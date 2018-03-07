الجزائر و الدنمارك يتفقان على إعطاء دفع جديد لعلاقاتهما الاقتصادية

الجزائر- شكل منتدى الأعمال الجزائري الدنماركي, المنعقد يوم الثلاثاء بالجزائر, فرصة للتعبير عن رغبة البلدان في إعادة تنشيط علاقاتهما الاقتصادية و التجارية و منحها دفعا جديدا.

و تم في ختام أشغال هذا المنتدى, الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل و نظيره الدنماركي, اندرس سامويلسن, التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون بين منتدى رؤساء المؤسسات و الفدرالية الدنماركية للصناعة.

و دعا رئيس الدبلوماسية الجزائرية في كلمته الى تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجزائر و الدنمارك.

و قال الوزير امام بعثة قوية من رجال الاعمال الدنماركيين و نظرائهم الجزائريين أن "العلاقات التجارية والاقتصادية لا تزال متواضعة ولاشك في أنها تستحق تطويرها وتعميقها".

و بحسبه, فإن هذا الحضور القوي هو تعبير عن رؤية مشتركة حول ضرورة اعطاء علاقات الصداقة بين الجزائر والدانمارك دفع جديد مؤكدا على "ارادة البلدين ورغبتهما المشتركة في تعزيز علاقتهما الاقتصادية و الصناعية".

كما يمثل ايضا -حسب قوله- تعبير عن رؤية مشتركة حول ضرورة اعطاء علاقات الصداقة بين الجزائر والدانمارك محتوى وزخما جديدين يستندان على تدفق التبادلات والاستثمارات المستدامة من أجل الاستفادة الكاملة من الموارد الهائلة والامكانيات التي يوفرها البلدين.

و أضاف الوزير أن الجزائر التي قررت تقليص الواردات وخاصة بالنسبة للمنتجات غير الضرورية لتطوير آلتها الانتاجية و نسيجها الصناعي, تشجع كتوجه سياسي أساسي الشراكة والمشاريع المشتركة".

من جهته, عبر وزير الخارجية الدنماركي عن رغبة بلاده في تطوير علاقاته الاقتصادية و التجارية مع الجزائر التي "تتيح فرص وفيرة للاستثمار و في شتى المجالات".

اقرأ أيضا: الجزائر تحوز على فرص استثمارية " وفيرة " في شتى المجالات

و في هذا الصدد, أكد أن المؤسسات الدنماركية المتواجدة بالجزائر في عدة ميادين كالصناعة الصيدلانية و الطاقة و النقل تطمح الى تطوير المزيد من نشاطاتها في حين أن المؤسسات غير الحاضرة تطمح بدورها للاستثمار في الجزائر.

من جهته, قال نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات, مهدي بن دي مراد, أن منتدى رؤساء المؤسسات و الفدرالية الدنماركية للصناعة يطمحان الى تعزيز و تقوية التعاون الإقتصادي بين البلدين, معبرا عن استعداد منتدى رؤساء المؤسسات على استقبال و مرافقة كل المؤسسات الدنماركية التي تريد الاستثمار في الجزائر.

كما عبر مدير الكونفدرالية الدنماركية للصناعة عن رغبة المؤسسات الدنماركية في تطوير شراكات مربحة مع نظيرتها الجزائرية, مشيرا الى أن العدد الهائل من المؤسسات المرافقة لوزير خارجية بلاده هي دليل على الإهتمام بالسوق الجزائرية.

و بحسبه, فإن اعادة فتح سفارة الدنمارك بالجزائر العاصمة امس الإثنين, و التي كانت مغلقة منذ 2010, سيساهم في تطوير العلاقات السياسية و الإقتصادية بين البلدين.

==تحالف استراتيجي للتعاون==

و فيما يخص مذكرة التفاهم الموقعة بين منتدى رؤساء المؤسسات و الكونفدرالية الدنماركية للصناعة ستسمح بضمان إطار تعاون يهدف من خلاله الطرفان إلى إقامة تحالف استراتيجي للتعاون بين المنظمتين و كذا تجسيد مشاريع لصالح مؤسسات البلدين.

وإتفق الطرفان على التعاون في المجالات التي تتيح فرص تطوير الشراكات, و كذا وضع استراتيجيات خاصة بنشاط المؤسسات و تبادل الخبرات الناجحة وتنفيذ مشاريع للتنمية المحلية خصوصا في مجالات الصناعة الغذائية و الطاقات المتجددة و الصناعة و السياحة و التكوين.

و يتعلق الامر كذلك بمنح المؤسسات و المستثمرين خدمات دعم و مرافقة و تطوير آليات متابعة و تقييم تسمح بتحسين نجاعة المؤسسات و مردود اطاراتها.

اقرأ أيضا: مساهل يدعو إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجزائر و الدانمارك

و في إطار زيارة وزير الخارجية الدنماركي للجزائر, تم اليوم الثلاثاء وضع حجر أساس إنجاز مصنع جديد لأقلام الأنسولين بمدينة ببوفاريك (البليدة) في اطار شراكة بين مجمع صيدال و نوفو نورديسك الدنماركي .

يذكر أنه في مجال الاستثمارات خارج المحروقات تتواجد الدانمارك بالجزائر من خلال مخابر نوفو نورديسك التي تصنع في اطار شراكة مع المجمع الصيدلاني الوطني صيدال أدوية مضادة لداء السكري بكل من قسنطينة و تيزي وزو.

و في مجال المحروقات فان الشركة البترولية الدانماركية " مارسك -أويل " حاضرة بالجزائر في المجال النفطي و الغازي منذ عدة سنوات و خصوصا في حقول "بركين".