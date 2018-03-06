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قيطوني يتحادث مع وزير الشؤون الخارجية الدانماركي حول التعاون الطاقوي الثنائي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 آذار/مارس 2018 09:26     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 2 مرات

الجزائر- استقبل وزير الطاقة مصطفى قيطوني يوم الاثنين بالجزائر وزير الشؤون الخارجية الدانماركي, أنديرس سامويلسن والذي تحادث معه حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وتطرق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى فرص الأعمال والاستثمار وكذا سبل ووسائل تشارك الخبرات بين البلدين وتقوية العلاقات الثنائية لاسيما في مجال المحروقات والطاقات المتجددة حسب نفس المصدر.

واستعرض السيد قيطوني الخطوط العريضة للسياسة الطاقوية الجزائرية والفرص المتوفرة في أنشطة المنبع البترولي والغازي وفي مجال بتروكيمياء وصناعات التحويل والطاقات المتجددة.

واكد في هذا الإطار عزم الجزائر على العمل لتثمين أفضل لمواردها واستكشاف واستغلال ثروتها المنجمية في مجال المحروقات.

كما قام وزير الطاقة بعرض مشاريع الشراكة التي يمكن عقدها في مجال الطاقات المتجددة.

وتمثل الشراكة المربحة للطرفين بين المؤسسات الجزائرية والدانماركية حسب السيد قيطونيي رافدا حقيقيا للتطوير الاقتصادي ومناسبة لاستغلال فرص الاعمال والاستثمار المثمرة في المدى المتوسط والطويل في المجالات ذات القيمة المضافة والخلاقة لمناصب الشغل يضيف البيان.

من جهته أبدى وزير الشؤون الخارجية الدانماركي تفاؤله الكبير بخصوص تطوير شراكة مربحة للبلدين لافتا إلى "الأفاق الجيدة" للاعمال بين الجزائر والدانمارك في مجال المحروقات وطاقات الرياح والطاقة الشمسية على وجه الخصوص.

وشرع السيد سامويلسن أمس الأحد في زيارة عمل إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام بدعوة من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.

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قيطوني يتحادث مع وزير الشؤون الخارجية الدانماركي حول التعاون الطاقوي الثنائي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 آذار/مارس 2018 09:26     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 2 مرة   شارك

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