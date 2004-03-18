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تنظيم الطبعة السابعة من الصالون الوطني للتشغيل "سلام 2018" في الفترة الممتدة ما بين 21 و 27 مارس الجاري

  أدرج يـوم : الأحد, 04 آذار/مارس 2018 10:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 39 مرات
تنظيم الطبعة السابعة من الصالون الوطني للتشغيل &quot;سلام 2018&quot; في الفترة الممتدة ما بين 21 و 27 مارس الجاري

الجزائر - أعلن  وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي  مراد زمالي يوم السبت بالجزائر العاصمة أنه سيتم في الفترة الممتدة بين 21 و  27 مارس الجاري  تنظيم الطبعة السابعة من الصالون الوطني للتشغيل "سلام 2018".

و قال السيد زمالي في كلمة له بمناسبة انطلاق الطبعة الثانية لتطوير المؤسسات  الناشئة لولاية الجزائر  أن "هذه الطبعة السابعة من الصالون الوطني للتشغيل  +سلام 2018+ التي ستتم تحت شعار" المؤسسة الناشئة : النجاح بالابتكار "ستحتفي"  هذه السنة بالمؤسسات الناشئة , مضيفا أن "هذه الطبعة ستعرف مشاركة  أكثر من  500 عارض من بينهم 300 مؤسسة ناشئة".

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و نوه بخصوص الطبعة الثانية لتطوير المؤسسات الناشئة لولاية الجزائر  بالمبادرة "الرائدة" التي أطلقتها العاصمة  لتدعيم و مرافقة الشباب المبدع  لخلق حلول مبتكرة من خلال مؤسسات ناشئة مؤكدا ان وزارته "لن تدخر أي جهد في  سبيل توفير كافة الشروط الملائمة لدعم إنشاء المؤسسات المصغرة و الناشئة و  تطويرها".

و قد شارك خلال الطبعة الثانية لتطوير المؤسسات الناشئة لولاية الجزائر أزيد  من 1400  مشارك من بينهم متدخلين من دول أجنبية الذين عرضوا تجاربهم الرائدة  في مجال المؤسسات الناشئة.

آخر تعديل على الأحد, 04 آذار/مارس 2018 11:49
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تنظيم الطبعة السابعة من الصالون الوطني للتشغيل "سلام 2018" في الفترة الممتدة ما بين 21 و 27 مارس الجاري
  أدرج يـوم : الأحد, 04 آذار/مارس 2018 10:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 39 مرة   شارك

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