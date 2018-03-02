الجزائر تسجل عودتها الرسمية إلى الصالون الدولي للزراعة بباريس

باريس- عادت الجزائر بشكل رسمي بمشاركة الغرفة الوطنية للفلاحة بعد غياب دام 25 عاما للصالون الدولي للزراعة بباريس في طبعته الخامسة و الخمسين (55).

و على عكس المشاركة المحتشمة لست (06) مؤسسات فقط خلال السنة الفارطة، تحضر قرابة 15 مؤسسة جزائرية عمومية و خاصة منتجة للمنتجات المحلية هذه المرة بدعم من وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري.

و علاوة على دقلة النور، سيكتشف أيضا الزوار للمرة الأولى خضر و فواكه جزائرية، على غرار العنب "ريد قلوب" و البرتقال الكبير واشنطن نافيل و البطاطا الحمراء لا بوركينا و البيضاء سبونتا و الباذنجان و الطماطم كاوا و بنجر السكر.

و تأتي هذه الخضر و الفواكه من المستثمرات الفلاحية لولايتي تيبازة و بومرداس.

اقرأ أيضا: فلاحة: الانتاج الوطني يؤمن أكثر من 70% من الغذاء

و صرح مسؤول جناح الجزائر السيد مخلوف شلال يوم الخميس لوأج قائلا " نرغب في توسيع جناح الجزائر مع مشاركة أكبر من المؤسسات للطبعات المقبلة"، مثمنا في هذا الصدد سياسة الحكومة الجزائرية لأجل تنمية قطاع الفلاحة و كذا تعدد و تنوع المنتجات الجزائرية " ذات الجودة العالية".

و في هذا الإطار أبى نفس المسؤول إلا أن يتقدم بتشكراته للغرفة الوطنية للفلاحة على التمويل الذي بلغ 50 بالمائة من المشاركة الجزائرية و نقل المنتجات، و هي مبادرة رحب بها القائمون على المؤسسات المشاركة في الصالون.

و إضافة إلى زيت الزيتون و تين بني معوش و تمور بسكرة شدت ثلاث منتجات رئيسية ( جديدة) انتباه الزائرين : الزعفران و الزيوت النباتية و كذا الزيوت الأساسية.

اقرأ أيضا: وهران : افتتاح الصالون الدولي للفلاحة بمشاركة 113 عارضا

و منذ بضع سنين تنتج الأرض الجزائرية الذهب الأحمر(الزعفران) وهو تابل باهض الثمن و كان زوار الصالون مندهشين بعض الشيء برؤية هذا المنتوج بعلامة الجزائر. و تنتج الجزائر سنويا ما بين 60 إلى 70 كيلوغرام من هذا التابل و تتوفر على 90 مزارع الزعفران بحسب العارضين.

كما أثارت الزيوت النباتية كزيت الفستق الحلبي أو خل الصبار و الزيوت الأساسية الطبيعية فضول الزائرين.

و أوضح أحد مسيري مؤسسة 'بيو سورس' السيد أشمين مهدي أن منتجاته كانت تأتيه من وحدات التقطير القائمة بتلمسان و تيبازة و سوق أهراس و كذا جيجل و التي يتم جني النباتات من الغابات المجاورة.

و تتميز الحياة البرية النباتية الجزائرية بثرائها حيث تزخر بعدة ألاف الأنواع النباتية التي تتألف من الحياة البرية المتوسطية.

و استنادا إلى الخبراء فان قطاع الزيوت الأساسية في الجزائر استفادت من نمو سريع بفعل امتداد و تنوع قطاعات استخدام هذه المستخلصات الطبيعية. و تصل أحيانا أسعارها مستويات جد عالية تتعدى 000ر50 دولار أمريكي للتر الواحد في السوق الدولية.

و تأسف نفس المسؤول على انعدام مخبر لإصدار شهادات التصديق بالجزائر لأجل تصدير كميات كبيرة من هذه المنتجات. نفس الشيء ينطبق على العسل الجزائري على غرار عسل السندر و عسل الكافور.

كما طرح السيد أشمين مشكل تغليف هذه الزيوت و هي قوارير زجاجية لا تنتج في الجزائر.