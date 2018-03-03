الدورة ال35 لمجلس وزراء الداخلية العرب: رعاية الرئيس بوتفليقة للحدث دليل على اهتمامه بالعمل العربي المشترك -

وزير الداخلية السعودي في زيارة رسمية الى الجزائر ابتداء من يوم الأحد -

توضيحات وزارة التجارة حول الاجراءات الجديدة المتعلقة بالاستثناء من نظام التقييد أو تجميد الاستيراد -

تحديد كيفيات اقتطاع و إعادة دفع الرسم على العجلات المطاطية الجديدة المستوردة في مرسوم تنفيذي -

الطبعة الرابعة من رالي السيارات بشاريات : نجاح رغم قلة الإمكانيات -

الطبعة الرابعة من رالي السيارات بشاريات : نجاح رغم قلة الإمكانيات -

سكك حديدية: التوجه تدريجيا نحو التصنيع المحلي -

مخدرات-علاج: التكفل بأكثر من 17500 مدمن خلال سنة 2017 -

وهران : برنامج سكني جديد بمجموع 2.000 وحدة بصيغة البيع بالإيجار -

التهديدات الأمنية و الهجرة السرية على جدول أعمال الدورة ال35 لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجزائر -

صحة: دعوة صيادلة الجزائر العاصمة إلى احترام القوانين المحددة لأوقات المناوبة الليلية -

وزارة العمل تنشر قائمة ب66 منظمة نقابية مسجلة لدى مصالحها -

الفيلم السينمائي حول الشهيد العربي بن مهيدي يخضع للمسات الأخيرة -

وهران : تمار يشرف على توزيع 1.530 مسكن من مختلف الصيغ -

حجز أكثر من 52 طنا من القنب الهندي في الجزائر خلال 2017 -

وفد عن المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الافريقي بجنوب افريقيا -

الفريق قايد صالح يقوم غدا الاحد بزيارة عمل الى الاكاديمية العسكرية بشرشال -

عرض أوبيرا مدام بترفلاي للملحن الإيطالي جياكومو بوشيني بالجزائر العاصمة -

الفنون القتالية المختلطة: الياس بودغزدام يحافظ على لقب بطولة برايف في وزن الريشة -