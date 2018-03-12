مجمع سوناطراك و جنرال إلكتريك يبحثان مشاريع شراكة

الجزائر- استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور الرئيس المدير العام للمجمع الأمريكي جنرال إلكتريك، جون فلانيري الذي كان مرفقا بالمدير التنفيذي مسير الحسابات الكبرى في بيكر هيوز - جنرال إلكتريك، توفيق فرحات، حسبما علمته واج من قبل الشركة الوطنية للمحروقات.

و أبرز السيد ولد قدور خلال هذا اللقاء الذي جرى أمس الأحد بمقر مجمع سوناطراك "الضرورة القصوى" لتفعيل المؤسسة المشتركة بين سوناطراك و جنرال إلكتريك المسماة "ألجريان بيتروليوم إكيبمون كومباني ( أبيك) .

من جهة اخرى، عبر السيد ولد قدور عن ارتياحه للشراكة الثنائية بين الطرفين من خلال المؤسسة المشتركة "ألجريان انجينيرينع سيرفيس كومباني"، التي تم استحداثها من خلال شراكة بين مجمعي سوناطراك و سونلغاز و جنرال إلكتريك في 1993 و المتخصصة في الهندسة و تصليح و صيانة التوربينات الغازية.

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و في هذا الصدد، ابرز السيد ولد قدور "العلاقات الجيدة" التي تربط سوناطراك بجنرال إلكتريك و بيكر هيوز جنرال إلكتريك.

كما تطرق السيد ولد قدور، من جهة أخرى، إلى إستراتيجية و نظرة مجمع سوناطراك في آفاق 2030 و كذا أهمية التحول الرقمي.

من جهته، تطرق الرئيس المدير العام لمجمع جنرال إلكتريك إلى الطاقات المتجددة و الغاز الصخري و كذا أهمية الرقمنة و تحويل التنظيمات، و التحديات التي يفرضها تقلب أسعار النفط إلى -جانب قضايا التكوين في مجال التسيير.

كما عبر السيد فلانيري عن ارتياحه باندماج جنرال إلكتريك و بيكر هيوز، مبديا تفاؤله للنتائج المتوخاة من هذه المؤسسة.

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لتلذكر، وقع مجمع "سوناطراك" وشركة "بيكر هيوز جنرال الكتريك" في نوفمبر الفارط بالجزائر عقدا يقضي بإنشاء شركة مختلطة متخصصة في الإنتاج المحلي وتركيب و صيانة مختلف التجهيزات الموجهة لمراقبة الظغط كرؤوس آبار النفط المستوردة حاليا من قبل سوناطراك.

وتقدر قيمة الاستثمار في هذا المشروع 45 مليون دولار في المرحلة الأولى لترتفع إلى 200 مليون دولار على المدى الطويل.

أما بالنسبة لرأسمال هذه الشركة المشتركة، التي ستنشأ بالمنطقة الصناعية بأرزيو (وهران) على مساحة 20 ألف متر مربع، فقد قدر بـ (4) مليار دينار جزائري مملوكة بنسبة 51% من قبل سوناطراك و 49? من قبل شركة "بيكر هيوز جنرال الكتريك".