المساحات المخصصة لغرس أشجار الزيتون تقدر بـ 500 ألف هكتار حتى الآن

الجزائر-بلغت المساحات الزراعية المخصصة لغرس أشجار الزيتون منذ 1999 إلى غاية الآن نحو 500 ألف هكتار على المستوى الوطني، حسبما كشف عنه يوم الأربعاء بالجزائر مدير ضبط وتنمية الإنتاج بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الشريف عوماري.

وأوضح السيد عوماري خلال افتتاح الطبعة الثانية "للصالون الدولي لزيت الزيتون ، وسائل انتاج الزيتون ومشتقاته " بقصر المعارض (الجزائر العاصمة) أن السياسة الخاصة المنتهجة من طرف القطاع لتطوير انتاج الزيتون وزيت الزيتون في البلاد سمحت ببلوغ نتائج ايجابية في مجال هذه الشعبة الفلاحية الحيوية.

و ستسمح هذه التظاهرة الدولية التي افتتحت اليوم و تستمر إلى غاية 10 مارس الجاري تحت شعار " من أجل تحسن كمي ونوعي في إنتاج الزيتون " بتبادل الخبرات و التجارب من اجل تطوير هذه الشعبة ودعمها.

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وحسب السيد عوماي فإن هذا الحدث الذي عرف حضور المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون السيد عبد اللطيف غديرة ، حضي بمرافقة وزارة الفلاحية و التنمية الريفية والصيد البحري في اطار الهدف المسطر لتطوير زراعة أشجار الزيتون و رفع قدرات انتاج زيت الزيتون من حيث الكم والنوع .

وأفاد نفس المسؤول أن "الجزائر لديها إمكانيات كبيرة لتطوير هذه الشعبة ودعمها، سيما في إطار مخطط التنمية الفلاحية الذي اقره رئيس الجمهوية السيد عبد العزيز بوتفليقة والذي سمح برفع المساحات المخصصة لغرس أشجار الزيتون من 150 ألف هكتار سنة 1999 إلى 500 الف هكتار حاليا".

وثمن المتحدث بالمناسبة مجهودات الفلاحين الذين تمكنوا من تحقيق إنتاج يقارب 90 مليون لتر من زيت الزيتون سنويا وهو انتاج وفير و حجم مرشح للارتفاع أكثر خلال السنوات القادمة نظرا للديناميكية التي يعرفها القطاع.

و ينظم هذا المعرض عشية تنصيب مجلس مهنيي شعبة زيت الزيتون الذي سيضم كل المتعاملين في هذا المجال وذلك بتوجيهات من وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري- يضيف عوماري- الذي اكد أن هذا المجلس سيمكن من تطوير مردود هذه الشعبة سريعا، من خلال الحرص على المرافقة والتكوين واستعمال تقنيات الإنتاج الحديثة.

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و قال السيد عوماري أن العمل جار لدعم القطاع بمعصرات عصرية إلى جانب المحافظة على المعصرات التقليدية فضلا عن وضع "وسم" لزيت الزيتون وزيت المائدة بشكل رسمي على غرار ما تم مع منتجات "دقلة نور"،حيث أكد أن هذه العملية ستمكن من تنظيم الشعبة و حمايتها والتسويق الجيد للمنتوج الجزائري في الأسواق الخارجية.

وتعمل الوزارة وفقا للمتحدث على دعم الفلاحين لتوسيع مساحات غرس اشجار الزيتون وتوجيه المستمثمرين نحو نشاطات التحويل ، بالإضافة إلى تنظيم عمليات الري على أسس علمية واعتماد التكنولوجيات الحديثة في الجني و إنتاج الزيت إلى جانب الإلمام بتقنيات الحفظ و التخزين .

فضلا عن ذلك فان العمل منصب ايضا على توسيع الاستثمارات في هذه الشعبة نحو الهضاب العليا والجنوب، لرفع الإنتاج و بالتالي الكميات التي ستوجه للتصدير، حيث تم منح حوافز للفلاحين من حيث المرافقة والدعم، يضيف ذات المسؤول.

كما يحرص المسؤولون في هذا المجال على تحسن التكوين الذي يتم أساسا في معاهد الفلاحة والغرف الفلاحية التي ترافق هؤلاء المنتجين، إضافة إلى التكوين عبر المعاهد الموزعة على المستوى الوطني التابعة لوزارة الفلاحة والتعاقد مع وزارة التكوين لتطوير مستوى التأطير و الإرشاد الفلاحي.

من جانبه أوضح المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون خلال افتتاح المعرض على مكانة الجزائر في السوق الدولية في هذا المجال موضحا أن الجزائر تصنف كرابع (4) دولة منتجة والثالثة من حيث الاستهلاك لهذه المادة مما يتطلب مضاعفة الإنتاج للتمكن من اقتحام السوق الدولية.

وأضاف السيد غديرة :" نتوقع أن تقتحم منتجات الجزائر من زيت الزيتون وزيت المائدة قريبا الأسواق الدولية بالنظر إلى نشاط القطاع وحجم الشركات الجزائرية التي تنشط في هذا الجانب ومستوى الانتاج".

وأفاد السيد غديرة أن المجلس يضم كل الدول المنتجة لزيت الزيتون هدفها تطوير إنتاج الشعبة في السوق الدولية، من حيث الكمية والنوعية وكيفية اعتماد نفس المواصفات العالمية في مجال إنتاج زيت الزيتون.

وشارك في المعرض 80 عارضا محليا ودوليا ، حيث يشهد تنشيط ورشات للتذوق وبرنامجا ثريا من الندوات العلمية ينشطها خبراء في المجال إلى جانب تنظيم مسابقة وطنية لاحسن زيت زيتون لعام 2018.

و تسجل التظاهرة حضور عارضين من دولة فلسطين التي ستحتفل في الجزائر بعامها الاول لانخراطها في المجلس الدولي للزيتون.