الخطوط الجوية الجزائرية: عودة طائرة كانت متوجهة نحو بيروت إلى مطار الجزائر بسبب عطب تقني

و أوضحت السيدة برتوش أن " طاقم الطائرة رقم" AH 4016 " التي كانت تضمن رحلة بين الجزائر العاصمة و مطار بيروت الدولي قرر و لدواعي أمنية العودة إلى مطار الجزائر بعد ساعة من الإقلاع اثر اكتشاف خلل تقني خلال الرحلة".
و أضافت أن طاقم الطائرة، " قرر العودة و الهبوط في مطار الإقلاع لإصلاح العطب على مستوى ورشات الصيانة بمطار الجزائر الدولي ، و ذلك لتفادي نفقات الإصلاح المكلفة جدا بالخارج ".
و تابعت السيدة برتوش تقول أن العطب يتعلق بخلل تقني في نظام ضغط الهواء نافية أن يكون أي محرك قد تعرض إلى حريق مثلما أوردته بعض وسائل الإعلام .
و حسب ذات المسؤولة فقد تم التكفل بـ 47 راكبا كانوا على متن الطائرة محل العطب حيث تم برمجة طائرة أخرى لضمان الرحلة الجزائر- بيروت .