أخرى في كل من عنابة وسكيكدة ومستغانم والغزوات ووهران.

ويجري من جهة اخرى تطوير موانئ بجاية والجزائر ووهران وجن جن (جيجل) ومستغانم وعنابة وسكيكدة والغزوات، يضيف السيد زعلان، مؤكدا بأن هذه المشاريع ستسمح للمرة الأولى في تاريخ الملاحة الجزائرية باستقبال حاملات كبرى. وتترافق هذه الجهود مع إصلاحات تهدف لعصرنة تسيير الموانى بغرض تسهيل وتبسيط اجراءات دخول السفن للبلاد.

وبالنسبة لمشروع ميناء الوسط بشرشال (تيبازة) أوضح الوزير بأنه تم الشروع في إنجاز الدراسات التفصيلية كما تم تعيين مجمع مؤسسات الانجاز.

وسيكون ميناء الوسط مزودا بطاقة نقل 6،3 مليون حاوية أي 25،7 مليون طن من السلع، كما سيتم ربطه بشبكة السكك الحديدية والطرق السيارة وبثلاث مناطق صناعية.

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شبكة خطوط ميترو الجزائر ستتوسع إلى 54 كم بغضون سنة 2030
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 آذار/مارس 2018 16:26     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 173 مرة   شارك

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