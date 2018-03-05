الطاقات المتجددة : الجزائر تريد أن تتزود بصناعتها الخاصة

الجزائر- أكدت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة, فاطمة الزهراء زراوطي, يوم الأحد بالجزائر العاصمة, أن سياسة السلطات العمومية تراهن على الاندماج الوطني لإقامة صناعة وطنية للطاقات المتجددة تسمح للبلاد بتحقيق هدفها في انتاج 27 بالمائة من المزج الطاقوي انطلاقا من هذه الطاقات في آفاق 2040.

و صرحت السيدة زرواطي على هامش ندوة متبوعة بنقاش نظمها نادي إنرجيا لمنتدى رؤساء المؤسسات حول تمويل الطاقات المتجددة "لقد أبدت الدولة إرادتها في تطوير الطاقات المتجددة. و بالرغم من أنها متفتحة على جميع الاقتراحات, إلا أنها لا ترغب في المجازفة". و أشارت في هذا الصدد إلى ضرورة إشراك الطرف المحلي في هذا النوع من المشاريع.

و أبرزت الوزيرة أن الجزائر استثمرت كثيرا في الطاقات المتجددة و سمح لها بامتلاك "صناعة بدأت تتجلى معالمها" و أبحاث بدأت تعطي ثمارها", موضحة أن الجزائر لها خصائصها و لا تريد أن تلجأ إلى النسخ.

في هذا السياق أوضحت السيدة زرواطي أن "الأمر لا يتعلق بمسألة التمويل فحسب", داعية في هذا الإطار إلى "الحديث عن الصعوبات على نحو شامل وكيفية الحصول على جميع المكونات لإنضاج مشروع مستقبلي" مستشهدة على وجه الخصوص بإدماج الناتج المحلي وتعزيز قدرة المنتوج الوطني وكذا التحكم في صيانة مشاريع الطاقات المتجددة".

بعد التذكير بأن الجزائر تمتلك ما يزيد عن 300 باحث في مجال الطاقات المتجددة وأسواق مهمة للإنتاج لاسيما في الطاقة بالرياح والطاقة الشمسية, دعت الوزيرة إلى "تصور شامل للتنمية المستدامة"من شأنها أن تسمح للبلد ببلوغ هدفه المتمثل في إنتاج 27 في المائة من المزج الطاقوي انطلاقا من طاقاتها بحلول 2040.

من جهتهم أكد خبراء المؤسسة المالية الدولية وهي منظمة تابعة لمجموعة البنك الدولي متخصصة في تقديم الحلول لتحفيز تنمية القطاع الخاص على الامكانيات "الاستثنائية" للجزائر في الطاقات المتجددة لا سيما مكانة الجزائر المعترف به دوليا في مجال الطاقات من خلال مجمعي سوناطراك وسونلغاز وكذا مستويات تعرضها للشمس حيث تصنف من بين الأفضل في العالم.

و أبدى خبيرا و ممثلا المؤسسة المالية الدولية السيدة الينا ميرل بيرال و السيد عادل لواهم مصباح الرغبة السياسية المعلنة لتطوير الطاقات المتجددة, داعين في نفس الوقت "الى تحسين الاطار القانوني و التنظيمي بغرض جلب الاستثمار الأجنبي".

كما عرضا تجربة المؤسسة المالية الدولية في مرافقة و تمويل العديد من المشاريع بهدف تطوير الطاقات المتجددة في العديد من البلدان, لا سيما الأردن و مصر و المغرب, حيث قاموا بشرح الحل الجاهز للمؤسسة المالية الدولية التي تم اقتراحها على الحكومات بدءا من اعداد المشروع الى تمويله و حتى انشائه و البدء في تشغيل مشاريع الطاقات المتجددة.

و في تدخل له خلال الندوة أكد ممثل منتدى رؤساء المؤسسات براهيم بن عبد السلام أن هذه الأعمال تندرج في إطار مسعى المنتدى الذي نظم من 17 إلى 19 يناير الفارط ندوة متبوعة بمعرض مخصصين للطاقات المتجددة حيث قدم مجموعة من التوصيات منها تحقيق استثمارات يضمن انتاج من 500 ميغا واط إلى 1 جيغا في غضون نهاية 2018.

و يسعى المنتدى إلى البحث عن آليات و تمويلات لتجسيد الأهداف في هذا المجال.