تشغيل تجاري لأول قطار كوراديا الجزائر و تدشين المحطة الجديدة آغا

الجزائر-أشرف وزير الأشغال العمومية و النقل، عبد الغني زعلان يوم الجمعة على عملية التشغيل التجاري لأول قطار كوراديا الجزائر و وكذا على تدشين المحطة الجديدة للنقل بالسكك الحديدية آغا للخطوط الطويلة التي ستضمن رحلاتها قطارات كوراديا.

و أشار الوزير الذي كان مرفوقا بالمدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، ياسين بن جاب الله و نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا لدى ألستوم، ديدي بفليجر أنه من المقرر أن يجري هذا القطار غدا السبت رحلته الأولى نحو مدينة وهران.

في رد عن سؤال خلال لقاء صحفي حول الأسعار المطبقة أوضح السيد زعلان أنه فيما يخص الخط الجزائر-وهران فان السعر المحدد سيكون 2000 دج بالنسبة للصف الأول مع ضمان وجبة، مقابل 1.700 لمقاعد الصف الثاني مع ضمان وجبة أيضا.

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و أضاف الوزير أن تسليم الجزء المٌتبقي من القطارات البالغ عددها 17 سيتم خلال سنة 2018 حيث ذكر في هذا الإطار بتسليم قطارين آخرين كوراديا في الفاتح مارس الجاري.

للتذكير في يوليو 2015 منحت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ألستوم عقدا لتسليم 17 قطارات متنوعة من نوع كوراديا من شأنها أن تضمن رحلات بين عدة مدن منها وهران و عنابة و قسنطينة و بشار.

للاشارة فان كوراديا عبارة عن قطار يضمن الخطوط الطويلة ذات النمطين (ديزل و الكهرباء 25 كيلواط) وتبلغ سرعته 160 كلم/ساعة.

و يضم القطار الذي يبلغ طوله الاجمالي 110 متر ست عربات بطاقة إجمالية تقدر ب 254 مقعدا منها 60 خاصة بالصف الأول.

كما أنه مزود بمسطبة متحركة تسهل الصعود سيما بالنسبة للأشخاص المحدودي الحركة.

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و تندرج عملية تهيئته في إطار آخر التطورات التي باشرتها الشركة و الكفيلة بتوفير شروط الراحة للمسافرين.

و اغتنم السيد زعلان الفرصة للتأكيد على أهمية الحفاظ على هذه المكاسب مما يفسر ، كما قال، أهمية اطلاق المزيد من الحملات التحسيسية.

كما أبرز حجم برنامج إعادة التأهيل و عصرنة 202 عربة نقل عبر سكة الحديد الذي أطلقته ذات الشركة.

و يندرج البرنامج الذي بلغت كلفته الإجمالية 8 مليار دج في إطار جهود تقويم و استئناف حركة نقل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من أجل التكفل بالطلبات الهامة لزبائنها، حسبما أوضحه.

وأوضح الوزير قائلا "هدفنا بلوغ 60 مليون مسافرا إضافة إلى 17 مليون طن من نقل البضائع/سنويا ابتداء من 2021" مؤكدا أن "الموارد البشرية" تحتل مكانة "مهمة" في هذا البرنامج.

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كما أبرز السيد زعلان المجهودات التي بذلتها السلطات العمومية في إطار البرامج الخماسية المختلفة من أجل بعث قطاع السكك الحديدية.

وحسب الوزير لم تتجاوز عام 1999 شبكة السكك الحديدية 1.800كم في حين تمتد اليوم على مسافة 4.000 كم دون إضافة إلى الـ 2.300 كم الجاري انجازها.

وأضاف المسؤول الأول عن قطاع النقل أنه "مع استلام الخطوط قيد الانجاز سيصبح طول شبكة السكك الحديدية 6.300 كم".

وتطرق الوزير كذلك إلى برامج إزالة أجزاء على مستوى الطريق الاجتنابي الشمالي وكذا الطريق الاجتنابي للهضاب العليا والوجهات الاخرى".

وأوضح في هذا الشأن أنه تم بالطريق الاجتنابي الشمالي تحديد 78 معبر مستوي سيتم إزالة 24 نقطة منها واستبدالها بمعابر عليا أو أنفاق أرضية.

وبخصوص المعابر المستوية الأخرى سيتم إزالتها حسب الأولويات التي يتم تحديدها لاحقا من قبل مستخدم الشبكة الوطنية للسكك الحديدية.

وفي هذا الصدد تم تحديد عشرة معابر مستوية لتتم إزالتها واستبدالها بمعابر عليا أو أنفاق أرضية.

من جهته شدد المسؤول الاول عن شركة النقل بالسكك الحديدية على أهمية التحسيس من أجل زرع ثقافة احترام القطار وذلك في إطار الحد من الاعمال التخريبية خاصة ظاهرة الرشق بالحجارة التي من شانها إتلاف العتاد بل وحتى اتلافه.

وتجدر الإشارة إلى انه من أجل نشر هذه الثقافة تعتزم الشركة إطلاق حملة تحسيسية واسعة.

ويذكر أن محطة السكك الحديدية الجديدة بآغا المخصصة للخطوط الكبرى تمتد على مساحة 726 م² وأنجز هذه المنشأة المؤسسة العمومية "راسيل إليكتر شركة ذات أسهم" في 77 يوما بقيمة 170 مليون دينار جزائري في حين كانت مهلة الإنجاز الاولى 90 يوما.