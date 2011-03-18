الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: تعويضات العطل المرضية تجاوزت 16 مليار دينار سنة 2017

الجزائر- تجاوزت تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الاجراء المتعلقة بالعطل المرضية 16 مليار دينار جزائري, حسبما أفاد به يوم الأحد بالجزائر العاصمة المدير العام للصندوق, السيد حسان تيجاني هدام.

وصرح السيد هدام على أمواج الإذاعة الوطنية أن "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عوض سنة 2017 أكثر من 14 مليون عطلة مرضية بغلاف مالي قدره 8ر16 مليار دينار", معتبرا أن هذا المبلغ يمثل "ارتفاعا هائلا في العطل المرضية".

وكشف ذات المسؤول عن اتخاذ تدابير لإعادة تكييف آليات المراقبة من أجل مكافحة العطل المرضية "غير القانونية" لجعلها تتناسب مع الحالة الصحية للمؤمنين الاجتماعين في إطار احترام مبادئ وأخلاقيات ممارسة مهنة الطب.

وأضاف السيد هدام أن أعوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي زاروا أكثر من 171.000 مؤمن اجتماعي مستفيد من عطل مرضية في 2017 في إطار المراقبة الإدارية, كاشفا عن رفض 18.421 عطلة مرضية.

كما أوضح السيد هدام أن "كل عطلة مرضية تخضع لزوما لمراقبة الأطباء المستشارين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي", مضيفا أن الصندوق يعمل بالتعاون مع مجلس عمادة الأطباء لمكافحة "العطل المرضية التواطئية".