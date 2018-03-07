صناعة السيارات: الدعوة الى اعداد "ميثاق أخلاقيات" للحفاظ على العلاقات بين المصنعين والمناولين

و طالب المشاركون في هذه الأيام التقنية "بإجراء تغييرات على العلاقات التي تجمع المصنعين بالمناولين للتوجه صوب علاقات شراكة متوازنة و تضمن التقدم للطرفين", بحيث تندرج ضمن رؤية متوسطة و بعيدة المدى لا سيما عبر صياغة ميثاق أخلاقيات المؤسسة بغرض الحفاظ على العلاقات بين المصنعين و المناولين.
و تم اقتراح وضع "لجنة متابعة نشاطات المناولة" و كذا توفير عقار صناعي بالقرب من المصنعين بهدف مواءمة النشاطات.
كما تناولت اقتراحات ايام المناولة الصناعية الخاصة بالسيارات توجيه النشاطات و الاستثمارات صوب القطاعات المحددة كشريك استراتيجي لهذه الشريحة ذات القيمة المضافة العالية مع تسهيل الحصول على تراخيص لفائدة المجموعات المهنية "كلوستر" التي انشئت تحت اشراف وزارة الصناعة و المناجم اضافة الى تشجيع البحث و التطور في فئة المركبة و كذا التكيف مع التغيرات التكنولوجية العالمية.
كما دعا المشاركون وزارة الصناعة لمرافقة المناولين في اطار المصادقة على المنتجات و كذا وضع تدابير محفزة لتقديم حجم انتاج كفيل بضمان استمرارية السوق.
و من جهة اخرى, اقترح المشاركون تحديد واضح لعملية المصادقة على المنتجات لتمكين المناولين من الاندماج فيه على مستوى المصنعين مع فتح شبكات دولية للتصدير بالنسبة للمناولين مما يسمح لهم من رفع مستوى استثماراتهم.
كما طالبوا بالمزيد من اللقاءات التي تجمع المصنعين بالمناولين اضافة الى التكوين المهني من خلال وضع برامج تكوينية ممولة من طرف الصندوق الوطني للتكوين المتواصل.