انتاج المدخلات محليا من أجل بعث صناعة البلاستيك بالجزائر

الجزائر- تعول الجزائر على الانتاج المحلي للمواد الأولية من البلاستيك من أجل اعادة بعث صناعتها البلاستيكية حسب ما أفاد به يوم الأحد بالجزائر الامين العام لوزارة الصناعة و المناجم خير الدين مجوبي.

و في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الخامسة للصالون الدولي للبلاستيك و مركباته لمنطقة الجزائر و المغرب العربي و افريقيا الغربية (بلاست الجزائر العاصمة 2018) قال السيد مجوبي "اننا نعمل على تحويل المواقع الصناعية نحو الجزائر من أجل تطوير الصناعة البلاستيكية التي تستفيد منها جميع الصناعات الاخرى و لاسيما صناعة السيارات".

و تابع مشيرا الى أن تطوير الانتاج المحلي للمدخلات المستعملة في الصناعة البلاستيكية لن يسمح فقط ببعث هذا الفرع الصناعي بل و أيضا بتقليص محسوس في فاتورة الواردات.

و قد استوردت الجزائر 03ر2 مليار دولار من المدخلات الموجهة لصناعة البلاستيك سنة 2017 مقابل 9ر1 مليار دولار سنة 2016 و 7ر1 مليار دولار سنة 2015 حسب معطيات المركز الوطني للعلام الالي و الاحصائيات التابع للجمارك.

و بهذا أصبحت الجزائر -التي سجلت نموا ب13 بالمئة في هذه الواردات بين 2007 و 2015- أكبر مستورد افريقي للبلاستيك في شكله الاولي.

و لمواجهة هذه التبعية للمواد الأولية المستوردة يعتزم مجمع سوناطراك انشار مركب بتروكيماوي ضخم بالشراكة مع المجمع الفرنسي "توتال" من اجل انتاج المادة البلاستيكية الناجمة عن الغاز و التي تشكل "ميزة تفاضلية جد هامة" بالنسبة للجزائري حسب ما أشار اليه السيد مالك العيدوني رئيس قسم بوزارة الصناعة و المناجم.

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و سيسمح المركب بتلبية الحاجيات المتزايدة للسوق المحلية التي تتوقع استلام أكثر من 600.000 سيارة مركبة بالجزائر الى غاية 2022 حسب السيد العيدوني الذي كشف بان المواد البلاستيكية تمثل 30 بالمئة من كلفة السيارة.

كما سيمكن المركب الجزائر من تصدير قرابة 10 ملايير دولار من المواد الاولية البلاستيكية حسب نفس المصدر الذي اشار الى ان جهود بعث الصناعة البلاستيكية بالجزائر ينبغي ان تستجيب لشروط حماية البيئة بما في ذلك تطوير صناعة الرسكلة.

و تابع السيد العيدوني قائلا:"ينبغي علينا التوفيق بين المردودية الاقتصادية و البيئة و هو تحدي جد صعب".

من جانبها أشارت رئيسة الاتحاد المهني للصناعة الميكانيكية و السيارات, لطيفة توركي ليوت أنه مع انتشار مصانع انتاج المواد الأولية يمكن للجزائر ان ترتقي في سلسلة القيم العالمية و ان تصبح أكثر تنافسية في مجال التصدير, و هذا بتخفيض تكلفة الانتاج للمواد البلاستيكية.

كما دعت الى مضاعفة حجم الشراكات بهدف استحداث وحدات محلية للتحويل من أجل تلبية طلب السوق الوطنية التي تتمتع بإمكانيات كبيرة في هذا المجال.

و تساهم العديد من القطاعات ذات الطلب الكبير على المواد البلاستيكية في استحداث النمو المتوخى محليا على غرار المشاريع العمومية الكبرى و استثمارات في البنى التحتية و تموين الصناعات المختلفة و الطلب على عتاد التغليف و كذلك قطاع صناعة السيارات.

فضلا عن ذلك فان استثمارات المؤسسات الجزائرية في هذا المجال ستساهم في تحسين النوعية الغذائية و تعبئة المنتوجات بطريقة أكثر جاذبية بالتغليف العصري.

و سجل صالون بلاست الجزائر 2018 مشاركة 259 عارض من 26 دولة بارتفاع قدره 56 بالمئة مقارنة بعدد العارضين في الطبعة السابقة مع توقع استقبال 4.500 زائر مهني .

على هامش هذا الصالون الذي سيدوم الى غاية 13 مارس الجاري , سيتم تنظيم ورشات و منتديات حول هذه الشعبة الصناعية الضرورية للتطور المستدام و الاقتصاد الدائري و التعاون الدولي في صناعة البلاستيك.

و بالموازاة مع صالون بلاست الجزائر, تنظم الطبعة السادسة للصالون الدولي للطباعة و التغليف للجزائر و المغرب العربي و افريقيا الغربية حيث يسجل 49 عارضا من 12 دولة حضورهم في هذه التظاهرة .