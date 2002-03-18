ارتفاع الرسم على القيمة المضافة ساهم في زيادة التحصيل الجمركي في 2017

الجزائر- سجل التحصيل الجمركي خلال سنة 2017 ارتفاعا بنسبة 5ر1 بالمائة ليصل إلى 81ر1.005مليار دينار رغم الانخفاض الطفيف للواردات ،حسبما أفادت به المديرية العامة للجمارك التي أرجعت هذا الأداء إلى ارتفاع الرسم على القيمة المضافة خلال العام الماضي.

وحسب حصيلة المديرية العامة للجمارك فقد سجل التحصيل الجمركي ارتفاعا في 2017 رغم تراجع قيمة الواردات المحتسبة بالدينار ( و التي تشكل الوعاء الجبائي) منتقلة من 86ر4.678 مليار دينار سنة 2016 إلى 92ر4.632 مليار دينار العام الماضي، (-1 %).

و حسب ذات الحصيلة فان ارتفاع التحصيل الجمركي الذي قدر سنة 2016 ب87ر990 مليار دينار يرجع أساسا إلى الرفع من نسب الرسم على القيمة المضافة، و هذا في إطار قانون المالية 2017، و التي انتقلت بموجبه من 7 بالمائة إلى 9 بالمائة فيما يخص النسبة المخفضة و من 17 بالمائة إلى 19 بالمائة فيما يتعلق بالنسبة العادية.

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لتذكير فان 85 بالمائة من ناتج الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد موجه إلى ميزانية الدولة و 15 بالمائة توجه إلى صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية.

كما ارتفعت محصلات الرسم على القيمة المضافة الموجهة لميزانية الدولة بنسبة 32ر4 بالمائة سنة 2017 ي لتصل إلى 505.6 مليار دينار جزائري مقابل 484.67 مليار دينار في 2016 .

و ارتفعت عائدات الرسم على القيمة المضافة المخصصة للصندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية إلى 89.22 مليار دينار جزائري سنة 2017 مقابل 85.53 مليار دينار جزائري في2016( + 32ر4%).

ومن مجموع الإيرادات الجمركية المحصلة في 2017، خصص ما يقرب من 4ر90 في المائة لميزانية الدولة (1ر909 مليار دينار) ، و 9 في المائة لصندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية و و 6ر0 في المائة لحسابات التخصيص الخاصة.

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و شملت العائدات الرئيسية للموانئ الجافة للجزائر العاصمة وحدها 18? من إجمالي المبالغ المحصلة سنة 2017 (23ر181 مليار دينار) متبوعة بمحصلات الجزائر- ميتاء (7ر128 مليار دينار اي8ر12%) و بجاية (96 مليار دينار جزائريي 55ر9%) و سكيكدة (3ر87 مليار دينار ي 68ر8 %)، بومرداس (52ر69مليار دينار 6ر6%)، ميناء عنابة (71ر67 مليار ديناري 73ر6%)، أرزيو (27ر65 مليار دج 49ر6% )، ميناء وهران ( 85ر57 مليار دج 75ر5%)، وهران -خارج 89ر 50 مليار دج 5%) دار البيضاء( 9ر50 مليار دينار ي 06ر5% )، و الجزائر الصنوبر البحري( 84ر35 مليار دينار 56ر3% )، البليدة( 85ر21 مليار دينار، 17ر2% ) و جيجل( 86ر14 مليار 48ر1% ) و مستغانم (77ر12 مليار دج 27ر1% ) والغزوات35ر12 مليار دج، 23ر1%.

كما أشارت حصيلة المديرية العامة للجمارك إلى أن المديريات الجهوية للجزائر-خارج و وهران و الجزائر ميناء و سطيف كانت من أهم الفروع الجهوية التي حققت محصلات معتبرة في 2017 ،حيث تمثل لوحدها نحو 74ر73 من إجمالي المحصلات بمبلغ قدره 76ر741 مليار دينار.