ارتفاع الرسم على القيمة المضافة ساهم في زيادة التحصيل الجمركي في 2017

وحسب حصيلة المديرية العامة للجمارك فقد سجل التحصيل الجمركي ارتفاعا في 2017 رغم تراجع قيمة الواردات المحتسبة بالدينار ( و التي تشكل الوعاء الجبائي) منتقلة من 86ر4.678 مليار دينار سنة 2016 إلى 92ر4.632 مليار دينار العام الماضي، (-1 %).
و حسب ذات الحصيلة فان ارتفاع التحصيل الجمركي الذي قدر سنة 2016 ب87ر990 مليار دينار يرجع أساسا إلى الرفع من نسب الرسم على القيمة المضافة، و هذا في إطار قانون المالية 2017، و التي انتقلت بموجبه من 7 بالمائة إلى 9 بالمائة فيما يخص النسبة المخفضة و من 17 بالمائة إلى 19 بالمائة فيما يتعلق بالنسبة العادية.
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لتذكير فان 85 بالمائة من ناتج الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد موجه إلى ميزانية الدولة و 15 بالمائة توجه إلى صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية.
كما ارتفعت محصلات الرسم على القيمة المضافة الموجهة لميزانية الدولة بنسبة 32ر4 بالمائة سنة 2017 ي لتصل إلى 505.6 مليار دينار جزائري مقابل 484.67 مليار دينار في 2016 .
و ارتفعت عائدات الرسم على القيمة المضافة المخصصة للصندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية إلى 89.22 مليار دينار جزائري سنة 2017 مقابل 85.53 مليار دينار جزائري في2016( + 32ر4%).
ومن مجموع الإيرادات الجمركية المحصلة في 2017، خصص ما يقرب من 4ر90 في المائة لميزانية الدولة (1ر909 مليار دينار) ، و 9 في المائة لصندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية و و 6ر0 في المائة لحسابات التخصيص الخاصة.
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و شملت العائدات الرئيسية للموانئ الجافة للجزائر العاصمة وحدها 18? من إجمالي المبالغ المحصلة سنة 2017 (23ر181 مليار دينار) متبوعة بمحصلات الجزائر- ميتاء (7ر128 مليار دينار اي8ر12%) و بجاية (96 مليار دينار جزائريي 55ر9%) و سكيكدة (3ر87 مليار دينار ي 68ر8 %)، بومرداس (52ر69مليار دينار 6ر6%)، ميناء عنابة (71ر67 مليار ديناري 73ر6%)، أرزيو (27ر65 مليار دج 49ر6% )، ميناء وهران ( 85ر57 مليار دج 75ر5%)، وهران -خارج 89ر 50 مليار دج 5%) دار البيضاء( 9ر50 مليار دينار ي 06ر5% )، و الجزائر الصنوبر البحري( 84ر35 مليار دينار 56ر3% )، البليدة( 85ر21 مليار دينار، 17ر2% ) و جيجل( 86ر14 مليار 48ر1% ) و مستغانم (77ر12 مليار دج 27ر1% ) والغزوات35ر12 مليار دج، 23ر1%.
كما أشارت حصيلة المديرية العامة للجمارك إلى أن المديريات الجهوية للجزائر-خارج و وهران و الجزائر ميناء و سطيف كانت من أهم الفروع الجهوية التي حققت محصلات معتبرة في 2017 ،حيث تمثل لوحدها نحو 74ر73 من إجمالي المحصلات بمبلغ قدره 76ر741 مليار دينار.