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قيطوني يتباحث مع الرئيس المدير العام لشركة جينيرال ايلكتريك

  أدرج يـوم : الإثنين, 12 آذار/مارس 2018 09:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات
قيطوني يتباحث مع الرئيس المدير العام لشركة جينيرال ايلكتريك

الجزائر- استقبل وزير الطاقة, السيد مصطفى قيطوني, يوم  الأحد بالجزائر العاصمة, الرئيس المدير العام و رئيس مجلس ادارة شركة جينيرال  ايلكتريك, جون فلانري, الذي بحث معه واقع و افاق الشراكة بين الطرفين حسب ما  جاء في بيان للوزارة.

و أبرز السيد قيطوني خلال هذا اللقاء "الأهمية البالغة" التي توليها دائرته  الوزارية لتطوير شراكات مربحة للطرفين.

و اعتبر الوزير أنه ينبغي أن تتمحور هذه الشراكات على مشاريع تدرج التحكم في  تكنولوجيات الانتاج و نقل المهارات و الخبرة و التكوين و البحث و التطوير و  الاندماج الوطني و هذا طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز  بوتفليقة.

في هذا السياق, عبر الطرفان عن ارتياحهما للشراكة الاستراتيجية القائمة بين شركة جينيرال ايلكتريك و الشركتان الوطنيتان سوناطراك و سونلغاز, يشير نفس  المصدر.

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كما تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى نسبة تقدم المشروع الصناعي العملاق  "جيات" (شراكة بين سونلغاز 51% و جينيرال ايلكتريك 49%) لصناعة التوربينات  الغازية و التوربينات البخارية و مولدات التيار و أنظمة المراقبة و التحكم  الواقع بولاية باتنة.

و عرج الوزير و ضيفه على مشروع انشاء شركة مشتركة بين سوناطراك 51% و بايكر  هيوغ كومباني 49% يهدف إلى استغلال و صيانة المركب الصناعي المرتقب انجازه  بوهران من أجل تصنيع و تركيب المنتجات الموجهة للنشاطات البترولية و الغازية  على غرار رؤوس الأبار و الصمامات و غيرها.

في هذا الاطار, ذكر السيد قيطوني بالسياسة الوطنية في مجال التصنيع و المتمثل  في انجاز سلسلة من المشاريع الصناعية عن طريق الشراكة تعتمد على تثمين الموارد  المحلية و المزايا النسبية التي تتوفر عليها الجزائر, يضيف البيان.

و اضاف المصدر أن الهدف من هذا المسعى هو "تخفيض تبعية قطاع الطاقة في مجال  انجاز المنشآت القاعدية الطاقوية" و التموين بالتجهيزات المرتبطة مع ضمان  اكتساب الخبرة و نقل المهارات و تكوين الشباب و استحداث مناصب الشغل.

من جهة أخرى, أكد وزير الطاقة على امكانية تطوير نموذج الشركات المختلطة بين  جينيرال ايليكتريك و الشركتان الوطنيتان سوناطراك و سونلغاز بهدف التموقع في  السوق المتوسطية و الافريقيةي اختتم البيان.

آخر تعديل على الإثنين, 12 آذار/مارس 2018 09:48
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قيطوني يتباحث مع الرئيس المدير العام لشركة جينيرال ايلكتريك
  أدرج يـوم : الإثنين, 12 آذار/مارس 2018 09:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

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