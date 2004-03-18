نقل بالسكك الحديدية: استقبال غدا الاثنين القطار الثالث من نوع كوراديا -

وزير الداخلية السعودي يشرع في زيارة رسمية إلى الجزائر -

التأكيد على دور الطلبة الصحراويين بالخارج في التعريف بالقضية الصحراوية العادلة -

صندوق النقد الدولي يؤكد قدرة الجزائر على تخطي مصاعبها المالية -

الفريق قايد صالح يؤكد من شرشال على أهمية التكوين والاستثمار في العنصر البشري -

إيليزي : تشجيع استعمال المواد الأولية المحلية في إنجاز مشاريع الطرقات -

عدد الأساتذة الذين اضربوا لم يتجاوز 5 بالمائة -

البليدة: نحو 400 أستاذ لم يستأنفوا عملهم بعد بسبب رفضهم إيداع طلبات إعادة الإدماج -

تسجيل 1263حالة إصابة بفيروس البوحمرون بولايتي الوادي و ورقلة -

صحة: دعوة صيادلة الجزائر العاصمة إلى احترام القوانين المحددة لأوقات المناوبة الليلية -

الفيلم السينمائي حول الشهيد العربي بن مهيدي يخضع للمسات الأخيرة -

وزير الشؤون الخارجية لمملكة الدنمارك في زيارة عمل إلى الجزائر -

اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب بالجزائر: فرصة للتعاون الأمني والتوعية والوقاية من الجريمة -

بن غبريت تدعو الأسرة التربوية الى التجند لاستدراك الدروس الضائعة -

تنظيم الطبعة السابعة من الصالون الوطني للتشغيل سلام 2018 في الفترة الممتدة ما بين 21 و 27 مارس الجاري -

وزير الداخلية السعودي في زيارة رسمية الى الجزائر ابتداء من يوم الأحد -

سكك حديدية : استغلال القطارات المعاد تأهيلها لدعم النقل عبر الخطوط الطويلة -

الدورة ال35 لمجلس وزراء الداخلية العرب: رعاية الرئيس بوتفليقة للحدث دليل على اهتمامه بالعمل العربي المشترك -

ضرورة تعميم تجربة ولاية الجزائر لتطوير المؤسسات الناشئة عبر 48 ولاية -