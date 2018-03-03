توضيحات وزارة التجارة حول الاجراءات الجديدة المتعلقة بالاستثناء من نظام التقييد أو تجميد الاستيراد

الجزائر- تعد الاجراءات الجديدة المتعلقة باستثناء بعض السلع من نظام التقييد عن الاستيراد او تجميده استجابة للمطالب التي رفعها المنتجين خلال اجتماعات لجنة حماية الانتاج الوطني, حسب ما أكده رئيس ديوان وزارة التجارة إلياس فروخي في حوار لوأج.

و اوضح السيد فروخي انه و بناءا على مطالب مؤسسات صناعية للاستثناء و لتجميد الاستيراد, نظمت لجنة حماية الانتاج الوطني اربع اجتماعات مند بداية السنة الجارية بمشاركة مختلف المتدخلين في فروع صناعية.

و قد سمحت تلك الاجتماعات -اضاف ذات المسؤول- باتخاذ قرارات فورية تتمثل في الاجراءات الجديدة لرفع الحضر و التجميد, بالإضافة الى تشجيع المؤسسات المشاركة على تنظيم نفسها و بصفة ارادية في جمعيات و تجمعات صناعية للتمكن من توفير الحماية اللازمة لمنتوجها.

و عن نشاط اللجنة, اوضح السيد فروخي انها تتلقى الطلبات المتعلقة, إما بتوسيع قائمة المواد الخاضعة لإجراءات المحافظة (من ايقاف الاستيراد و رفع الحقوق الجمركية و الاخضاع للرسم الداخلي للاستهلاك) او إما لترخيص استيراد بعض السلع غير المنتجة محليا او بكميات غير كافية و نوعية دون المستوى و كذا المواد الاولية التي تعد ضرورية للصناعة الوطنية.

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و ذكر انه بفضل الاجتماعات الاربع التي عقدتها اللجنة, تم اتخاد قرارات فورية بالتشاور مع الوزارة الاولى حيث تم رفع الحظر على استيراد مواد و مدخلات مصنفة في خمس (5) وضعيات فرعية للتعريفة الجمركية, و يتعلق الأمر بالصفائح والأوراق و الضمادات و الأشرطة وغيرها من الأشكال المسطحة ذاتية اللصق والمواد البلاستيكية بشكل لفات بعرض يتجاوز 20 سم والمطبوعات المغلفة وغير المغلفة, وهذا باستثناء تلك التي يستوردها المنتجون والمحولون.

و تتكون القائمة ايضا من أكياس تغليف المواد الغذائية المصنوعة من بوليمرات الإيثيليني باستثناء أكياس معقمة لتغليف المنتجات الغذائية.

و حسب المعطيات التقنية التي قدمها نفس المسؤول فان ادخال هذه المواد ضمن القائمة الاصلية للمنتجات المعنية بتجميد الاستيراد راجع لكون هذه المواد تدخل ضمن وضعية جمركية فرعية تتضمن في نفس الوقت منتجات متواجدة بوفرة في السوق الوطنية و أخرى غير منتجة محليا أو منتجة بشكل غير كاف.

لكن اجراء تعليق الاستيراد شمل جميع المواد التابعة لنفس الوضعية الجمركية الفرعية في حين أن هذا التعليق يستهدف أساسا منتجا واحدا و ذلك لكون التعريفة الجمركية متكونة من عشرة (10) أرقام و ليس بإمكانها ان تشمل تفاصيل المنتجات الفرعية.

=== تحيين المرسوم التنفيذي نهاية مارس===

و اوضح ممثل وزارة التجارة أن "هذه المنتجات مصنوعة بالجزائر بشكل واسع و هي منتجات ذات نوعية جد عالية و أسعارها مقبولة مقارنة بأسعار المواد المستوردة و لكنها لم تكن معنية بتجميد الاستيراد ضمن مرسوم جانفي 2018. لقد لاحظنا أيضا أن الامر يتعلق بمنتجات كمالية مثل الخبز المحمص و البيسكوت و التي نواصل استيرادها رغم قدرتنا على صنعها محليا بسهولة".

و في رده على سؤال حول المكسب المالي بالعملة الصعبة الذي سيوفره تجميد استيراد منتجات البسكويتي كشف السيد فروخي ان الاجراء سيسمح باقتصاد حوالي عشرة ملايين دولار لكنه اعتبر ان "المبلغ لا يهم بل المهم هو الخطوة في حد ذاتها" مضيفا ان "استيراد الخبز المحمص و البيسكوت أمر غير معقول".

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من جانب آخر حيا رئيس الديوان بوزارة التجارة انعقاد هذه الاجتماعات مع الفروع الصناعية حيث انها سمحت بتشجيع المنتجين على تنظيم انفسهم في مجموعات من أجل الدفاع عن نشاطهم و مواجهة المنافسة.

و على سبيل المثالي يشير نفس المسؤولي فان فرع البلاستيك يشهد عددا هائلا من المنتجين موزعين على التراب الوطني لدرجة انهم لا يعرفون بعضهم البعض. لكن هذه الاجتماعات سمحت لهم بالتجمع في اطار منظم على شكل مجموعات صناعية لمنتجي البلاستيك.

أما عن امكانية عقد اجتماعات اخرى للجنة المحافظةي ذكر السيد فروخي بانه لا يوجد حاليا ما يكفي من الطلبات من أجل تنظيم لقاءات اخرى مع فروع اخرى.

و اضاف انه "في كل مرة نسجل فيها عددا كافيا من الطلبات سنجتمع مع الفروع المعنية و ندعو جميع المتدخلين المعنيين. وزارة التجارة باعتبارها ملاحظا ستحاول في كل مرة تطبيق الحل الذي تفرزه المناقشات".