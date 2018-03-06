محروقات: العمل على جذب مزيد من المستثمرين الأجانب إلى الجزائر

تبسة- أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور، يوم الثلاثاء بولاية تبسة على ضرورة العمل على جذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى الجزائر للاستثمار في قطاع المحروقات.

و أوضح السيد ولد قدور خلال تفقده ببلدية صفصاف الوسرة مركز الأنبوب الناقل للغاز أنريكو ماطي الرابط بين الجزائر و إيطاليا عبر تونس أن ذلك يتطلب "تفعيل دور الإعلام و اللقاءات الجوارية"، من خلال التركيز -كما قال - على دور التعاون ما بين فروع سوناطراك بهدف استعادة ثقة الأجانب للاستثمار في قطاع الطاقة بالجزائر.

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و بعين المكان استمع الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك إلى شروح حول هذا المركز الذي يندرج ضمن أنبوب تحويل الغاز انطلاقا من حاسي الرمل بولاية الأغواط إلى عين الناقة (بسكرة)، و منها إلى صفصاف الوسرة (تبسة) مرورا بمدينة سريانة (تونس) باتجاه إيطاليا على مسافة إجمالية بـ10900 كلم و ينقل 33،2 مليار متر مكعب من الغاز في السنة.

من جهة أخرى، أفاد الرئيس المدير العام لسوناطراك بأن 80 بالمائة من الانشغالات التي كان يطرحها عمال المجمع قد تم تسويتها دون أن يقدم شروحات إضافية.

من جهته ذكر مدير مركز الأنبوب الناقل للغاز أنريكو ماطي بصفصاف الوسرة بوزينة جدي بأنه منذ تشغيل هذه المنشأة في ديسمبر 1996 تم تصدير ما يزيد عن 640 مليار متر مربع من الغاز.

و بموقع مشروع منجم الفوسفات بمنطقة بلاد الحدبة ببلدية بئر العاتر تلقى السيد ولد قدور شروحات حول هذا المنجم المتربع على 2045 هكتارا و يتوفر على احتياطي يقدر بـ1229 مليون طن من الفوسفات منها 841 مليون طن قابلة للتحويل.

و حسب الشروح التي قدمت بعين المكان فإن ولاية تبسة تتوفر على 4 مناجم للفوسفات اثنين (2) منها بجبل العنق ببلدية الونزة و آخر ببلاد الحدبة (بئر العاتر) و منجم بوادي بتيتة (بئر العاتر).

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و تصل القدرة الإنتاجية لمنجم الفوسفات لبلاد الحدبة بـ10،5 مليون طن في السنة و إنتاجه الخام 6 مليون طن في السنة، فيما تقدر الميزانية الإجمالية للمشرع بأكثر من 1،1 مليار دولار منها 550 مليون دولار موجهة للتجهيزات و ذلك في إطار شراكة بين مجمع سوناطراك (34 بالمائة) و المجمع الجزائري منال (17 بالمائة) و الشركة الصينية تيتيك (34 بالمائة) و الشركة الصينية الثانية وونغ فو بـ15 بالمائة.

و يحتاج هذا المشروع إلى 4 مليون متر مكعب من الماء في السنة و 100 متر مكعب من الغاز في السنة و إلى 80 ميغاواط من الكهرباء منها 22 ميغاواط عند انطلاق المشروع.

و سيضمن هذا المشروع عند دخوله مرحلة الاستغلال مداخيل بقيمة 310 مليون دولار في السنة و ذلك باحتساب 50 دولار للطن الواحد من الفوسفات بالإضافة إلى استحداث 1200 منصب عمل حسبما ورد في الشروحات.

و انطلقت في إطار هذا المشروع أشغال حفر آبار عميقة ببلدية نقرين (120 كلم جنوب تبسة) لتزيد المنجم و المصنع بالمياه و ذلك بمبلغ 305 مليون دج و إنجاز طريق يؤدي إلى المنجم بطول 4،5 كلم بغلاف مالي بقيمة 33 مليون د.ج.

من جهة أخرى تم الانتهاء من أشغال كهربة الخط المنجمي بجبل العنق على مسافة 340 كلم كما انطلقت أشغال تهيئة مساحة إضافية تقدر بـ 1642 هكتارا و التي ستحتضن منطقة النشاطات ببلاد الحدبة.