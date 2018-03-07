المناولة في قطاع السيارات: التوقيع على عدة اتفاقيات للشراكة والتعاون

الجزائر - تم يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة التوقيع على عدة اتفاقيات في مجال المناولة الصناعية الخاصة السيارات و ذلك في ختام الأيام التقنية الأولى المخصصة لهذه الشعبة الصناعية.

وتم توقيع هذه الاتفاقيات بين المصنعين من جهة ومؤسسات المناولة ومراكز البحث بالإضافة الى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (اونساج) والصندوق الوطني للتامين على البطالة (كناك), بحضور وزيري الصناعة والمناجم السيد يوسف يوسفي والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد مراد زمالي.

و تخص الاتفاقية الأولى الموقعة بين المجمع العمومي للميكانيك (AGM) ونفطال التموين بالزيوت.

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كما تم التوقيع أيضا على اتفاقيتين الأولى بين " بايك الجزائر" و ممثل مجموعة بايك الدولية (المصنع الصيني للسيارات النفعية), من اجل صناعة القطع المعدنية الالكترونية واكسسوارات السيارات, والثانية مع المجمع العمومي للالكترونيك Elec-Eldjazair لإنشاء مصنع لإنتاج قطع الغيار.

كما وقع مجمع غلوبال الجزائر اتفاقية مع المؤسسة الآسيوية "دونغاين".

كما وقع هذا المجمع أيضا اتفاقية مع "اونساج" و"كناك" للمرافقة في مجال المناولة بالجزائر , خاصة في مجال انشاء المؤسسات المصغرة في هذا القطاع.

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ومن جانبه , وقع المصنع "ايفال" اتفاقية مع مؤسسة "هيول الجزائر للصناعة".

كما وقع مجمع "ايفال" أيضا اتفاقية مع المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة "فريغو-كار الجزائر " من اجل التموين بالتجهيزات والهياكل الصناعية.

كما تم التوقيع على اتفاقية بين مؤسسة "مان الجزائر" ومؤسسة "زاد.أف" الجزائر ومؤسسة "نوفا ترايلر" من اجل التموين بعلب السرعات.

ومن جانبها, وقعت شركة رونو اتفاقية مع "سليناكس اوتوموتيف الجزائر" للتموين بمعدات خزانات الوقود والهياكل الصناعية.

كما وقعت المؤسسة الوطنية للعربات الصناعية على ثلاث اتفاقيات.

وتم توقيع الاتفاقية الاولى مع مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة تتعلق باتفاق حول مسار تطوير الإدماج المحلي.

وتم التوقيع على الاتفاقية الثانية بين مؤسسة المناولة "ساج فوس" للتعاون في المجال العلمي والرقمنة.

فيما تم توقيع الاتفاقية الثالثة مع المؤسسة الاوروبية " فراجال نيترا" لانشاء مؤسسة مختلطة متخصصة في مجال انتاج قطع الغيار.

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كما وقع مجمع "طحكوت" على اتفاقية شراكة مع المؤسسة الآسيوية "تاوسنت غلوب" من اجل انشاء وحدة لانتاج قطع الغيار.

كما وقعت مؤسسة سوزوكي المملوكة لمجمع طحكوت أيضا اتفاقية مع مؤسسة "أس.بي.أي باك" لانشاء مصنع مماثل.

وفي هذا الصدد قال السيد زمالي أن تجسيد هذه الاتفاقيات سيسمح بانشاء 17 الف منصب شغل وفتح 1000 مؤسسة مصغرة في مجال المناولة عبر الاتفاقية الموقعة مع اونساج.