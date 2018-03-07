وهران: انطلاق فعاليات الطبعة السادسة للصالون الدولي للصناعات الغذائية

وهران-انطلقت يوم الأربعاء بمركز الاتفاقيات "محمد بن أحمد" بوهران فعاليات الطبعة السادسة للصالون الدولي للصناعات الغذائية (سياغ) بمشاركة حوالي 200 عارض من داخل وخارج الوطن.

ويحضر هذا الموعد الاقتصادي عددا من البلدان على غرار تركيا وفرنسا وإسبانيا وبولونيا والهند من خلال عرض مختلف الصناعات الغذائية كالمشروبات الغازية وغير الغازية والقهوة و الشوكولاطة والمعجنات ومختلف تجهيزات المطاعم و غيرها.

وتم تسطير برنامج علمي وترفيهي يتضمن تقديم محاضرات ولقاءات لفائدة المؤسسات الجزائرية التي تسعي للتصدير على شكل لقاءات مهنية حيث سيتم التطرق لمختلف مراحل التصدير والأمن الغذائي بالاضافة الى تنظيم مسابقات طهي الأطباق الجزائرية وكذا الخبز بمختلف أنواعه.

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كما يتوقع خلال هذه التظاهرة الاقتصادية المنظمة تحت شعار "آفاق التصدير ودور النقل واللوجيستيك في دعم التصدير" ابرام صفقات بين العارضين الوطنين ونظرائهم الأجانب في مجال تصنيع ألات التغليف الغذائي وفق المنظمين.

وسيتم تنظيم على هامش الصالون لقاء يدوم يومين حول الدور اللوجيستيكي في التصدير ودعم المنتوج الوطني, كما تم استحداث فضاء مخصص للتذوق بمبادرة لنادي الحرفي الخباز.

وسيساهم هذا الصالون الذي يتواصل الى غاية 10 مارس الجاري في استقطاب شركات أجنبية وربط علاقات وشراكات معها من أجل تحسين النوعية وجعل العلامة الجزائرية رائدة في السوق العربية والدولية.

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ويكمن الهدف من هذا الموعد الاقتصادي المنظم من قبل وكالة "اكسبولاين" تشجيع المنتج المحلي والترويج للعلامة الجزائرية من أجل تقليص فاتورة استيراد المواد الغذائية ومرافقة المؤسسات الجزائرية والزوار المهنيين للتصدير الى مختلف البلدان من بينها الافريقية والعربية والاوروبية.

كما يشكل هذا الصالون أيضا فضاء للقاء والتقارب بين مختلف الفاعلين في مجال الصناعات الغذائية وهو الشيء الذي من شأنه خلق قاعدة اقتصادية وتجارية حقيقية خاصة في ظل التوسع الكبير الذي تشهده السوق الجزائرية الباحثة عن الانفتاح والتكنولوجيات الحديثة حسب المنظمين.

ويخصص اليومين الاولين من الصالون للمهنيين قبل ان يتاح المجال في اليومين الاخيرين للجمهور.