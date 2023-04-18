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تجهيز الطريق السيار شرق-غرب بنظام الدفع قبل نهاية 2018

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 آذار/مارس 2018 13:16     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 77 مرات
تجهيز الطريق السيار شرق-غرب بنظام الدفع قبل نهاية 2018

الجزائر- سيتم تزويد الطريق السيار شرق-غرب بمختلف  تجهيزات الاستغلال وعلى رأسها نظام الدفع قبل نهاية 2018, حسبما أعلنه يوم  الثلاثاء بالجزائر وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان.

وأوضح السيد زعلان خلال جلسة استماع بلجنة النقل والمواصلات والاتصالات  السلكية واللاسلكية للمجلس الشعبي الوطني بأنه من المتوقع الانتهاء قبل نهاية  2018 من أشغال تركيب هذه التجهيزات التي تشمل نظام الدفع, نظام تسيير حركة  المرور, نظام الرصد الجويي نظام الاتصال الداخليي نظام المراقبة بالفيديو,  شبكة الالياف البصرية, شبكة الارسال شبكة الاتصال بالطوارئ إذاعة الطريق السريع ولوحات تحمل رسائل متغيرة.

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ويجري حاليا إنجاز 48 محطة دفع على مستوى المحولات و7 محطات دفع على مستوى  الطريق السياري حسب الوزير.

ويترافق ذلك مع إنجاز 42 محطة خدمات و35 فضاء راحة و 22 مركز صيانة واستغلال  يغطي كل مركز منها شطرا من الطريق يمتد من 65 إلى 75 كم مما يسمح بالتدخل في  حالة حصول طارئ خلال 30 دقيقة على أقصى تقدير.

ويمتد الطريق السيار شرق-غرب حاليا على طول 1.132 كم , غير أنه سيتدعم بنهاية  الثلاثي الأول من 2019 بآخر شطر له على مستوى ولاية الطارف على مسافة 84 كم  ليصل بذلك الطول الاجمالي للطريق السيار إلى 1.216 كمي وفقا لشروح السيد  زعلان.

كلـمات مفتـاحيــة :
تجهيز الطريق السيار شرق-غرب بنظام الدفع قبل نهاية 2018
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 آذار/مارس 2018 13:16     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 77 مرة   شارك

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