سكك حديدية : استغلال القطارات المعاد تأهيلها لدعم النقل عبر الخطوط الطويلة

الجزائر - أكد المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية السيد ياسين بن جاب الله يوم السبت بالجزائر العاصمة, أن الشركة تعتزم ادخال القطارات التي تم تهيئتها و تجديدها حيز الخدمة بمعدل قطار واحد شهريا و ذلك ابتداء من مارس الجاري بهدف دعم النقل عبر الخطوط الطويلة.

و قال السيد بن جاب الله على هامش ملتقى دولي حول اعادة تأهيل العتاد القديم لقطاع النقل بالسكك الحديدية نظمته الشركة الوطنية لنقل بالسكك الحديدية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسكك الحديدية , و فرع الاتحاد لمنطقة افريقيا ," نعتزم ادخال القطارات التي تم تهيئتها للنشاط مجددا عبر شبكة النقل بمعدل قطار واحد كل شهر ابتداء من مارس الجاري, و ستخصص للنقل عبر الخطوط الطويلة.

و اضاف السيد بن جاب الله يقول " سيتم ادخال في وقت لاحقا قطار تمت اعادة تهيئته حيز الخدمة لدعم مردود النقل على خط الجزائر قسنطينة".

و حسب ذات المسؤول فان الشركة قامت خلال يناير الماضي بوضع قطار اعيد تأهيله على السكة مجددا لضمان النقل على الخط الجزائر-وهران.

و حسب ذات المسؤول فان المرحلة الأولى من برنامج تطوير الشركة الذي شرع فيه منذ سنة 2011 يرتقب تحديث و اعادة تأهيل 202 قطارا بيد عاملة جزائرية ما يسمح ûحسبه- باقتصاد حوالي 30 بالمائة من تكلفة شراء قطارات جديدة .

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أما المرحلة الثانية التي ستمتد الى غاية 2025 , فيرتقب خلالها اعادة تأهيل 10 قاطرات بنظام تشعيل هجين ديازل/ كهرباء من طراز (GEII).

و حسب السيد بن جاب الله فان برنامج اعادة تأهيل القطارات القديمة هو خيار "استراتيجي" و يمثل بديل اقتصادي مهم للشركة عوض شراء قطارات جديدة , فحسبه فان اعادة تأهيل قطار وفقا لمعايير القطارات العصرية يضمن نفس مردود قطار جديد .

و تابع المحدث يقول أن برنامج اعادة التأهيل يسمح بتثمين العتاد القديم و تكييفه و بالتالي احتواء المشاكل المرتبطة بالتأخر التكنولوجي الذي يسجله و كذا ارتفاع حجم استهلاكه الطاقة مقارنة بالقطارات العصرية.

وحسب الارقام التي تم عرضها خلال هذا الملتقى فان معدل عمر القاطرات الأمامية لحظيرة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية يصل الى 36 سنة في حين يتعدى 39 سنة بالنسبة للعربات .

من جانب آخر أعلن السيد بن جاب الله عن دخول خط السكة الحديدية الجزائر العاصمة مطار هواري بومدين حيز الخدمة قريبا بمعدل قطار واحد كل ساعة .

و في اطار المرحلة المقبلة من مخطط تطوير الشركة , كشف ذات المسؤول عن اقتناء قطارات جديدة بسرعة 220 كم /ساعة, مؤكدا أن دفتر الشروط الخاص بمناقصات هذه العملية تم الانتهاء من اعداده.

وبخصوص ظاهرة رمي القطارات بالحجارة و التي طالت مؤخرا القطار الجديد من نوع كوراديا الذي تم اطلاقه الجمعة الماضي على الخط الجزائر وهران , قال السيد بن جاب الله أن هذه الظاهرة تتطلب دراستها من جميع الجوانب سيما السوسيولوجية منها .

و في رده على سؤال حول مصير خط السكة الحديدية الرابط بين الجزائر العاصمة و تونس, ارجع ذات المسؤول سبب تأخر اعادة فتحه الى إشكاليات تقنية.

في هذا الصدد قال السيد بن جاب الله " لاسباب تقنية قمنا بتأجيل اطلاق هذا الخط و تركيز جهودنا على اولويات أخرى ".

وتحصي حظيرة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية حاليا 258 عتاد خاص بخطوط النقل السككي و 47 آلية متحركة و 17 قطارا و 64 آلية ذاتية الحركة و 10.129 عربة و 380 قاطرة .