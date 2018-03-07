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راوية بأبيدجان للمشاركة في اجتماع رئيس البنك الافريقي للتنمية مع محافظي منطقة شمال افريقيا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 آذار/مارس 2018 10:20     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 47 مرات
راوية بأبيدجان للمشاركة في اجتماع رئيس البنك الافريقي للتنمية مع محافظي منطقة شمال افريقيا
صورة وأج أرشيف

 

الجزائر- توجه وزير المالية عبد الرحمان راوية يوم الثلاثاء الى ابيدجان (كوت ديفوار) للمشاركة في أشغال الاجتماع الخاص لرئيس البنك الافريقي للتنمية اكينيومي اديسينا مع محافظي منطقة شمال افريقيا لهذه الهيئة, حسبما ورد في بيان لهذه الوزارة.

و شارك الوزير في هذا الاجتماع بدعوة من السيد اديسينا, يضيف ذات المصدر.

و يهدف هذا الاجتماع المندرج في اطار المشاورات التي باشرها السيد اديسينا مع مختلف مناطق افريقيا الى تبادل وجهات النظر حول "التقدم الهام" المسجل على مستوى البنك و طلب توجيهات من المحافظين بشأن تطوير البنك و تمويله لصالح افريقيا لا سيما فيما يخص "الطرق و الوسائل الاكثر ملاءمة للرد على احتياجات البلدان الاعضاء حول مسائل التنمية".

و على هامش هذا الاجتماع, التقى السيد راوية مع السيد اديسينا و كذا مع أهم مسؤولي البنك الافريقي للتنمية حيث "تبادل معهم وجهات النظر حول وضعية وافاق التعاون بين الجزائر و هذه الهيئة".

آخر تعديل على الأربعاء, 07 آذار/مارس 2018 12:29
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راوية بأبيدجان للمشاركة في اجتماع رئيس البنك الافريقي للتنمية مع محافظي منطقة شمال افريقيا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 آذار/مارس 2018 10:20     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 47 مرة   شارك

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