الجزائر-الصين: التوقيع على عقد لبناء سفينة جديدة لصالح المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين

الجزائر- وقعت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين و مجمع صيني متخصص في صناعة البواخر, يوم الأحد بالجزائر العاصمة, على عقد لبناء سفينة لصالح المؤسسة الوطنية بقدرة استيعاب تصل 1800 مسافر و 600 مركبة.

و يتكون المجمع الصيني من شركتين و هما شانتيي غانغزهو شيبيارد اينترناسيونال و شينا شيب بيلدينغ ترادينغ كومباني.

و وقع هذا العقد بقيمة 175 مليون دولار كل من الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين, احسن قرايرية و رئيسا الشركتين الصينيتين السيدين هان غوغ دي و لي هونغاتا, بحضور وزير الأشغال العمومية و النقل, عبد الغني زعلان و ممثلة سفارة الصين بالجزائر, هي هونغيان.

و يبلغ طول السفينة, التي ستنجز في آجال 26 شهرا, 90ر199 متر في حين سيبلغ عرضها 95ر29 مترا و بسرعة تصل 24 عقدة (43,68 كلم في الساعة).

و ستجهز السفينة بمطعمين اثنين و قاعة شاي و فضاءات لصالح الأطفال و فضاء للصلاة و قاعة رياضة.

كما ستتوفر السفينة فضلا على الغرف من الدرجة الأولى المجهزة بقاعة حمام و تلفاز, على عشر (10) اجنحة فخمة اثنان منها رئاسيان.

و بهدف ضمان خدمة طبية للمسافرين ستحظى السفينة بجناح يتوفر على جميع التجهيزات اللازمة.

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و ستمكن السفينة بالنظر إلى مزاياها النفعية و عدد أسرتها (1500 سرير) و كذا اكتفائها في مجال الوقود و المواد الغذائية, من تنظيم رحلات بحرية طويلة خلال موسم انخفاض الطلب.

و تجدر الاشارة الى أن هذه السفينة ستسلم بضمان لمدة ثلاث سنوات مع تمديد لمدة سنتان بالنسبة للهيكل و التجهيزات الأساسية.

كما تجدر الاشارة الى أن برنامج تكوين مدته 6 أشهر وارد في العقد حيث يتحمل نفقاته المصنع.

و نظرا الى سرعتها التي تولدها أربعة (4) محركات ستمكن الباخرة من تقليص مدة الرحلات البحرية من 2 الى 3 ساعات.

و لدى تدخله خلال حفل التوقيع حرص وزير الأشغال العمومية و النقل على الاشارة الى أن هذا الاتفاق هو ثمرة ثلاث سنوات من مفاوضات بين الطرفين.

و يندرج قرار بناء هذه الباخرة في اطار برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي يرمي الى تجديد الأسطول البحري الوطني حسب الوزير.

و في هذا الاطار أفاد الوزير بقرار رئيس الدولة القاضي باقتناء 26 باخرة لنقل الحاويات و البضائع و قد تم لحد اليوم اقتناء عشر (10) بواخر بينما لا تزال البقية أي ستة عشر (16) باخرة في مرحلة المفاوضات.

و أشار السيد زعلان أيضا الى اصلاح سفينة طارق بن زياد التي تعرضت الى حريق في عرض الساحل خلال الخريف الفارط و سيتم اعادة تشغيلها ابتداء من موسم الصيف المقبل.

و من جانبها أشارت ممثلة سفارة الصين لدى الجزائر الى أن التوقيع على هذا العقد يشهد على وجود تعاون بين الجزائر و الصين" يعود بالمنفعة على الطرفين" .

للتذكير منحت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين خلال أبريل 2017 صفقة مشروع بناء باخرة جديدة لنقل المسافرين للمجمع الصيني المتكون من الشركتين ( ورشة عوان غزو شيبيارد انترناشيونال) و ( شاينا شيبوولدينغ كومباني).