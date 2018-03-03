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تحديد كيفيات اقتطاع و إعادة دفع الرسم على العجلات المطاطية الجديدة المستوردة في مرسوم تنفيذي

  أدرج يـوم : السبت, 03 آذار/مارس 2018 18:16     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرات
تحديد كيفيات اقتطاع و إعادة دفع الرسم على العجلات المطاطية الجديدة المستوردة في مرسوم تنفيذي

 

الجزائر- تم تحديد كيفيات اقتطاع و اعادة دفع الرسم على  الأطر (العجلات)  المطاطية الجديدة المستوردة في مرسوم تنفيذي تم نشره في  الجريدة الرسمية رقم 10 .

و حسب المرسوم التنفيذي تخضع للرسم,  الأطر  المطاطية الجديدة المستوردة  المخصصة للسيارات الخفيفة من 3 كغ إلى 15 كغ و السيارات الثقيلة التي يفوق  وزنها 15 كغ, علما ان الرسم يقتطع على الأطر  المطاطية الجديدة المستوردة من  طرف مصالح الجمارك على أساس عدد الأطر المطاطية المستوردة.

و قد حدد مبلغ هذا الرسم ب 750دج عن كل اطار مطاطي  مخصص  للسيارات الثقيلة و  ب 450 دج عن كل اطار مخصص للسيارات الخفيفة.

وتخصص مداخيل هذا الرسم كما يأتي : 35 % لفائدة البلديات و 35 % لفائدة  ميزانية الدولة و 30% لصالح الصندوق الخاص للتضامن الوطني.

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في حين لا يندرج الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة في وعاء حساب  الرسم على القيمة المضافة ويجب أن يظهر هذا الرسم الذي يصفى بصفة منفصلة على  الفواتير المحررة على جميع مستويات التوزيع والتسويق.

و بإصدار المرسوم الجديد تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-117 مؤرخ في 3  ربيع الثاني عـام 1428 الموافق 21 أبريل سنة  2007 الذي يـحدد كـيـفـيات  اقـتطاع وإعادة دفع الرسم على العجلات المطاطية الجديدة المستوردة و/أو  المصنعة محليــا.

كلـمات مفتـاحيــة :
تحديد كيفيات اقتطاع و إعادة دفع الرسم على العجلات المطاطية الجديدة المستوردة في مرسوم تنفيذي
  أدرج يـوم : السبت, 03 آذار/مارس 2018 18:16     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرة   شارك

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