صندوق النقد الدولي يؤكد قدرة الجزائر على تخطي مصاعبها المالية

الجزائر-استقبل وزير الصناعة والمناجم السيد يوسف يوسفي يوم الأحد بالجزائر العاصمة وفدا من صندوق النقد الدولي يقوده رئيس بعثة الصندوق إلى الجزائر جون فرانسوا دوفان والذي أكد قدرة الجزائر على تجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها بسبب تراجع المداخيل النفطية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح السيد دوفان خلال هذا اللقاء بأن الاقتصاد الجزائري الذي يمتلك إمكانيات هامة، قادر على تجاوز الصعوبات الناجمة عن انخفاض الإيرادات النفطية مضيفا أن هذه الصعوبات تمثل "فرصة لتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي"، حسب نفس المصدر.

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واستعرض الطرفان الوضع الاقتصادي للجزائر وكذا السياسات التي تنتهجها البلاد لامتصاص الصدمة الخارجية الناتجة عن تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية منذ 2014، يضيف البيان.

كما تطرقا إلى ضرورة تسريع مسار تنويع الاقتصاد الجزائري والوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك في ظل الظرف المالي الحالي.

وفي هذا الإطار، أوضح السيد يوسفي لممثلي صندوق النقد الدولي بأن "الجزائر تمكنت إلى غاية الآن من تحمل الصدمة بفضل السياسة و الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة" في السنوات الأخيرة والتي سمحت بامتصاص آثار هذه الصدمة.

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ولفت الوزير أيضا إلى بعض الانجازات المحققة في بعض القطاعات التي تعتبر قاطرة للتنويع الاقتصادي مثل الفلاحة والسياحة والصناعة.

وفيما يخص القطاع الصناعي، أشار السيد يوسفي إلى المجالات التي حققت فيها الجزائر "تقدما معتبرا" في السنوات الأخيرة على غرار الصلب ومواد البناء و الالكترونيك و الميكانيك والنسيج والصناعات الغذائية.

وستسمح هذه الشعب برفعي وربما بمضاعفة، حصة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الخام للبلاد في السنوات القادمة، حسب الوزير الذي أبدى تفاؤله حول قدرة الاقتصاد الجزائري للتحول إلى اقتصاد متنوع قليل التبعية للريع النفطي.