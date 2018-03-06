قيطوني يتحادث مع وزير الشؤون الخارجية الدانماركي حول التعاون الطاقوي الثنائي

اجتماع وزارة التربية الوطنية مع نقابة الكنابست: الاتفاق على أن تكون الجلسة مفتوحة إلى حين توقيع المحضر النهائي -

أسعار السيارات المركبة محليا لا يجب أن تتجاوز أسعار السيارات المستوردة -

الجزائر ملتزمة بمواصلة مكافحة المنشطات في الوسط الرياضي -

صناعة السيارات: شركات المناولة تدعو إلى ربط علاقات تعاون قوية مع المصنعين -

الرئيس بوتفليقة يستقبل وزير الداخلية السعودي -

أدرار: التأكيد على ضرورة الإسراع في انجاز المشاريع السكنية غير المنطلقة والمتأخرة -

تجسيد أفكار مشروع دير ماد دفع قوي للتكوين العلمي بين ضفتي المتوسط -

مشروع قانون العمل الجديد يعزز ويكرس حقوق العمال والحريات النقابية -

معرض ربيع الفنون للتشكيل والنحت هي بمثابة سوق تأسيسية -

فتح تحقيقات وبائية حول أسباب انتشار داء البوحمرون بالوادي و ورقلة -

نجاح صناعة السيارات محليا مرهون بتحقيق إدماج تدريجي -

حوادث المرور: وفاة 2.913 شخص وجرح 18.175 أخر خلال سنة 2017 -

مساهل يبرز العلاقات السياسية المميزة بين الجزائر و الدنمارك -

برنامج مسعف لكل عائلة: تكوين أزيد من 3.100 شخص بالجزائر العاصمة -

ادماج 22 ألف موظف متعاقد في مناصب دائمة في قطاع الصحة -

هبوب رياح قوية نسبيا على العديد من ولايات الوطن -

تدمير 31 قنبلة تقليدية الصنع بالبويرة (وزارة الدفاع الوطني) -

المغرب : استغاثة المحتجين متواصلة بجرادة ومدن أخرى ...البطالة والتهميش ولا بديل اقتصادي في الأفق -

اعادة افتتاح سفارة الدنمارك بالجزائر -