نجاح صناعة السيارات محليا مرهون بتحقيق إدماج تدريجي

الجزائر- تشكل المساهمة الفاعلة في مسار التصنيع مع تحقيق إدماج تدريجي شرطا أساسيا لنجاح صناعة السيارات بالجزائر، حسب ما أكده يوم الاثنين وزير الصناعة و المناجم السيد يوسف يوسفي.

و خلال افتتاح الأيام الدراسية التقنية الأولى حول المناولة في مجال صناعة السيارات، صرح السيد يوسفي بأن الهدف المنشود ليس تركيب السيارات في حد ذاته، حتى و لو كان وسيلة هامة للتعلم لكن الهدف هو المساهمة الفاعلة في مسار التصنيع مع تحقيق إدماج تدريجي: "انه الشرط الأساسي لنجاح و تنمية دائمة لصناعة السيارات بالجزائر".

و ذكر الوزير في هذا السياق بان الجزائري في مسارها نحو تطوير صناعة السيارات، "لا تنطلق من لا شيء بما أن الشركة الوطنية للسيارات الصناعية تصنع سيارات تلقى رواجا لدى مستعمليها إضافة إلى تحقيقها نسبة إدماج تفوق 80 بالمئة".

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و اعتبر السيد يوسفي أن الجزائري و أن لم تستفد من أحدث التكنولوجيات في هذا المجال، إلا أنها اكتسبت خبرة و تجربة إلى جانب يد عاملة مؤهلة و متحمسة.

و بخصوص القطاع الصناعي عموما، ذكر الوزير بان إجراءات الدعم و التحفيز المطبقة منذ عدة سنوات في إطار البرامج الرئاسية المتعاقبة سمحت للجزائر بتحقيق "نهضة حقيقية للصناعة الوطنية جاءت بعد فترة صعبة".

و لفت الانتباه إلى أن عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تم إنشاؤها سنويا ما بين 2001 و 2016 قد تضاعف منتقلا من 43.000 إلى 109.000 مؤسسة، كما أن عدد المشاريع الصناعية تضاعف سبع مرات منتقلا من 350 مشروعا سنة 2010 إلى 2.500 مشروعا سنة 2017 في حين ارتفع مبلغ الاستثمارات 11 مرة خلال نفس الفترة.

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و تشمل هذه المشاريع، حسب الوزير جميع الفروع بما فيها تلك المرتبطة بصناعة السيارات.

و إلى جانب الانطلاقة الجدية الذي تعرفها الصناعات الفولاذية و الكهربائية و الالكترونية و النسيجية و الجلدية و كذا وحدات صناعة الزجاج و الطلاء، فان مشاريع سوناطراك ستسمح بدروها للمؤسسات بحيازة مواد بلاستيكية مختلفة و مواد بتروكيماوية متعددة، حسب السيد يوسفي.

و على سبيل المثال ذكر الوزير مصنع إنتاج الإطارات المطاطية الذي سيبدأ بالنشاط قريبا فضلا عن مشاريع مماثلة هي قيد الدراسة.

و بخصوص مواد البناء، ذكر بان الجزائري و بعد أن كانت تستورد هذه المواد بشكل كبيري أصبحت ابتداء من السنة الجارية مصدرا بحتا لها ، مضيفا بان السنوات القليلة القادمة ستعرف فائضا في إنتاج الاسمنت ب30 بالمئة سيوجه إلى التصدير.

و فيما يتعلق بصناعة الحديد و الصلب ذكر الوزير بأن الجزائر ستتمكن بفضل المشاريع الجارية و مع توقع إنتاج 12 مليون طن في أفاق 2022، من تلبية حاجياتها من المواد الفولاذية. و أشار الوزير في هذا الإطار إلى أن الصادرات الصناعية للجزائري بشكل عامي بدأت تتبلور.

- ارتفاع تدريجي للصادرات الصناعية

و تابع السيد يوسفي قائلا أن قرابة 1.700 مؤسسة صغيرة و متوسطة و كذا حوالي خمسون شركة كبرى حاضرة على مستوى الأسواق الخارجية، علما أن حصة القطاع الصناعي من إجمالي الصادرات خارج المحروقات انتقلت من 50 بالمائة سنة 2014 إلى 66 بالمائة عام 2015 لتصل إلى اكثر من 70 بالمائة سنة 2016.

على صعيد أخر،أوضح الوزير أن الاستثمارات الهائلة التي تم تفعيلها منذ بداية سنة 2000 في قطاع المنشآت القاعدية ( تعليم، صحة ،نقل) بدأت تؤتي ثمارها حيث تساهم بشكل ملحوظ في الديناميكية التي يعرفها قطاع الصناعة.

و أضاف قائلا أن حوالي 300.000 طالب يتخرجون سنويا بشهادات من المئات من المؤسسات الجامعية المتواجدة عبر كل ولايات الوطن، في حين أن عشرات الآلاف من الباحثين يشتغلون في العديد من مراكز البحث ،إضافة إلى العديد من المؤسسات التي تحوز على وحدات البحث و التطوير.

وحسب الوزير فان كل هذه العوامل تؤكد أن الجزائر لها لإمكانيات اللازمة لبعث و تطوير الصناعة المحلية التي من شأنها أن تشكل ركيزة إضافية في مسار تنويع الاقتصاد.

و تجمع الأيام التقنية الأولى حول المناولة في مجال السيارات، المنظمة يومي الاثنين و الثلاثاء، عدد كبير من المشاركين المحليين و الأجانب من بينهم مصنعي السيارات ، المتعاملين المجهزين ، المؤسسات التي تنشط في مجال المناولة بالإضافة إلى خبراء.

و يهدف هذا اللقاء إلى تشجيع و تسهيل الحوار المسؤول بين كل الأطراف الفعالة في مجال صناعات السيارات.

للتذكير، فقد ارتفعت فاتورة استيراد السيارات كاملة الصنع ( كل الأصناف) و الأجزاء التي تستعمل في تركيب و تجميع المركبات الموجهة لصناعة السيارات و المركبات محليا إلى 13ر2 مليار دولار في 2017 مقابل 12ر2 مليون دولار في 2016.

و يلاحظ من خلال أرقام هذه الفاتورة سيطرة واردات الأجزاء التي تستعمل في تركيب و تجميع المركبات الموجهة لصناعة السيارات و المركبات محليا ( 84 %من إجمالي الفاتورة) والتي قدرت بأكثر من 8ر1 مليار دولار سنة 2017، مقابل 35ر897 مليون دولار سنة 2016، بزيادة تفوق 904 مليون دولار ( +101 بالمائة).

كما انتقلت واردات السيارات تامة الصنع ( السيارات السياحية و مركبات نقل الأشخاص والبضائع) إلى 22ر 328 مليون دولار سنة 2017 مقابل 22ر1 مليار دولار سنة 2016 ،أي بانخفاض قدر بنحو 894 مليون دولار.