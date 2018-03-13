النقل البحري للبضائع: التوقيع على اتفاقيات بين الشركة العمومية ناشكو ومنتجين جزائريين في مجال الصناعات الغذائية

الجزائر- أعلنت الشركة الوطنية للشحن (ناشكو) فرع المجمع الجزائري للنقل البحري يوم الاثنين بالجزائر العاصمة عن التوقيع على اتفاقيات اطار مع منتجين جزائريين ينشطون في مجال الصناعات الغذائية و ذلك من اجل مرافقة نقل السلع للتصدير.

و اوضح بيان لشركة ناشكو ان حفل التوقيع قد جرى خلال الصالون الدولي للصناعات الغذائية و اللوجيستيك الذي نظم من 7 الى 10 مارس الجاري بقصر المؤتمرات بوهران.

و اضاف المصدر ذاته انه من اجل مرافقة شركات الاتحادية الوطنية للصناعات الغذائية و الفلاحية التابعة لكنفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين و مجمع منتجي النكهات في مسار استيراد و تصدير مختلف المنتجات قامت شركة ناشكو بتوقيع اتفاقية لإقامة ارضية للتعاون بين الشركات المنتجة الجزائرية و مقدمي الخدمات في مجال اللوجيستيك و النقل البحري الحكومي.

و يلتزم الجانبان من خلال هذه الاتفاقية بتطوير المنتوج الوطني و كذا الخدمات اللوجيستية التي تقدمها مختلف شركات المجمع الجزائري للنقل البحري و ذلك في السوقين الوطنية و الدولية.

و تم القيام بهذه المبادرة بهدف اقامة تضامن بين الشركات الجزائرية طبقا لتوجيهات السلطات العمومية من اجل التقليص من التكاليف وتثمين المنتوج المصنوع في الجزائر.

في هذا الصدد ستتكفل شركات النقل الوطنية (المؤسسة الوطنية للملاحة البحرية -شمال) و (المؤسسة الوطنية للملاحة البحرية - المتوسط) بضمان خدمة تجارية "قصوى" من حيث التكاليف و الخدمة و ذلك بإشراف من شركة ناشكو التي ستتكفل بمهمة الربط بين اصحاب السفن و المنتجين الوطنيين.

كما تنوي شركة ناشكو التوقيع قريبا على اتفاقيات اخرى سيما مع مجمع برحال.

للتذكير ان رئيس مجمع برحال قد اكد خلال لقاء بين الجانبين ان بإمكان مؤسسة ناشكو ان تكون شريكا هاما في مرافقة هذه المنتجات.

من جانب اخر تقوم شركة ناشكو في قطاع الصناعة بالتحضير لشراكة مع المؤسسة الوطنية للخشب التابعة لمجمع ديفاندوس و ذلك من اجل مرافقتها في عمليات استيراد الخشب مع شركة النقل البحري (المؤسسة الوطنية للملاحة البحرية - شمال).

للتذكير ان شركة ناشكو متواجدة في جميع الموانئ التجارية للبلاد (الجزائر - دلس - وهران - الغزوات - عنابة - سكيكدة - بجاية - جن جن - مستغانم - ارزيو).

و بصفتها وكيلا عاما و و كيلا مينائيا فان شركة ناشكو تتكفل بكل انواع السفن و السلع.

حيث انها تعد همزة وصل بين الجزائر و بقية العالم و ذلك من خلال ضمان عدة خدمات لمختلف المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين و الدوليين على غرار شحن سفن النقل و خطوط الشحن غير النظامية و الاجراءات الجمركية و العبور و النقل البري الخ...