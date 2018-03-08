مشروع ميناء الجزائر للوسط يتدعم بثلاث مناطق صناعية و خط جديد للسكة الحديدية (الجريدة الرسمية)

الجزائر - سيتدعم مشروع ميناء الجزائر للوسط بالحمدانية (تيبازة) بثلاث مناطق صناعية و كذا مشروع لانجاز خط جديد للسكة الحديدية لتصبح بذلك المساحة الاجمالية التي ستشغلها هذه المنشأة تقدر بثلاثة الاف ومائة و ثلاثة و عشرون (3.123) هكتارا حسب ما جاء في مرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 1 يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية المتعلقة بإنجاز الميناء و منشآته.

و حسب ذات المرسوم فان المادة الثانية منه تعدل احكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي ل 22 مارس 2017 المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية المتعلقة بإنجاز الميناء و منشاته لتصبح كالاتي " تمثل الاراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية مساحة اجمالية قدرها ثلاثة الاف ومائة و ثلاثة و عشرون (3.123) هكتارا و ستة و عشرون (آرا ) و اثنان و خمسون (52) سنتيارا تقع في اقليمي و لايتي تيبازة ( 2.96306 هكنارا منها 18ر486 هكتارا تابعة للأملاك الغابية الوطنية والبليدة 20ر160 هكتارا منها 57ر13 هكتارا تابعة للأملاك الغابية الوطنية .

و جاء في المادة الثالثة من ذات النص انه تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون العام المتضمن النظام العام للغابات يلغى تصنيف قطع الاراضي التابعة للغابات التي تبلغ مساحتها 499 هكتارا و 93 ارا و 65 سنتيارا الواقعة باقليمي ولايتي تيبازة و البليدة و تدمج في الملكية الخاصة للدولة و تكون موضوع تخصيص لا نجاز الميناء الجزائر للوسط بالحمدانية الواقع ببلدية شرشال و منشآته.

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اما قوام الاشغال الملتزم بها فيضم انجاز الميناء الوسط بدون تغيير و انجاز الطريق السيار حيث ان وعاء هذا الاخير يقدر ب 34ر367 هكتارا منها 60ر7 هكتارا تابعة للأملاك الغبية الوطنية بدون تغيير ايضا حسب ما جاء في المادة 4 من المرسوم التنفيذي.

و يضاف الى الطريق السيار حسب نفس المادة انجاز ثلاث محطات دفع و ثلاث محولات الربط في حين ان عدد اماكن الخدمة يبلغ اثنان.

فضلا عن ذلك سيتم انجاز خط جديد للسكة الحديدية يربط ميناء الوسط للحمدانية بالعفرون و يخصص له وعاء قدره 83ر291 هكتارا منها 2ر1 هكتارا تابعة للاملاك الغابية الوطنية و يبلغ طول الخط الرئيسي للسكة الحديدية 6ر38 كلم .

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كما سيتم انجاز مبان فنية تشمل ثلاث (3 ) جسور و ست عشر (16) منشاة للسكك الحديدية و عشرون (20) منشاة طرق اضافة الى انجاز ثلاث محطات مختلطة.

و من جهة اخرى فان مشروع ميناء الوسط سيعرف ايضا انجاز ثلاث مناطق صناعية مدعمة بشبكات الطرق المختلفة و التجهيزات العمومية مساحتها 2.000 هكتارا.

و تتمثل المنطقة الصناعية الاولى في منطقة سيدي عمار بولاية تيبازة و تقدر المساحة التي ستشغلها ب 850 هكتارا منها 67ر138 تابعة للأملاك الغابية الوطنية في حين ان المنطقة الصناعية الثانية الواقعة بحجوط- مراد بذات الولاية فان المساحة المخصصة لها تقد رب 870 هكتارا منها 06ر0 تابعة للأملاك الغابية الوطنية و اما المنطقة الصناعية الثالثة الواقعة بمنطقة بوركيبة احمر العين ووادي جر بكل من ولايتي تيبازة و البليدة فسيخصص لها مساحة قدرها 280 هكتارا منها 03ر64 هكتارا تابعة للأملاك الغابية الوطنية ( 55 هكتارا و 42 ارا و 58 سنتيارا بولاية تيبازة و 8 هكتارات و 61 ارا و 37 سنتيارا بولاية البليدة).