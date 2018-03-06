يوسفي يتحادث مع وزير الشؤون الخارجية الدنماركي حول التعاون الصناعي

الجزائر- استقبل وزير الصناعة والمناجم, يوسف يوسفي, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة وزير الشؤون الخارجية الدنماركي, أنديرس سامويلسن, حيث تباحثا حول التعاون بين البلدين مشددين على ضرورة توسيعه وتنويعه أكثر, حسبما جاء في بيان للوزارة.

وأشار البيان إلى أن السيد يوسفي عرض خلال هذا اللقاء للوزير الدنماركي الذي كان مرفوقا بوفد من رجال الأعمال قدرات وامكانيات الصناعة الجزائرية مستشهدا بقطاعات النسيج والحديد والصلب والاسمنت والصناعة الميكانيكية والفوسفاط إضافة إلى الصناعة الصيدلانية.

كما استغل الوزير هذه المناسبة ليدعو إلى توسيع مجال التعاون الثنائي بين الشركات الجزائرية ونظيراتها الدنماركية, معربا عن ارادة قطاعه في مرافقة ومساعدة المؤسسات الدنماركية الجديدة للاستقرار في الجزائر.

من جهته أعرب السيد سامويلسون عن "سعادته بالتعاون مع بلد كبير مثل الجزائر" مبديا "رغبة بلده في تعزيز العلاقات والشراكات الاقتصادية مع الجزائر", يضيف نفس المصدر.

كما أعرب الطرفان عن تفاؤلهما بخصوص مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وأوضح السيد يوسفي في تصريح صحفي في ختام اللقاء أن الشراكة الصناعية بين البلدين تسجل تقدما إيجابيا , مؤكدا على ضرورة "تنويع هذا التعاون".

ومن جهته أكد الوزير الدنماركي أن المحادثات مع وزير الصناعة والمناجم كانت "ثرية جدا ومثمرة", مشيرا إلى أن زيارته إلى الجزائر تشكل انطلاقة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين, حسب نفس المصدر.