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سوناطراك: اطلاق أشغال ربط 50 بئر غاز بمنشآت أوهانت وعين أمناس

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 آذار/مارس 2018 10:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 116 مرات
سوناطراك: اطلاق أشغال ربط 50 بئر غاز بمنشآت أوهانت وعين أمناس

عين أمناس - أعطى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك,  السيد عبد المومن ولد قدور, يوم الاثنين بمدينة إليزي إشارة انطلاق أشغال  تطوير الحقول الغازية لتينهرت من خلال ربط 50 بئرا منتجا بمنشآت أوهانت  الواقعة بعين أمناس.

وسيسمح هذا المشروع المتمثل في تطوير الحقول الغازية لتينهرت ومعالجة الغاز  الخام في المنشآت الموجودة بأوهانت برفع القدرة الانتاجية لهذه المنشآت من 10  مليون متر مكعب يوميا إلى 15 مليون متر مكعب بحلول 2020.

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و في عام 2022, ستبلغ القدرة الانتاجية لهذه المنشآت 20 مليون متر مكعب يوميا  ستوزع في منطقة الجنوب الشرقي للبلاد, حسبما علم بعين المكان.

وقد منح مجمع النفط والغاز (سوناطراك) بشكل حصري هذا المشروع المقدرة تكلفته  الاجمالية ب 27 مليار دينار جزائري لشركات وطنية عمومية.

ويتعلق الأمر بكل من المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء والمؤسسة  الوطنية للأشغال البترولية الكبرى والمؤسسة الوطنية للقنوات وشركتي كوسيدار  قنوات وأنفرتال التي وقع معها المجمع في 19 ديسمبر 2017 على عقود دخلت حيز  التنفيذ في 21 يناير 2018.

كلـمات مفتـاحيــة :
سوناطراك: اطلاق أشغال ربط 50 بئر غاز بمنشآت أوهانت وعين أمناس
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 آذار/مارس 2018 10:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 116 مرة   شارك

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