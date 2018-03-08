القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مشروع ميناء الجزائر للوسط يتدعم بثلاث مناطق صناعية و خط جديد للسكة الحديدية (الجريدة الرسمية)

  أدرج يـوم : الخميس, 08 آذار/مارس 2018 09:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرات
مشروع ميناء الجزائر للوسط يتدعم بثلاث مناطق صناعية و خط جديد للسكة الحديدية (الجريدة الرسمية)

الجزائر - سيتدعم مشروع ميناء الجزائر للوسط  بالحمدانية (تيبازة) بثلاث مناطق صناعية و كذا مشروع لانجاز خط جديد للسكة الحديدية  لتصبح بذلك المساحة الاجمالية التي ستشغلها هذه المنشأة  تقدر بثلاثة الاف ومائة و ثلاثة و عشرون (3.123) هكتارا  حسب ما جاء في مرسوم تنفيذي نشر في  الجريدة الرسمية رقم 1 يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية المتعلقة بإنجاز الميناء و منشآته.

و حسب ذات المرسوم فان المادة الثانية منه تعدل احكام المادة 2 من المرسوم  التنفيذي ل 22 مارس 2017 المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية المتعلقة بإنجاز  الميناء و منشاته  لتصبح كالاتي "  تمثل الاراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة  العمومية مساحة اجمالية   قدرها  ثلاثة الاف ومائة و ثلاثة و عشرون (3.123)  هكتارا و ستة و عشرون (آرا ) و اثنان  و خمسون  (52) سنتيارا  تقع في اقليمي و  لايتي تيبازة ( 2.96306  هكنارا منها 18ر486 هكتارا  تابعة للأملاك الغابية  الوطنية والبليدة  20ر160 هكتارا منها  57ر13 هكتارا تابعة  للأملاك الغابية الوطنية  .

و جاء في المادة الثالثة من  ذات النص انه تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون  العام المتضمن النظام العام للغابات  يلغى تصنيف قطع الاراضي التابعة للغابات  التي تبلغ مساحتها 499 هكتارا و 93 ارا و 65 سنتيارا الواقعة باقليمي ولايتي  تيبازة و البليدة  و تدمج في الملكية الخاصة للدولة و تكون موضوع تخصيص لا  نجاز الميناء الجزائر للوسط بالحمدانية الواقع ببلدية شرشال و منشآته.

اقرأ أيضا:     الموافقة على المشروع التمهيدي المفصل لإنجاز ميناء الوسط

اما قوام الاشغال الملتزم بها فيضم انجاز الميناء الوسط بدون تغيير و انجاز  الطريق السيار حيث ان وعاء هذا الاخير يقدر ب 34ر367 هكتارا منها 60ر7 هكتارا  تابعة للأملاك الغبية الوطنية بدون تغيير ايضا  حسب ما جاء في المادة 4 من  المرسوم التنفيذي.

و يضاف الى الطريق السيار حسب نفس المادة انجاز ثلاث محطات دفع و ثلاث محولات  الربط في حين ان عدد اماكن الخدمة يبلغ اثنان.

فضلا عن ذلك سيتم انجاز خط جديد للسكة الحديدية يربط  ميناء الوسط للحمدانية  بالعفرون و يخصص له وعاء قدره 83ر291 هكتارا منها 2ر1 هكتارا تابعة للاملاك  الغابية الوطنية  و يبلغ طول الخط الرئيسي للسكة الحديدية 6ر38 كلم .

اقرأ أيضا:     الميناء التجاري للوسط بشرشال : طاقة شحن الحاويات تجعله ضمن أكبر 30 ميناء عبر العالم 

كما سيتم انجاز مبان فنية تشمل ثلاث (3 ) جسور و ست عشر (16)  منشاة للسكك  الحديدية و عشرون (20) منشاة طرق اضافة الى انجاز ثلاث محطات مختلطة.

و من جهة اخرى فان مشروع ميناء الوسط سيعرف ايضا  انجاز ثلاث مناطق صناعية  مدعمة بشبكات الطرق المختلفة و التجهيزات العمومية مساحتها 2.000 هكتارا.

و تتمثل المنطقة الصناعية الاولى في منطقة سيدي عمار بولاية تيبازة و تقدر  المساحة التي ستشغلها  ب 850 هكتارا منها 67ر138 تابعة للأملاك الغابية  الوطنية في حين ان المنطقة الصناعية الثانية الواقعة بحجوط- مراد  بذات  الولاية فان المساحة المخصصة لها تقد رب 870 هكتارا منها 06ر0 تابعة للأملاك  الغابية الوطنية و اما المنطقة الصناعية الثالثة الواقعة بمنطقة بوركيبة احمر  العين ووادي جر بكل من ولايتي تيبازة و البليدة فسيخصص لها مساحة قدرها 280  هكتارا منها 03ر64 هكتارا تابعة للأملاك الغابية الوطنية ( 55 هكتارا و 42 ارا  و 58 سنتيارا بولاية تيبازة و 8 هكتارات و 61 ارا و 37 سنتيارا بولاية  البليدة).

آخر تعديل على الخميس, 08 آذار/مارس 2018 09:52
كلـمات مفتـاحيــة :
مشروع ميناء الجزائر للوسط يتدعم بثلاث مناطق صناعية و خط جديد للسكة الحديدية (الجريدة الرسمية)
  أدرج يـوم : الخميس, 08 آذار/مارس 2018 09:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.03.08

بن غبريت تطلق استشارة مع الشركاء الاجتماعيين حول إمكانية تغيير تواريخ بكالوريا 2018

18.03.08

كعوان يشارك يومي 12 و 13 مارس بكيغالي في الدورة ال11 للاتحاد الإفريقي للبث الإذاعي

18.03.08

مشروع ميناء الجزائر للوسط يتدعم بثلاث مناطق صناعية و خط جديد للسكة الحديدية (الجريدة…

18.03.08

الدورة الـ35 لمجلس وزراء الداخلية العرب: توحيد جهود الدول العربية لمكافحة التطرف ومنع…

18.03.08

الجزائر تجدد دعمها الدائم و الثابت لنضال الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة

18.03.08

راوية يتحادث بأبيجان مع نظيره الايفواري

الأكثــر قـراءة

18.03.06

الجريدة الرسمية: صدور تعليمة وزارية مشتركة تحدد شروط تخصيص المعاش الشهري لضحايا الإرهاب

18.03.05

الرئيس بوتفليقة يستقبل وزير الداخلية السعودي

18.03.05

اعادة افتتاح سفارة الدنمارك بالجزائر

18.03.05

الطاقات المتجددة : الجزائر تريد أن تتزود بصناعتها الخاصة

18.03.05

المغرب : استغاثة المحتجين متواصلة بجرادة ومدن أخرى ...البطالة والتهميش ولا بديل اقتصادي…

18.03.05

تربية: الإتفاق حول تشكيل لجنة مشتركة للتكفل بملف الترقيات