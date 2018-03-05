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طاقة: تموين أندونيسيا بالنفط الجزائري محور محادثات بين الجانبين

  أدرج يـوم : الإثنين, 05 آذار/مارس 2018 10:19     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 39 مرات

 

الجزائر- استقبلت الأمينة العامة لوزارة الطاقة السيدة فاطمة الزهراء شرفي يوم الأحد بالجزائر نائب وزير الطاقة و الثروات المعدنية الإندونيسي السيد اركاندرا طاهر حيث تناول الطرفان التعاون الثنائي في مجال  الطاقة و خصوصا بحث امكانية تزويد اندونيسيا بالبترول الجزائري حسبما أفاد به بيان لوزارة الطاقة .

و خلال هذا اللقاء تطرق الطرفان الى علاقات التعاون بين الجزائر واندونيسيا  في مجال المحروقات واصفين اياها بـ " الممتازة " حسب ذات المصدر .

بهذه المناسبة دعت السيدة شرفي الجانب الاندونيسي الى دعم و تعزيز هذه  العلاقات أكثر و توسيعها الى مجالات أخرى .

و تم خلال هذا القاء  التطرق الى العديد من جوانب التعاون المشترك بين  البلدين و خصوصا بحث امكانية تموين اندونيسيا بالنفط الجزائري و الشراكة في  مجال المحروقات و تحويلها و تسويقها و كذا التعاون في مجال التكوين , يضيف  بيان الوزارة .

و كان نائب وزير الطاقة و الثروات المعدنية الإندونيسي اركاندرا طاهر مرفقا  خلال هذا اللقاء بسفيرة بلاده لدى الجزائر السيدة سفيرة محروسة و كذا مسؤول  بوزارة المالية الإندونيسية الى جانب مسؤولين في الشركة الإندونيسية للنفط "  برتامينا".

آخر تعديل على الإثنين, 05 آذار/مارس 2018 10:23
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طاقة: تموين أندونيسيا بالنفط الجزائري محور محادثات بين الجانبين
  أدرج يـوم : الإثنين, 05 آذار/مارس 2018 10:19     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 39 مرة   شارك

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