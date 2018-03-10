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الصناعات الغذائية: ثلاث اتفاقيات لمرافقة الصناعيين في الاستشارات البحرية ونقل العتاد والبضائع

  أدرج يـوم : السبت, 10 آذار/مارس 2018 15:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرات
الصناعات الغذائية: ثلاث اتفاقيات لمرافقة الصناعيين في الاستشارات البحرية ونقل العتاد والبضائع
صورة وأج

وهران- تم إبرام ثلاث اتفاقيات لمرافقة الصناعيين في الاستشارات البحرية ونقل البضائع والعتاد وهذا خلال الصالون الدولي للصناعات الغذائية في طبعته السادسة (سياغ) الذي اختتمت فعالياته اليوم السبت بمركز الاتفاقيات "محمد بن أحمد" بوهران.

وتمت هذه الاتفاقيات بين الشركة الوطنية للتسويق البحري "ناشكو" وكل من مجمع زياني للصناعات الغذائية ومجمع الصناعيين للعطور (الجزائر العاصمة) والفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، وذلك لمرافقة الصناعيين في مجال الاستشارات البحرية واللوجيستيك ونقل العتاد والبضائع كما أشار اليه أحد منظمي الصالون المكلف باللوجيستيك عبد الرحمان تيميزار.

وأبرز ذات المسئول في تصريح لوأج أن الصالون عرف توافدا كبيرا من المهنيين، على غرار الصناعيين والمؤسسات المتخصصة في الصناعات الغذائية وكذا الشباب حاملي المشاريع والراغبين في إنشاء مؤسساتهم خصوصا في مجال النقل واللوجيستيك.

اقرأ أيضا: وهران: انطلاق فعاليات الطبعة السادسة للصالون الدولي للصناعات الغذائية

وقد تم تسجيل زيادة في التوافد تقارب ال 5 بالمائة مقارنة بالطبعة السابقة أغلبهم من المهنيين ومختلف الفاعلين في مجال الصناعات الغذائية وبعض الشركات الأجنبية والوطنية لربط علاقات وشراكات فيما بينهم من أجل تحسين النوعية وجعل العلامة الجزائرية رائدة في السوق العربية والدولية كما أشير إليه.

للتذكير فقد شارك في هذا الموعد الاقتصادي المنظم من قبل وكالة "اكسبولاين" تحت شعار "آفاق التصدير ودور النقل واللوجيستيك في دعم التصدير" زهاء 200 عارض جزائري وأجنبي وحضور عدد من البلدان على غرار تركيا وفرنسا وإسبانيا وبولونيا والهند.

وسمح هذا الصالون بتشجيع المنتج المحلي والترويج للعلامة الجزائرية من أجل تقليص فاتورة استيراد المواد الغذائية ومرافقة المؤسسات الجزائرية والزوار المهنيين للتصدير إلى مختلف البلدان من بينها الإفريقية والعربية والأوروبية.

كما كان فضاء للقاء والتقارب بين مختلف الفاعلين في مجال الصناعات الغذائية وهو الشيء الذي من شأنه خلق قاعدة اقتصادية وتجارية حقيقية خاصة في ظل التوسع الكبير الذي تشهده السوق الجزائرية الباحثة عن الانفتاح والتكنولوجيات الحديثة وفق المنظمين .

وقد تضمن برنامج هذه التظاهرة أيضا تقديم محاضرات ولقاءات لفائدة المؤسسات الجزائرية التي تسعي للتصدير على شكل لقاءات مهنية حيث تم التطرق لمختلف مراحل التصدير والأمن الغذائي وكذا تنظيم لقاء حول دور اللوجيستيك في التصدير ودعم المنتوج الوطني.

آخر تعديل على السبت, 10 آذار/مارس 2018 16:06
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الصناعات الغذائية: ثلاث اتفاقيات لمرافقة الصناعيين في الاستشارات البحرية ونقل العتاد والبضائع
  أدرج يـوم : السبت, 10 آذار/مارس 2018 15:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرة   شارك

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