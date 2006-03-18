أكثر من 74 بالمائة من القروض المصغرة الممنوحة سنة 2017 كانت لشريحة النساء

الجزائر- أكدت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن أكثر من 31.000 امرأة استفادت من القروض المصغرة خلال سنة 2017 وهو ما يمثل نسبة تتجاوز 74 بالمائة من مجموع القروض الممنوحة.

و أوضحت السيدة الدالية في كلمتها في اليوم البرلماني بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، أن أرقام الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر تبين أن " 31.312 امرأة استفادت من القروض خلال سنة 2017 وهو ما يمثل نسبة 74.83 بالمائة من القروض الممنوحة".

اقرأ أيضا: 11 في المائة نسبة النساء النقابيات في الاتحاد العام للعمال الجزائريين

وأشارت في هذا السياق إلى أنه من بين 60.204 مشروع في قطاع الزراعة تساهم المرأة بنسبة 35 بالمائة.

كما تتواجد النساء بنسبة 44.7 بالمائة بالجهاز القضائي وما يزيد عن 36 بالمائة من النساء الموظفات بالوظيفة العمومية، وأكثر من نصف الطلبة الجامعيين هن نساء كما تقدر نسبة مشاركتها في البحث العلمي 40 بالمائة.

و اعتبرت الوزيرة أن تواجد المرأة في كل مجالات العمل وتقلدها لمختلف الرتب والمسؤوليات يؤكد "قدرتها وتفوقها في إدارة الأعمال، وتحمل المسؤولية و الإسهام في التنمية الوطنية".

وبعد أن ذكرت بمختلف المراحل التي مرت بها المرأة الجزائرية وكفاحها من أجل ترقية مكانتها في المجتمع ومجال العمل، ثمنت وزيرة التضامن الجهود التي قامت بها الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية من أجل تعزيز مكانة المرأة على جميع المستويات، سيما خلال مراجعة قانون الاسرة وبعد التعديل الدستوري الأخير.

اقرأ أيضا: منتدى رؤساء المؤسسات يستلهم ديناميكيته من مسعى رئيس الجمهورية الرامي لتحقيق التكافؤ بين الرجال و النساء

وأشادت في هذا السياق بفتح مدارس أشبال الأمة أمام الفتيات معتبرة هذا القرار ب"المكسب الجديد الذي يضاف إلى ما حققته المرأة بفضل إرادة الدولة".

وفي سياق متصل، أشادت بدور الاتحاد العام للعمال الجزائريين في إدماج النساء بصفوفه حيث بلغت مشاركتهن في التكوين النقابي 45 بالمائة كما بلغت تمثيلهن 11 بالمائة مثمنة بالمناسبة انتخاب أول امرأة عربية من المركزية النقابية في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.

ودعت وزيرة التضامن في ذات الصدد كل الجمعيات والنقابات ومنظمات أرباب العمل لمواصلة جهودها "لترقية حقوق المرأة من خلال الحملات التحسيسية و الأيام الدراسية"، مطالبة الأحزاب السياسية بالمساهمة في "التأهيل السياسي للنساء حرصا على توسيع القاعدة السياسية للمرأة".