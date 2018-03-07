صناعة السيارات: الدعوة الى اعداد "ميثاق أخلاقيات" للحفاظ على العلاقات بين المصنعين والمناولين

راوية بأبيدجان للمشاركة في اجتماع رئيس البنك الافريقي للتنمية مع محافظي منطقة شمال افريقيا -

الجزائر و الدنمارك يتفقان على إعطاء دفع جديد لعلاقاتهما الاقتصادية -

شباب بلوزداد يضرب نكانا الزامبي بثلاثية و يضع قدما في الدور المقبل -

525 ألف دينار تكلفة الحج لهذا الموسم -

جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي اليوم لبحث فشل الهدنة في سوريا -

غابات : الجزائر تطلب مساعدة الصندوق الأخضر الأممي للمناخ لتمويل مشروع السد الأخضر -

صناعة السيارات: نقص المعلومات بين المصنعين والمناولين -

المناولة في قطاع السيارات: التوقيع على عدة اتفاقيات للشراكة والتعاون -

الجريدة الرسمية: صدور تعليمة وزارية مشتركة تحدد شروط تخصيص المعاش الشهري لضحايا الإرهاب -

جميع الأستاذة المضربين بولاية البليدة سيلتحقون بالمؤسسات التربوية بداية من غد الأربعاء -

باخرة طارق ابن زياد تعود إلى الخدمة مجددا مع بداية موسم الاصطياف المقبل -

تسوية النزاع في الصحراء الغربية: كوهلر يلتقي بوفد مغربي بلشبونة -

مساهل يسلم لنظيره الدنماركي نسخة عن معاهدة السلم بين البلدين يعود تاريخها إلى سنة 1772 -

الجزائر تحوز على فرص استثمارية وفيرة في شتى المجالات -

وزير الصحة يشرف بالبليدة على وضع حجر أساس إنجاز مصنع أقلام الأنسولين -

تصدير نصف كمية الغاز الطبيعي الوطني عبر تبسة -

أولياء التلاميذ مدعوون للتسجيل لاستلام المعدلات الفصلية لأبنائهم عن طريق الرسائل القصيرة -

مساهل يدعو إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجزائر و الدانمارك -

وزارة الشؤون الخارجية تتأسف لشن حملة مغرضة و جائرة ضد ممثليتها الدبلوماسية في اسبانيا -