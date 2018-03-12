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الجزائر-الصين: التوقيع على عقد لبناء سفينة جديدة لصالح المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين

  أدرج يـوم : الإثنين, 12 آذار/مارس 2018 11:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 0 مرات
الجزائر-الصين: التوقيع على عقد لبناء سفينة جديدة لصالح المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين
صورة وأج

الجزائر- وقعت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين و  مجمع صيني متخصص في صناعة البواخر, يوم الأحد بالجزائر العاصمة, على عقد  لبناء سفينة لصالح المؤسسة الوطنية بقدرة استيعاب تصل 1800 مسافر  و 600 مركبة.

و يتكون المجمع الصيني من شركتين و هما شانتيي غانغزهو شيبيارد اينترناسيونال  و شينا شيب بيلدينغ ترادينغ كومباني.

و وقع هذا العقد بقيمة 175 مليون دولار كل من الرئيس المدير العام للمؤسسة  الوطنية للنقل البحري للمسافرين, احسن قرايرية و رئيسا الشركتين الصينيتين  السيدين هان غوغ دي و لي هونغاتا, بحضور وزير الأشغال العمومية و النقل, عبد  الغني زعلان و ممثلة سفارة الصين بالجزائر, هي هونغيان.

و يبلغ طول السفينة, التي ستنجز في آجال 26 شهرا, 90ر199 متر في حين سيبلغ  عرضها 95ر29 مترا و بسرعة تصل 24 عقدة (43,68 كلم في الساعة).

و ستجهز السفينة بمطعمين اثنين و قاعة شاي و فضاءات لصالح الأطفال و فضاء  للصلاة و قاعة رياضة.

كما ستتوفر السفينة فضلا على الغرف من الدرجة الأولى المجهزة بقاعة حمام و  تلفاز, على عشر (10) اجنحة فخمة اثنان منها رئاسيان.

و بهدف ضمان خدمة طبية للمسافرين ستحظى السفينة بجناح يتوفر على جميع  التجهيزات اللازمة.

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و ستمكن السفينة بالنظر إلى مزاياها النفعية و عدد أسرتها (1500 سرير) و كذا  اكتفائها في مجال الوقود و المواد الغذائية, من تنظيم رحلات بحرية طويلة خلال  موسم انخفاض الطلب.

و تجدر الاشارة الى أن هذه السفينة ستسلم بضمان لمدة ثلاث سنوات مع تمديد  لمدة سنتان بالنسبة للهيكل و التجهيزات الأساسية.

كما تجدر الاشارة  الى أن برنامج  تكوين مدته 6 أشهر وارد في العقد حيث يتحمل  نفقاته المصنع.

و نظرا الى سرعتها التي تولدها أربعة (4) محركات ستمكن الباخرة  من  تقليص  مدة الرحلات البحرية من 2 الى 3  ساعات.

و لدى  تدخله  خلال حفل  التوقيع  حرص وزير الأشغال العمومية  و النقل على   الاشارة الى أن هذا  الاتفاق هو  ثمرة ثلاث سنوات من مفاوضات  بين الطرفين.

و يندرج  قرار بناء هذه  الباخرة في اطار برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد  العزيز بوتفليقة  الذي يرمي الى تجديد  الأسطول  البحري الوطني حسب الوزير.

و في هذا الاطار أفاد الوزير بقرار رئيس الدولة القاضي باقتناء 26 باخرة لنقل  الحاويات و البضائع و قد  تم  لحد  اليوم اقتناء عشر (10) بواخر بينما لا تزال  البقية أي ستة عشر (16) باخرة في مرحلة  المفاوضات.

و أشار السيد زعلان أيضا الى اصلاح سفينة  طارق بن  زياد التي تعرضت الى حريق  في عرض  الساحل خلال الخريف  الفارط و سيتم اعادة تشغيلها ابتداء من موسم  الصيف المقبل.

و من جانبها أشارت ممثلة سفارة  الصين لدى الجزائر الى أن التوقيع  على هذا  العقد يشهد على وجود تعاون  بين الجزائر  و الصين" يعود بالمنفعة  على   الطرفين" .

للتذكير منحت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين خلال أبريل 2017  صفقة  مشروع بناء باخرة جديدة لنقل المسافرين للمجمع الصيني المتكون من الشركتين (  ورشة عوان غزو شيبيارد انترناشيونال) و ( شاينا شيبوولدينغ كومباني).

آخر تعديل على الإثنين, 12 آذار/مارس 2018 11:10
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الجزائر-الصين: التوقيع على عقد لبناء سفينة جديدة لصالح المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين
  أدرج يـوم : الإثنين, 12 آذار/مارس 2018 11:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 0 مرة   شارك

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