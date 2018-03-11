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تنصيب السيد فاروق باحميد على رأس المديرية العامة للجمارك

  أدرج يـوم : الأحد, 11 آذار/مارس 2018 16:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 30 مرات
تنصيب السيد فاروق باحميد على رأس المديرية العامة للجمارك

الجزائر - تم يوم الأحد تنصيب السيد فاروق باحميد على  رأس المديرية العامة للجمارك خلفا للسيد نور الدين علاق الذي كان يشغل منصب  المدير العام بالنيابة لهذه الادارة منذ نوفمبر الماضي.

و قد تقلد السيد باحميد عدة مناصب عليا آخرها منصب رئيس الديوان بوزارة  الصناعة و المناجم.

كما شغل من قبل منصب المدير الجهوي للجمارك ما بين سنوات 2006 و 2008 قبل ان  يعين كمدير التجهيزات و الهياكل بنفس الادارة.

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و خلال اشرافه على مراسم التنصيب التي تمت بمقر المديرية العامة للجمارك  بحضور اطارات سامية بالمديرية أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية على دور و  أهمية الادارة الجمركية في الاقتصاد الوطني معربا عن امتنانه للسيد علاق الذي  تولى ادارة الجمارك طيلة الأربعة أشهر الماضية.

و كان  السيد علاق- الذي شغل من قبل منصب المدير العام للمركز الوطني للاعلام  الالي و الاحصائيات التابع للجمارك- قد عين كمدير عام للجمارك بالنيابة في 4  نوفمبر 2017 خلفا للسيد قدور بن طاهر الذي كان يدير المؤسسة الجمركية منذ 25  ماي 2015.

يذكر أن قانونا جديدا للجماركي يعدل و يتمم قانون 21 جويلية 1979 المعدل سنة  1998 قد تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان في جانفي 2017. 

و يتمحور القانون حول عشر اصلاحات رئيسية تندرج في اطار عصرنة الادارة  الجمركية في ضوء التحولات الجديدة التي يعرفها المحيط الدولي و التوجهات التي  يفرضها النموذج الاقتصادي الجديد.

و يهدف القانون الى ترقية الدور الاقتصادي و الامني للجمارك من خلال تزويد  المتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا منتجين أو مستوردين أو مصدرين باطار  للنشاط و تنظيم التبادلات بشكل يضمن الديمومة و الشفافية و المساواة.

و ينتظر ان تصدر النصوص التطبيقية للقانون قبل نهاية السداسي الاول من السنة  الجارية.

آخر تعديل على الأحد, 11 آذار/مارس 2018 19:36
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تنصيب السيد فاروق باحميد على رأس المديرية العامة للجمارك
  أدرج يـوم : الأحد, 11 آذار/مارس 2018 16:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 30 مرة   شارك

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