تشغيل حوامة مائية قريبا لمتابعة توحل السدود

بشار- أعلن وزير الموارد المائية، حسين نسيب، يوم السبت ببشار عن تشغيل حوامة مائية قريبا قصد مساعدة الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات على متابعة و تحديد إشكالية توحل السدود في كامل التراب الوطني.

و أوضح الوزير على هامش زيارته لسد "جرف التربة" (65 كلم جنوب بشار الموجه لحجز مياه وادي غير بسعة 365 مليون متر مكعب )، أن هذه الحوامة على شكل قارب آلي ستسمح للوكالة الوطنية للسدود و التحويلات بمتابعة توحل السدود الذي يشكل انشغالا بالغا لقطاع الموارد المائية.

و قد أبرز باحثون جزائريون من مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة بابا حسان (الجزائر العاصمة) مزايا هذه الحوامة المائية التي تسمح بالقيام في آجال قصيرة بعمليات قياس الأعماق دون أي تدخل بشري و تحويل سريع للمعطيات و دخول واسع.

و تواجه الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات حاليا مشاكل في الطريقة الحالية حيث يتم إجراء مسح للأعماق كل أربع سنوات إضافة إلى كونها مكلفة و تتطلب وقتا طويلا و تجنيد إمكانيات بشرية و مادية هامة.

و أوضح المسؤولون أنه بفضل الحوامة المائية لن يكون لازما تجنيد كل هذه الإمكانيات المادية و البشرية.

و حسب ذات المصدر تسعى الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات إلى إقامة و تطوير شراكات مثمرة مع هيئات وطنية على غرار الشراكة مع مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة لفتح المجال لجميع القدرات الوطنية قصد مواصلة تطوير و عصرنة قطاع الموارد المائية.

و تجدر الإشارة إلى أن الدكتور وليد جكون مسؤول عن البحث بمركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة وضع خبرته في خدمة هذا المشروع من خلال الإشراف عليه.