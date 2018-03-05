طاقة: تموين أندونيسيا بالنفط الجزائري محور محادثات بين الجانبين

الجزائر- استقبلت الأمينة العامة لوزارة الطاقة السيدة فاطمة الزهراء شرفي يوم الأحد بالجزائر نائب وزير الطاقة و الثروات المعدنية الإندونيسي السيد اركاندرا طاهر حيث تناول الطرفان التعاون الثنائي في مجال الطاقة و خصوصا بحث امكانية تزويد اندونيسيا بالبترول الجزائري حسبما أفاد به بيان لوزارة الطاقة .

و خلال هذا اللقاء تطرق الطرفان الى علاقات التعاون بين الجزائر واندونيسيا في مجال المحروقات واصفين اياها بـ " الممتازة " حسب ذات المصدر .

بهذه المناسبة دعت السيدة شرفي الجانب الاندونيسي الى دعم و تعزيز هذه العلاقات أكثر و توسيعها الى مجالات أخرى .

و تم خلال هذا القاء التطرق الى العديد من جوانب التعاون المشترك بين البلدين و خصوصا بحث امكانية تموين اندونيسيا بالنفط الجزائري و الشراكة في مجال المحروقات و تحويلها و تسويقها و كذا التعاون في مجال التكوين , يضيف بيان الوزارة .

و كان نائب وزير الطاقة و الثروات المعدنية الإندونيسي اركاندرا طاهر مرفقا خلال هذا اللقاء بسفيرة بلاده لدى الجزائر السيدة سفيرة محروسة و كذا مسؤول بوزارة المالية الإندونيسية الى جانب مسؤولين في الشركة الإندونيسية للنفط " برتامينا".