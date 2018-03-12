أدرار: نسيب يضع حيز الخدمة مشروع تموين بلدية تيمياوين الحدودية بالمياه الصالحة للشرب

أدرار - أشرف وزير الموارد المائية حسين نسيب يوم الأحد على وضع حيز الخدمة مشروع تموين بالمياه الصالحة للشرب بلدية تيمياوين الحدودية (950 كلم أقصى جنوب أدرار).

و بالمناسبة شدد الوزير على ضرورة التسيير الأمثل لهذا المشروع الحيوي الذي يكتسي أهمية بالغة بما يضمن استدامته باعتبار أنه ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على هذه المنطقة الحدودية التي تواجه شحّا كبيرا في الموارد المائية الجوفية.

و يتعلق الأمر بالخصوص بمساهمته في تطوير النشاطات الفلاحية والرعوية فضلا على ترقية الشروط المعيشية للسكان الذين طالما انتظروا هذا المشروع الهام كما أشار السيد نسيب .

و سيتم إنجاز عمليات مرافقة للمشروعي من بينها حفر 30 بئر رعوي عبر إقليم بلديتي تيمياوين وبرج باجي مختار بهدف تطوير الأنشطة الرعوية التي يعتمد عليها أغلب سكان هذه المنطقة الحدودية.

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كما سيضمن أيضا توفير مياه السقي الفلاحي لمساحات الإستصلاح الفلاحي لما يفوق 980 هكتار مما سيفتح ذلك آفاقا واسعة لترقية النشاط الفلاحي بذات الإقليم من أقصى جنوب الولاية حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري.

و تميزت مراسم وضع حيز الخدمة بحضور جمع غفير من مواطني تيمياوين الذين أعربوا عن ارتياحهم الكبير لتجسيد هذا المشروع الذي كان حلما انتظروا تحقيقه عدة سنوات.

و يزود هذا المشروع الذي تطلب غلافا ماليا بأكثر من 8ر2 مليار دج ما يزيد عن 7.100 ساكنا بالمياه الصالحة للشرب ببلدية تيمياويني وذلك انطلاقا من حقل تاقراوت على مسافة 80 كلم.

و يحتوي المشروع على ثلاثة (3) آبار عميقة وخزان بسعة 1.000 متر مكعب وثلاث (3) محطات ضخ المياه و وحدة للتخزين بسعة 500 متر مكعبي حسب بطاقته التقنية.

كما أعلن وزير الموارد المائية بمناسبة زيارته لهذه المنطقة الحدودية عن تخصيص غلاف مالي هام سيوجه لتشخيص وضعية شبكة الصرف الصحي بهذه الجماعة المحلية.

و أشرف السيد نسيب أيضا على وضع حيز الخدمة مشروع تزويد بالمياه الصالحة للشرب قصور بلدية بودة (12 قصرا) لفائدة 12.000 ساكنا بهذه الجماعة المحلية الواقعة على مسافة 25 كلم من مدينة أدرار.

و يتضمن هذا المشروع الذي بلغت تكلفته المالية واحد (1) مليار دجي ثلاثة (3) خزانات بسعة إجمالية قدرها 1.400 متر مكعبي و34 كلم قناة جر المياه من حقل يقع بمنطقة تيليلان شرق عاصمة الولاية حيث سيسمح بوضع حد لمعاناة سكان تلك المنطقة من المياه المالحةي بضمانه التموين بمياه ذات نوعية جيدةي حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري.

و يختتم السيد حسين نسيب زيارته لولاية أدرار بتفقد منشآت تابعة لدائرته الوزارية بعاصمة الولاية.