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أزيد من 22 بالمئة من عمليات التنصيب في عالم الشغل سنة 2017 عادت للنساء

  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 آذار/مارس 2018 18:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرات

الجزائر- عادت أزيد من 22 بالمائة من نسبة عمليات التنصيب التي قامت بها الوكالة الوطنية للتشغيل خلال سنة 2017 إلى النساء، حسبما علم يوم الأربعاء من وزارة العمل و الشغل و الضمان الاجتماعي.

و صرح المدير العام للشغل و الإدماج لدى الوزارة، فضيل زايدي لوأج أن "الوكالة الوطنية أجرت 438.201 عملية تنصيب في سوق العمل سنة 2017 منها 97.174 عملية لفائدة النساء أي بنسبة 22.17 %".

و أوضح السيد زايدي أنه من إجمالي عمليات التنصيب التي أجرتها لصالح النساء، تعد 41.423 منها عملية تنصيب كلاسيكية و 34.581 أخرى تمت في إطار جهاز المساعدة على  الإدماج المهني بينما أجريت 21.170 عملية تنصيب في إطار عقود العمل المدعمة.

أما بخصوص طلبات الإدماج في سوق العمل خلال سنة 2017، ذكر نفس المسؤول أنه تم إيداع 1.919.982 طلب على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل منها 354.475 أودعت من طرف نساء أي نسبة 18.5%، مشيرا في ذات الصدد إلى أن أكبر عدد من طلبات العمل وردت من حاملات شهادة الليسانس في العلوم الاجتماعية و هي تخصصات من "الصعب" إدماجها.

و حسب ذات المسؤول فإن "هناك العديد من العوامل التي لا تساعد على إدماج بعض النساء في عالم الشغل"، مرجعا ذلك إلى ضعف قدرة النساء على التنقل و كذا صعوبة التوفيق بين الواجبات المهنية و العائلية.

و حسب الحصيلة التي قدمت في 31 يناير 2018 فإن عدد عمليات التنصيب بلغ 66.645 منها 13.954 عملية لصالح النساء أي نسبة 20.94 % بينما بلغ عدد طلبات الإدماج 193.839 طلب منها 50.072 تخص نساء أي نسبة تقارب 26%.

 

 النساء وراء إنشاء 17 بالمئة من المؤسسات المصغرة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة

و بخصوص وضعية مشاريع النشاطات المحققة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، صرح السيد زايدي أنه "تم تحقيق 7.746 مشروع سنة 2017 أفضت إلى استحداث 18.104 منصب عمل منها 1.346 منصب عمل استحدثه نساء أي نسبة 17 بالمئة، في حين أن هذه النسبة لم تكن تتجاوز 2 بالمئة خلال سنوات ال2000" .

كما أضاف أنه منذ إطلاق هذين الجهازين (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة)، أبرزت الحصيلة المعدة إلى غاية 31 يناير 2018 إنشاء 514.908 مؤسسة مصغرة أفضت إلى توفير 1.186.204 منصب عمل منها  52.237 مؤسسة أسستها نساء ما يعادل 10 بالمئة.

و من جهة أخرى، اعتبر المدير العام للتشغيل أن "مساهمة المرأة في إنشاء مؤسسات مصغرة سجل تطورا ملحوظا من سنة إلى أخرى" نظرا لمستوى التعليم الذي بلغته النساء. إلا أنه يبقى "ضعيفا نسبيا" مقارنة بعدد المؤسسات الصغيرة التي أنشأها الرجال.

غير أنه أكد أن النساء المقاولات من بينهن إطارات و رئيسات مؤسسات تساهمن في بناء اقتصاد وطني متنوع.

و حسب معطيات الديوان الوطني للإحصائيات فان نسبة البطالة في الجزائر قدرت ب 7ر11 بالمئة في سبتمبر 2017 حيث بلغت عند النساء نسبة 7ر20 بالمئة مقابل 4ر9 بالمئة عند الرجال.

آخر تعديل على الأربعاء, 07 آذار/مارس 2018 19:15
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أزيد من 22 بالمئة من عمليات التنصيب في عالم الشغل سنة 2017 عادت للنساء
  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 آذار/مارس 2018 18:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرة   شارك

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