تنظيم الأسبوع الاقتصادي والثقافي الجزائري بالولايات المتحدة من 4 إلى 7 سبتمبر 2018 بواشنطن

الجزائر- سينظم الاسبوع الاقتصادي والثقافي الجزائري بالولايات المتحدة من 4 إلى 7 سبتمبر 2018 بواشنطن, حسبما أفاد به يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة رئيس مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي السيد اسماعيل شيخون.

وقد نظم كل من الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ومجلس الأعمال الجزائري الأمريكي بالتعاون مع سفارة الجزائر بواشنطن يوما إعلاميا يوم الأربعاء بغية تشجيع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين على المشاركة في هذا الحدث.

وأفاد المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية السيد شفيق شيتي أن هذا اليوم الاعلامي يهدف إلى تعريف المصدرين الجزائريين بالفرص المتاحة لهم للتصدير إلى السوق الأمريكية وكذا تشجيع الشراكة التجارية والصناعية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية.

كما أوضح نفس المتحدث أن حصة الجزائر من الصادرات نحو الولايات المتحدة بين 2012 و2017 بلغت 4ر3 مليار دولار فقط محتلة بذلك المرتبة ال57 في ترتيب البلدان الممونة لها, مضيفا أن قطاع المحروقات يهيمن عليها ب 3ر3 مليار دولار أي ما يعادل 9ر98 في المائة من مجموع الصادرات الجزائرية نحو الولايات المتحدة في حين أن ما تستورده الجزائر من الولايات المتحدة من مواد بترولية لا يمثل سوى 5 في المائة من مجموع وارداتها بمبلغ يقدر 86 مليون دولار.

من جهته أكد السيد اسماعيل شيخون أنه يتعين على الجانب الجزائري تنظيم نفسه في شكل تعاونيات لتفادي كل انقطاع وكسب ثقة 350 مليون مستهلك أمريكي.

للإشارة فقد تم التطرق خلال النقاش إلى المشكل اللوجستي وبهذا الخصوص كشف رئيس الميناء الجاف الرويبة السيد حمادو مصطفي عن تنصيب قاعدة لوجستية قريبا لفائدة المصدرين.

من جانبه أبرز سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر السيد جون ديسروشر أن المنتوج الجزائري له حظوظ كبيرة في غزو السوق الأمريكي نظرا لجودته العالية.