تحديد كيفيات اقتطاع و إعادة دفع الرسم على العجلات المطاطية الجديدة المستوردة في مرسوم تنفيذي

و حسب المرسوم التنفيذي تخضع للرسم, الأطر المطاطية الجديدة المستوردة المخصصة للسيارات الخفيفة من 3 كغ إلى 15 كغ و السيارات الثقيلة التي يفوق وزنها 15 كغ, علما ان الرسم يقتطع على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة من طرف مصالح الجمارك على أساس عدد الأطر المطاطية المستوردة.
و قد حدد مبلغ هذا الرسم ب 750دج عن كل اطار مطاطي مخصص للسيارات الثقيلة و ب 450 دج عن كل اطار مخصص للسيارات الخفيفة.
وتخصص مداخيل هذا الرسم كما يأتي : 35 % لفائدة البلديات و 35 % لفائدة ميزانية الدولة و 30% لصالح الصندوق الخاص للتضامن الوطني.
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في حين لا يندرج الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة في وعاء حساب الرسم على القيمة المضافة ويجب أن يظهر هذا الرسم الذي يصفى بصفة منفصلة على الفواتير المحررة على جميع مستويات التوزيع والتسويق.
و بإصدار المرسوم الجديد تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-117 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عـام 1428 الموافق 21 أبريل سنة 2007 الذي يـحدد كـيـفـيات اقـتطاع وإعادة دفع الرسم على العجلات المطاطية الجديدة المستوردة و/أو المصنعة محليــا.