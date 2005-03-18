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منح 188.000 عقد امتياز لصالح المستثمرات الفلاحية

  أدرج يـوم : الإثنين, 05 آذار/مارس 2018 10:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 49 مرات
منح 188.000 عقد امتياز لصالح المستثمرات الفلاحية

البويرة - أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد  البحري عبد القادر بوعزقي يوم الأحد بالبويرة انه تم منح 188.000 عقد امتياز  لصالح المستثمرات الفلاحية.

و أشار الوزير خلال زيارة العمل و التفقد التي قادته الى ولاية البويرة حيث  قام بتفقد و تدشين بعض المشاريع التابعة لقطاعه, أن 213.000 مستثمرة فلاحية  جماعية معنية بهذه العملية  إذ تحصلت 188.000 منها على عقد الامتياز الخاص  بها.

أوضح السيد بوعزقي من جهة اخرى أنه تم تنصيب لجان محلية من أجل منح باقي  عقود الامتياز.

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كما أكد الوزير خلال لقاء صحفي أن "تلك اللجان مدعوة, بموجب قرار وزاري الى  الاسراع في اجراءات منح عقود الامتياز المتبقية في بعض ولايات الوطن".

و أضاف يقول أن "العملية ما زالت متواصلة و ستمنح باقي عقود الامتياز  لصالح المستثمرات الفلاحية الجماعية قبل نهاية 2018".

علاوة على ذلك أشار المسؤول الاول عن قطاع الفلاحة إلى أن الدولة تكفلت بمشكل  غلاء الأعلاف خاصة الشعير الذي بلغ سعره 2.700 دج خلال سنة 2017 وهو ما اعتبره  الموالون ومربو الخيول ثمنا باهضا.

وبعد أن أكد على تسجيل مشاكل وتذبذبات في أسعار الأعلاف خاصة الشعير عام  2017, طمأن الوزير أن "الدولة قد تكفلت بهذا المشكل بتخصيص غلاف مالي يزيد عن  10 مليار دينار لدعم هذا المنتوج في إطار قانون المالية 2018".

وأشار السيد بوعزقي الذي دشن معرض فلاحي بمشدالة (شرق البويرة) شارك فيه 65  عارضا من مختلف الشعب, إلى أن السعر الحالي للشعير يقدر بـ 1.500 دج للقنطار  بفضل دعم الدولة, مؤكدا ان مربي الماشية والخيول سعيدون بهذا الإجراء.

 

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من جهة أخرى, تطرق الوزير إلى مسألة انتاج الحليب حيث أوضح في هذا الصدد ان  الجزائر لا تنتج سوى 900 مليون لترا من قدرة اجمالية تقدر ب أربعة ملايير لتر.

ودعا السيد بوعزقي مختلف الأطراف إلى العمل أكثر لتحقيق هذا الهدف خلال  السنوات القادمة, مؤكدا ان دائرته الوزارية اتخذت كل الاجراءات اللازمة للتصدي  لأي تذبذب محتمل في توزيع الحليب خلال شهر رمضان المقبل.

أما بخصوص مختلف البرامج الفلاحية المتعلقة بغرس أشجار الزيتون, أوضح وزير  الفلاحة أن الانتاج سيمتد إلى غاية الهضاب العليا والجنوب في غضون ثلاث أو خمس  سنوات.

وأشار السيد بوعزقي إلى أن الجزائر تنتج سنويا أكثر من 80 مليون لترا من زيت  الزيتون, مبرزا انه من بين الـ 60 مليون شجرة زيتون لا توجد إلا 36 مليون شجرة  منتجة في حين لا تزال الـ 24 مليون شجرة طور النضج.

وأردف الوزير يقول "بهذا العدد والبرامج الاخرى سيكون انتاج الزيتون مهما جدا  في السنوات المقبلة".

آخر تعديل على الإثنين, 05 آذار/مارس 2018 19:21
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منح 188.000 عقد امتياز لصالح المستثمرات الفلاحية
  أدرج يـوم : الإثنين, 05 آذار/مارس 2018 10:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 49 مرة   شارك

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