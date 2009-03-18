شركة "هواوي" تتطلع الى انجاز مصنع تركيب الهواتف الذكية بالجزائر سنة 2018

الجزائر- أكد المدير العام لشركة "هواوي" بالجزائر, غاو جيا, أن الشركة تعتزم انشاء مصنع تركيب الهواتف الذكية بالجزائر خلال سنة 2018.

و قال السيد جيا في تصريح للصحافة بمناسبة حفل تدشين المقر الجديد لشركة "هواوي" الذي يقع بحي الاعمال بباب الزوار ان "الشركة بصدد دراسة امكانية انجاز مصنع كبير لتركيب الهواتف النقالة خلال سنة 2018".

و أوضح ذات المسؤول أن محادثات مع شركاء اقتصاديين جزائريين "جارية حاليا بهذا الشأن", مشيرا الى أنه سيتم الاعلان عن الشريك الاقتصادي و تاريخ إطلاق المشروع في الوقت المناسب.

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و تنشط شركة هواوي بالجزائر منذ عشرات سنوات و هي متخصصة في توفير الحلول في قطاع تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و لها شراكات مع العديد من الهيئات و المؤسسات العمومية لا سيما في مجال تنصيب شبكات البنى التحتية.

كما تتعاون مع متعاملين محليين على غرار موبيليس و الجزائرية للاتصالات و كذا جازي.

و الى جانب توفير الحلول و الخدمات, فان الشركة الصينية قامت بتكوين أزيد من 2000 شاب جزائري سنة 2017 في مختلف المجالات ذات الصلة بقطاع تكنولوجيات الاعلام و الاتصال.

و شرعت شركة "هواوي" التي تعد 524 عاملا منهم 400 جزائري في برنامج تكوين المكونين بالتعاون مع الوكالة الوطنية لترقية و تطوير الحظائر التكنولوجية.