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الخطوط الجوية الجزائرية: عودة طائرة كانت متوجهة نحو بيروت إلى مطار الجزائر بسبب عطب تقني

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 آذار/مارس 2018 16:37     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 18 مرات
الخطوط الجوية الجزائرية: عودة طائرة كانت متوجهة نحو بيروت إلى مطار الجزائر بسبب عطب تقني

الجزائر- عادت طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية كانت متوجهة من الجزائر نحو بيروت ( لبنان)  إلى مطار هواري بومدين صباح الثلاثاء بعد إقلاعها بنحو ساعة  نتيجة عطب تقني، حسبما أفادت به مديرة  الاتصال في الشركة السيدة مونية برتوش.

و أوضحت السيدة برتوش أن  " طاقم الطائرة  رقم" AH 4016 " التي كانت تضمن رحلة بين الجزائر العاصمة و مطار بيروت الدولي قرر و لدواعي أمنية العودة إلى مطار الجزائر  بعد ساعة من الإقلاع  اثر اكتشاف خلل تقني خلال الرحلة".

و أضافت أن طاقم  الطائرة، " قرر العودة و الهبوط في مطار الإقلاع  لإصلاح العطب على مستوى ورشات الصيانة بمطار الجزائر الدولي ، و ذلك لتفادي نفقات الإصلاح المكلفة جدا بالخارج  ".

و تابعت السيدة برتوش تقول أن العطب يتعلق بخلل تقني في نظام ضغط  الهواء نافية أن يكون أي محرك قد تعرض إلى حريق  مثلما أوردته بعض وسائل الإعلام .

و حسب ذات المسؤولة فقد تم  التكفل بـ 47 راكبا كانوا على متن الطائرة محل العطب حيث تم برمجة طائرة أخرى لضمان الرحلة الجزائر- بيروت .

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الخطوط الجوية الجزائرية: عودة طائرة كانت متوجهة نحو بيروت إلى مطار الجزائر بسبب عطب تقني
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 آذار/مارس 2018 16:37     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 18 مرة   شارك

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