راوية بأبيدجان للمشاركة في اجتماع رئيس البنك الافريقي للتنمية مع محافظي منطقة شمال افريقيا

و شارك الوزير في هذا الاجتماع بدعوة من السيد اديسينا, يضيف ذات المصدر.
و يهدف هذا الاجتماع المندرج في اطار المشاورات التي باشرها السيد اديسينا مع مختلف مناطق افريقيا الى تبادل وجهات النظر حول "التقدم الهام" المسجل على مستوى البنك و طلب توجيهات من المحافظين بشأن تطوير البنك و تمويله لصالح افريقيا لا سيما فيما يخص "الطرق و الوسائل الاكثر ملاءمة للرد على احتياجات البلدان الاعضاء حول مسائل التنمية".
و على هامش هذا الاجتماع, التقى السيد راوية مع السيد اديسينا و كذا مع أهم مسؤولي البنك الافريقي للتنمية حيث "تبادل معهم وجهات النظر حول وضعية وافاق التعاون بين الجزائر و هذه الهيئة".