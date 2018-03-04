إيليزي : تشجيع استعمال المواد الأولية المحلية في إنجاز مشاريع الطرقات

إيليزي- دعا وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان يوم الأحد بولاية إيليزي إلى ضرورة تشجيع استعمال المواد الأولية المحلية في إنجاز مشاريع الطرقات بهذه الولاية الجنوبية.

وأوضح الوزير لدى معاينته لمشروع إنجاز الطريق الولائي رقم 2 الرابط بين إيليزي و واد سامن على مسافة 150 كلم -في إطار الزيارة التي قام بها إلى هذه الولاية- أنه "يتوجب تشجيع استعمال المواد الأولية المحلية في إنجاز مختلف مشاريع الطرقات بهذه الولاية الجنوبية من خلال إنشاء محاجر و مرامل على المستوى المحلي، مما سيساهم في استحداث ديناميكية محلية جديدة من شأنها توفير مناصب شغل".

وفيما يخص مخبر الأشغال العمومية الذي دشنه، ذكر وزير القطاع أنه يعمل على تقريب هيئات الدولة في مجال مراقبة الطرقات عن طريق مخابر تحليل مختلف مواد الإنجاز بعد ما كانت هذه العملية تتم سابقا على مستوى مخبر الأشغال العمومية بولاية غرداية.

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وذكر السيد زعلان بالمناسبة أن برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي بلغت قيمته خلال السنوات الأخيرة 70 مليار دج، ساهم بشكل كبير في فك العزلة وتأمين الشريط الحدودي و تثبيت المواطنين القاطنين بالمناطق الحدودية .

وأشار كذلك أنه يجري تدارك بعض المشاريع المتأخرة، سيما منها المتعلقة بالمحطات البرية لنقل المسافرين والتي من شأنها تنظيم النقل البري بهذه الولاية الجنوبية التي يجري بها إنجاز ثلاث محطات جديدة متنوعة الأصناف بكل من عاصمة الولاية و إن أميناس والولاية المنتدبة جانت والتي من المرتقب استلامها مع نهاية 2018.

وبشأن فتح خطوط جديدة للنقل الجوي من والي ولاية إيليزي، أشار الوزير أن الأمر يتوقف على إمكانيات شركة الخطوط الجوية الجزائرية.

وتفقد وزير الأشغال العمومية والنقل بعاصمة الولاية مشروع إنجاز محطة برية لنقل المسافرين من صنف (ب) قبل أن يتلقى بذات الموقع عرضا حول قطاعي الأشغال العمومية و النقل، ويدشن مخبر الأشغال العمومية (جنوب) وحدة إيليزي .

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وفي إطار تدعيم الطريق الوطني رقم 3أ في شطره الرابط بين جانت وتينالكم الحديدية على مسافة 100 كم والذي دشنه اليوم، أشار السيد زعلان إلى أن القطاع يرتكز حاليا على تطوير شبكة الطرقات و ربطها بالمناطق الحدودية من جهة وبالولايات المجارة على غرار تمنراست من جهة أخرى.

كما أشرف السيد زعلان على تدشين مشروع إنجاز الطريق إلى منطقة علي دما على مسافة 130 كلم، حيث تلقى الوفد الوزاري شروح مفصلة عن مشروع تحديث الطريق رقم 55 الرابط بين بلدية برج الحواس ومنطقتي سيرونت ووادي إيدلس، باتجاه تمنراست على مسافة 150 كلم و الذي بلغت نسبة الأشغال به حدود ال48 بالمائة.

وقد دعا الوزير إلى الإسراع في وتيرة الإنجاز لاستلام هذا المشروع في أجاله المحددة بيونيو 2018.

وسيواصل وزير الأشغال العمومية والنقل غدا زيارته لولاية إيليزي تفقده مشاريع تابعة لقطاعه على مستوى إن أمناس.