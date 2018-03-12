القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أدرار: نسيب يضع حيز الخدمة مشروع تموين بلدية تيمياوين الحدودية بالمياه الصالحة للشرب

  أدرج يـوم : الإثنين, 12 آذار/مارس 2018 08:57     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرات
أدرار: نسيب يضع حيز الخدمة مشروع تموين بلدية تيمياوين الحدودية بالمياه الصالحة للشرب

أدرار - أشرف وزير الموارد المائية حسين نسيب يوم الأحد  على وضع حيز الخدمة مشروع تموين بالمياه الصالحة للشرب بلدية تيمياوين  الحدودية (950 كلم أقصى جنوب أدرار).

و بالمناسبة شدد الوزير على ضرورة التسيير الأمثل لهذا المشروع الحيوي الذي  يكتسي أهمية بالغة بما يضمن استدامته باعتبار أنه ستكون له انعكاسات إيجابية  كبيرة على هذه المنطقة الحدودية التي تواجه شحّا كبيرا في الموارد المائية  الجوفية.

و يتعلق الأمر بالخصوص بمساهمته في تطوير النشاطات الفلاحية والرعوية فضلا  على ترقية الشروط المعيشية للسكان الذين طالما انتظروا هذا المشروع الهام كما  أشار السيد نسيب .

و سيتم إنجاز عمليات مرافقة للمشروعي من بينها حفر 30 بئر رعوي عبر إقليم  بلديتي تيمياوين وبرج باجي مختار بهدف تطوير الأنشطة الرعوية التي يعتمد عليها  أغلب سكان هذه المنطقة الحدودية.

اقرأ أيضا:      أدرار: ضرورة الإسراع في استكمال محطة معالجة المياه المستعملة بتيميمون

كما سيضمن أيضا توفير مياه السقي الفلاحي لمساحات الإستصلاح الفلاحي لما يفوق  980 هكتار مما سيفتح ذلك آفاقا واسعة لترقية النشاط الفلاحي بذات الإقليم من  أقصى جنوب الولاية حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري.

و تميزت مراسم وضع حيز الخدمة بحضور جمع غفير من مواطني تيمياوين الذين  أعربوا عن ارتياحهم الكبير لتجسيد هذا المشروع الذي كان حلما انتظروا تحقيقه  عدة سنوات.

و يزود هذا المشروع الذي تطلب غلافا ماليا بأكثر من 8ر2 مليار دج ما يزيد عن  7.100 ساكنا بالمياه الصالحة للشرب ببلدية تيمياويني وذلك انطلاقا من حقل  تاقراوت على مسافة 80 كلم.

و يحتوي المشروع على ثلاثة (3) آبار عميقة وخزان بسعة 1.000 متر مكعب وثلاث  (3) محطات ضخ المياه  و وحدة للتخزين بسعة 500 متر مكعبي حسب بطاقته التقنية.

كما أعلن وزير الموارد المائية بمناسبة زيارته لهذه المنطقة الحدودية عن  تخصيص غلاف مالي هام سيوجه لتشخيص وضعية شبكة الصرف الصحي بهذه الجماعة  المحلية.

و أشرف السيد نسيب أيضا على وضع حيز الخدمة مشروع تزويد بالمياه الصالحة  للشرب قصور بلدية بودة (12 قصرا) لفائدة 12.000 ساكنا بهذه الجماعة المحلية  الواقعة على مسافة 25 كلم من مدينة أدرار.

و يتضمن هذا المشروع الذي بلغت تكلفته المالية واحد (1) مليار دجي ثلاثة (3)  خزانات بسعة إجمالية قدرها 1.400 متر مكعبي و34 كلم قناة جر المياه من حقل يقع  بمنطقة تيليلان شرق عاصمة الولاية حيث سيسمح بوضع حد لمعاناة سكان تلك المنطقة  من المياه المالحةي بضمانه التموين بمياه ذات نوعية جيدةي حسب الشروحات  المقدمة للوفد الوزاري.

و يختتم السيد حسين نسيب زيارته لولاية أدرار بتفقد منشآت تابعة لدائرته  الوزارية بعاصمة الولاية.

آخر تعديل على الإثنين, 12 آذار/مارس 2018 09:24
كلـمات مفتـاحيــة :
أدرار: نسيب يضع حيز الخدمة مشروع تموين بلدية تيمياوين الحدودية بالمياه الصالحة للشرب
  أدرج يـوم : الإثنين, 12 آذار/مارس 2018 08:57     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.03.12

التعليم العالي: التطرق إلى فرص تعزيز التعاون بين الجزائر والأردن في عمان

18.03.12

الجزائر- سنغافورة : الشراكة و التعاون الصناعي و المنجمي محور محادثات

18.03.12

أدرار: نسيب يضع حيز الخدمة مشروع تموين بلدية تيمياوين الحدودية بالمياه الصالحة للشرب

18.03.12

سوريا : تقدم عملية المفاوضات مع المسلحين بشأن إخراج المدنيين من الغوطة الشرقية

18.03.12

جبهة البوليساريو تندد بمنتدى "كرانس مونتانا" المزمع عقده في مدينة الداخلة المحتلة

18.03.12

مستغانم: حجز حوالي 200 كلغ من المعدن الأبيض و199 خرطوشة سجائر بالمحطة البحرية

الأكثــر قـراءة

18.03.06

الجريدة الرسمية: صدور تعليمة وزارية مشتركة تحدد شروط تخصيص المعاش الشهري لضحايا الإرهاب

18.03.05

الرئيس بوتفليقة يستقبل وزير الداخلية السعودي

18.03.05

اعادة افتتاح سفارة الدنمارك بالجزائر

18.03.05

الطاقات المتجددة : الجزائر تريد أن تتزود بصناعتها الخاصة

18.03.05

المغرب : استغاثة المحتجين متواصلة بجرادة ومدن أخرى ...البطالة والتهميش ولا بديل اقتصادي…

18.03.05

تربية: الإتفاق حول تشكيل لجنة مشتركة للتكفل بملف الترقيات