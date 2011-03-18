شعبة الفلين: صادرات بأزيد من 4 مليون دولار و مخطط للرفع من هذه القيمة

وأوضح السيد بوسكة لوأج أنه رغم أن الجزائر تصنف في المركز الثالث من حيث الدول المنتجة للفلين إلا أنها لا تصدر سوى 4 مليون دولار و هو رقم "ضئيل" - حسبه- مقارنة مع الإمكانيات الهائلة التي تحوزها البلاد، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية وضعت من خلال مجمع الهندسة الريفية بالبليدة مخططا طموحا للنهوض بهذه الشعبة و المساهمة في الرفع من الصادرات خارج المحروقات .
وأضاف ذات المسؤول أن الجزائر صدرت خلال سنة 2017 ما قيمته 4.551.603 دولار من بينها 230.508 دولار قام بتصديره مجمع الهندسة الريفية و 4.321.095 دولار قام بتصديره متعاملون خواص يستثمرون في المجال لافتا إلى أن صادرات الشعبة تتمثل أساسا في سدادات القارورات و المواد العازلة.
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ويعد الفلين موردا طبيعيا نادرا في العالم حيث يتنج في سبعة دول فقط و تحتل الجزائر المرتبة الثالثة بعد البرتغال و اسبانيا بمساحة 414.000 هكتار أي ما يمثل 18.18 بالمائة من الإنتاج العالمي يليها كل من المغرب و فرنسا و تونس و ايطاليا.
وبلغ إنتاج الجزائر خلال الفترة الممتدة ما بين سنوات 2010 و 2017 حوالي 4397 طن علما أن مجمع الهندسة الريفية يجني سنويا 90.000 قنطار و هو الرقم الذي يبقى "بعيد جدا" عن الإمكانيات الكبيرة المتوفرة في حقول الفلين في الجزائر، حسبما أفاد به المدير التقني للمجمع كروش يحيى.
و عليه يراهن مجمع الهندسة الريفية على تطوير هذه الشعبة و الاستغلال الأمثل لهذا المخزون الكبير الذي تمتلكه الجزائر من خلال دعم المؤسسات العمومية التابعة له و المتعاملين الخواص الذين يستثمرون في المجال خاصة و أن الطلب على منتوجات الفلين و مشتقاته يرتفع عالميا أكثر فأكثر، وفقا للسيد كروش.
وأضاف ذات المسؤول أن الهدف من كل هذا هو تحقيق رقم أعمال أكبر تنفيذا للإجراءات التي أقرتها الحكومة و القاضية برفع الصادرات في جميع المجالات خارج المحروقات .
- مخطط استغلال طموح للرفع من قيمة صادرات الفلين
وبهدف الاستغلال الكلي لهذا المخزون و الرفع من قيمة صادرات هذه الشعبة، وضعت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري من خلال المجمع مخطط استغلال طموح شرع في تجسيده منذ بداية هذه السنة ويتضمن - حسب السيد بوسكة - توفير حماية حقيقية و تثمين لهذا المورد الطبيعي بإشراك جميع الأطراف المعنية بهذه الشعبة .
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و ينص هذا المخطط الشامل على عصرنة مشاتل الفلين من خلال تطبيق تقنيات جديدة و السهر على توفير التكوين الملائم للعاملين في الشعبة و إشراك مختلف الهيئات المعنية بإنتاج الفلين وتوسيع حقول الفلين الموجودة بالجزائر و ذلك بالتنسيق مع مصالح إدارة الغابات وتطوير الصناعة التحويلية له وتنويع المنتجات المشتقة منه.
كما يتضمن المخطط تسطير برنامج عمل يتم تطبيقه على مدى عدة سنوات لإعادة التشجير و صيانة و حماية مخزون الفلين وتوفير اليد العاملة الكافية و المؤهلة للتكفل بجني الإنتاج و الاعتناء به و تهيئة مخازن الفلين لتحسين شروط التخزين طبقا للمعايير المطلوبة واقتناء تجهيزات و وسائل إنتاج عصرية .
و لتحسين قدرات الاستغلال يتضمن هذا الأخير (المخطط) عقد اتفاقيات لتكوين متخصص للناشطين في الشعبة مع كل من المدرسة الوطنية للغابات بباتنة والمراكز التقنية لتكوين أعوان حماية الغابات بجيجل و بني سليمان (المدية) بالإضافة إلى الإدماج الدائم للسكان المحليين و إشراكهم في مختلف البرامج .
كما أخذ المخطط بعين الاعتبار الجانب الإعلامي من خلال المشاركة في المعارض الوطنية والدولية أو أية أحداث ذات صلة وتنظيم أيام إعلامية و دراسية لبحث تطوير هذه الشعبة، حسبما كشف عنه الرئيس المدير العام للمجمع.
و عكف المجمع أيضا على إجراء فحص شامل للشعبة و العراقيل التي تواجهها ومحاولة إيجاد حلول لهذه المشاكل و وضع مخططات على المديين القصير و الطويل لإيجاد حلول لهذه العقبات.
و في إطار تنفيذ هذا المخطط نظم مجمع الهندسة الريفية مؤخرا يوما تقنيا حول الشعبة بالشبلي (شرق البليدة) لتثمين الموارد الطبيعية خارج المحروقات وتكفل أفضل بإنتاج الفلين وخلص هذا اللقاء - وفقا للسيد بوسكة- إلى العديد من التوصيات أهمها بلوغ إنتاج 200.000 قنطار سنويا (90.000 قنطار سنويا حاليا) من خلال تنفيذ عدة إجراءات كتدعيم نظام خاص ما بين المهنيين لمراقبة و تتبع الإنتاج و تحيين دراسات تهيئة مجموع غابات الفلين وإعادة تأهيل حقول الفلين .
كما أكد المشاركون في هذا اليوم التقني، من خبراء و مهنيين و إطارات من وزارة الفلاحة و جامعيين متخصصين ومعاهد بحث من مختلف ولايات الوطن ، على ضرورة العمل على ترقية إنتاج الفلين ومشتقاته نظرا للأهمية الاقتصادية و الايكولوجية و الاجتماعية القصوى لهذا المورد الطبيعي و وضعه من بين الأولويات الوطنية و اعتباره موروثا وطنيا نادرا .
ولضمان متابعة تطبيق هذه التوصيات التي من شأنها النهوض بإنتاج الفلين و الرفع من قيمة الصادرات تم تنصيب لجنة مشتركة مكونة من مختلف متعاملي الشعبة ، كما خلص اليه المصدر.