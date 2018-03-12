تلمسان - أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي يوم الاثنين بتلمسان أن مسألة الحد من البطالة وترقية التشغيل تتطلب إشراك الفاعلين على المستوى المحلي من أجل رصد وتقييم فعالية السياسات العمومية في مجال ترقية التشغيل ومحاربة البطالة.

وأوضح الوزير لدى إشرافه على لقاء حول ترقية التشغيل ضم مسؤولي القطاع وأجهزة تشغيل الشباب بالولايات الحدودية (بشار ي النعامة وتلمسان) أن " مشكل البطالة لن يتم حله بقرارات مركزية فقط بل يجب إشراك الفاعلين على المستوى المحلي من أجل اقتراح التدابير المناسبة لتلبية متطلبات سوق الشغل التي تتغير وتتطور باستمرار".

وصرح السيد مراد زمالي أن هذا المسعى يندرج في إطار السياسة العامة للسلطات العمومية الرامية إلى "تدعيم الديمقراطية التشاركية وصناعة القرار على المستوى المحلي".

وأبرز في ذات السياق بأن اللجنة الولائية لترقية التشغيل التي تضم المسؤولين المحليين لقطاع التشغيل والعمل, تم وضعها تحت رئاسة والي الولاية باعتبارها هيئات استشارية يتمثل دورها في تلقى وتقييم جميع البيانات والمقترحات المنبثقة عن مختلف الأطراف الفاعلة في ميدان التشغيل والتنمية المحلية.

ومن جهة أخرى ذكر مراد زمالي بأن برنامج الحكومة الخاص بتنمية المناطق الحدودية يهدف إلى "رؤية مشتركة بين القطاعات لاحتياجات كل منطقة ومراعاة البعد الاقتصادي لها من خلال إشراك الغرف المهنية للتجارة والحرف والفلاحة ومراكز التكوين المهني".

وأفاد الوزير بأن هذه الرؤية "ستسمح بضمان التنسيق في التحاليل الإحصائية وتحديد أحواض التشغيل من خلال خريطة قطاعات النشاط وتطوير نشاط التنبؤ والاستباق لاحتياجات سوق العمل".

وأردف في هذا الصدد قائلا " أن برنامج الحكومة يهدف إلى تشجيع تكوين الشباب وتحسين قابليتهم للتشغيل وتفعيل نشاط دور المقاولاتية بغرض ترقية وتعزيز الثقافة المقاولاتية في الوسط الجماعي وفي هيئات التكوين المهني لتمكين الطلبة والمتربصين من الاطلاع على كافة المعلومات التي تسمح لهم بإنشاء وتسيير مؤسساتهم المصغرة وفقا لخصائص وثروات كل منطقة".

وأشار الوزير إلى أنه تم أمس الأحد عقد لقاء بتلمسان جمع المسؤولين المركزيين بالوزارة رفقة المدراء العاميين لكل من الوكالة الوطنية للتشغيل والصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والمسؤولين المحليين بهذه الهيئات للولايات الحدودية الغربية بهدف وضع برنامج عمل يخص ترقية التشغيل وتعزيز استحداث المؤسسات المصغرة بالولايات الحدودية الغربية.

وأضاف أن هذا اللقاء سيتبع خلال الأيام القادمة بإجتماع ثاني بعنابة يخص الولايات الحدودية الشرقية يليه إجتماع ثالث بأدرار يخص الولايات الحدودية الجنوبية.

وسيواصل الوزير زيارته لولاية تلمسان بتدشين مركز الدفع للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ببلدية صبرة وملحقة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بمغنية . كما يتفقد أيضا عددا من المؤسسات المصغرة ببعض بلديات الولاية المنجزة في إطار مختلف أجهزة تشغيل الشباب.