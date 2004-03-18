تنظيم الطبعة السابعة من الصالون الوطني للتشغيل "سلام 2018" في الفترة الممتدة ما بين 21 و 27 مارس الجاري

و قال السيد زمالي في كلمة له بمناسبة انطلاق الطبعة الثانية لتطوير المؤسسات الناشئة لولاية الجزائر أن "هذه الطبعة السابعة من الصالون الوطني للتشغيل +سلام 2018+ التي ستتم تحت شعار" المؤسسة الناشئة : النجاح بالابتكار "ستحتفي" هذه السنة بالمؤسسات الناشئة , مضيفا أن "هذه الطبعة ستعرف مشاركة أكثر من 500 عارض من بينهم 300 مؤسسة ناشئة".
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و نوه بخصوص الطبعة الثانية لتطوير المؤسسات الناشئة لولاية الجزائر بالمبادرة "الرائدة" التي أطلقتها العاصمة لتدعيم و مرافقة الشباب المبدع لخلق حلول مبتكرة من خلال مؤسسات ناشئة مؤكدا ان وزارته "لن تدخر أي جهد في سبيل توفير كافة الشروط الملائمة لدعم إنشاء المؤسسات المصغرة و الناشئة و تطويرها".
و قد شارك خلال الطبعة الثانية لتطوير المؤسسات الناشئة لولاية الجزائر أزيد من 1400 مشارك من بينهم متدخلين من دول أجنبية الذين عرضوا تجاربهم الرائدة في مجال المؤسسات الناشئة.